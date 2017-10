3 X gourmet stoemp. Het ultieme Vlaamse comfort food in een nieuw jasje. Aangeboden door VLAM

15u53 0 Aardappelen Er zijn weinig gerechten die zo veelzijdig en zo geliefd zijn als good old stoemp. De combinatie van zacht gestampte aardappelen, smakelijke groenten en wat kaas of vlees is nu eenmaal onweerstaanbaar. Met een paar kleine ingrepen transformeer je die old school stamppot tot een stoempelicious gerechtje waar iedereen voor in de rij gaat staan.

VLAM

Broodje ‘stoemp met worst’

Voor 4 personen: 500 g bloemige aardappelen • 4 stronkjes witloof • 4 piccolo’s • 4 braadworsten • ½ bloemkool in roosjes • 800 ml groentebouillon • 1 gesnipperde ui • 200 ml melk • 200 g geraspte kaas • peterselie • bieslook • boter • nootmuskaat • peper en zout

Bereiding

Schil de aardappelen en snij ze in stukjes. Kook ze gaar in de kokende groentebouillon en giet af. Fruit de ui glazig in een beetje boter. Voeg de bloemkoolroosjes en het witloof toe. Bak tot alles begint te kleuren. Voeg dan een beetje water toe en laat sudderen tot de bloemkool gaar is en het water is weg gekookt.

Pureer de aardappelen en meng ze met de gestoofde groenten, een klontje boter en de melk. Breng op smaak met peper, zout en nootmuskaat.

Bak de worsten gaar. Snij de piccolo’s open en lepel er wat van de stoemp op. Leg hierop een worst en bestrooi met kaas. Zet 3 à 5 minuten onder grill tot de kaas mooi gesmolten is.

TIP: Liever geen brood? Schep de stoemp dan in een ovenschotel. Leg de worsten erbovenop en bestrooi met de kaas. Laat eveneens 3 à 5 minuten gratineren.

Stoemp met oesterzwammen en spruitjes, gegratineerd met Père Joseph

Voor 4 personen: 600 g bloemige aardappelen • 100 g Père Joseph kaas (in één stuk) • 300 g spruiten • 200 g oesterzwammen • 15 cl volle melk • 1 klontje boter • peper en zout

Bereiding

Breng water aan de kook met een snufje zout. Snij de aardappelen in stukken en doe ze met de spruiten in de kookpot. Laat 15 minuten koken.

Snij de oesterzwammen in stukjes en bak ze in boter op hoog vuur. Breng op smaak met peper en zout. Rasp de kaas met een grove rasp en zet de grill op.

Giet de aardappelen en spruitjes af en doe ze opnieuw in de pot. Voeg de melk toe en stamp fijn. Doe er dan de oesterzwammen bij en breng op smaak met peper en zout.

Schep in een ovenschaal en bestrooi met de geraspte kaas. Zet onder de grill tot de kaas mooi goudbruin kleurt.

TIP: Deze heerlijke stoemp kun je zo eten als hoofdschotel, maar je kunt ze ook geven bij lekkere worst, een stukje vis of gegrilde steak.

Kalfsschnitzel met wortel-schorsenerenstoemp en mosterdsaus

Voor 4 personen: 500 g aardappelen • 4 kalfslapjes van 120 g (dun gesneden) • 500 g wortelen • 500 g schorseneren • 1 sjalot • 1 takje tijm • 1 blaadje laurier • 2 eieren • 200 g ricotta • 200 ml room • 2 el graantjesmosterd • 50 g bloem • 50 g paneermeel of panko (Japans broodkruim) • 2 el citroensap • boter • peper en zout

Bereiding

Schil de aardappelen en kook ze gaar in licht gezouten water. Maak de wortelen en schorseneren schoon en snij ze in plakjes. Leg de schorseneren onmiddellijk in water om verkleuring tegen te houden. Blancheer de schorseneren kort in water met een beetje citroensap. Pel en snipper de sjalot en fruit ze glazig in boter. Voeg de wortelplakjes, de schorseneren, laurier en tijm toe. Stoof onder deksel op laag vuur tot de groenten zacht zijn. Voeg eventueel een scheutje water toe.

Klop de eieren los in een diep bord. Vul een ander bord met de bloem en nog een ander bord met paneermeel. Klop de kalfslapjes iets platter met een vleeshamer (of de bolle kant van een pollepel). Wentel het vlees achtereenvolgens door bloem, eieren en paneermeel. Bak daarna krokant in flink wat boter.

Giet de aardappelen af en pureer ze. Breng op smaak met peper en zout. Voeg de wortelen, schorseneren en ricotta toe. Meng goed.

Giet de room in een pannetje en voeg de mosterd toe. Breng aan de kook en laat al roerend indikken op een zacht vuurtje. Serveer bij de stoemp met de schnitzels.

TIP: Je kunt ook schnitzel maken van varkenslapjes, kip- of kalkoenfilet. Werk de stoemp eventueel af met geraspte citroenschil.

Nog meer stoemp!

Stoemp is onwaarschijnlijk veelzijdig. Beperk je dus niet tot aardappelen en één andere groente. Dit zijn de lekkerste combinaties voor deze herfst:

→ aardappelen met pastinaak, peterseliewortel, bladpeterselie en pompoenpitten

→ aardappelen met veldsla, spekjes en rauwe gesnipperde ui

→ aardappelen met gestoofde savooikool, gerookte zalm en mierikswortelcrème

→ aardappelen met geroosterde pompoen, stukjes oude brokkelkaas en fijngesneden walnoten.

→ aardappelen met gestoofde radicchio, stukjes rauwe peer, blauwe kaas en verse dragon.