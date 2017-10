“Een barbecue zonder aardappelsla? Doe me dat alsjeblieft niet aan!” Deze 3 chefs zijn pure Potato Lovers. Aangeboden door VLAM

We zijn een volk dat niet zonder aardappelen kan. Dat geldt zeker voor onze dagelijkse keuken, maar ook deze drie chefs zijn helemaal zot van patatjes.

“Als Belg ben ik fier op onze aardappelen. Frieten maken toch echt deel uit van onze identiteit?” Seppe Nobels

Seppe Nobels van Graanmarkt 13 is gespecialiseerd in vooruitstrevende bereidingen met groenten. Voor hem zijn aardappelen een superfood.

Seppe: “Ik ben een groot voorstander van lokale producten. Aardappelen maken al vierhonderd jaar deel uit van onze eetcultuur en ik ben er zelf ook mee opgegroeid als kind. Iedereen praat nu over superfoods, maar ingrediënten als quinoa en gojibessen worden wel ingevlogen vanuit de andere kant van de wereld. Als Belg ben ik fier op onze aardappelen. Frieten maken toch echt deel uit van onze identiteit? Het is spijtig dat zo veel mensen de aardappel afzweren, want ze zijn erg gezond en lekker. Ik werk er heel graag mee in mijn keuken. Zowel de bekende als de minder bekende soorten zijn leuk om mee te experimenteren. Mijn persoonlijke favoriet zijn de aardappelen uit het Land van Saeftinghe, uit een natuurgebied aan de Schelde. Ze hebben een heerlijke, licht zilte smaak, perfect met hazelnootbruin gekleurde hoeveboter. Ik begrijp dat mensen wat bewuster gaan eten, maar je moet daar niet in overdrijven. Hou de juiste verhoudingen aan en dan zit je goed. Zelf werk ik met 70% groenten en 30% aardappelen, vlees of vis.

“Een aardappel is een fantastische leverancier van energie.” Wouter Van Snick

Wouter Van Snick is de uitbater van Potatolicious, een aardappelrestaurant in Gent. Hij ziet de aardappel als een perfect basisproduct waarmee je eindeloos kunt variëren.

Wouter: “Eén van mijn vroegere bazen zei altijd dat de Belg een aardappeleter is. Ik heb dat goed onthouden. Samen met mijn collega Daniel baat ik een restaurant uit waar je enkel gepofte aardappelen kunt krijgen, afgewerkt met een topping naar keuze. Aardappelen zijn heel puur van smaak, zeker als je ze bereidt zoals wij het doen: in de schil een uur poffen in de oven. De aardappelen worden op deze manier gegaard in hun eigen vocht, volledig omsloten door de schil. We voegen zelfs geen zout of vet toe. Zo blijven alle vitamines en mineralen mooi bewaard. Als je een aardappel kookt in water, giet je het zetmeel weg. Door dat niet te doen, heb je een fantastische leverancier van energie, zelfs beter dan pasta. Bij Potatolicious krijg je er een vulling bij zoals curry van kip of een stoofpotje met kikkererwten. Daar bovenop komen dan nog een heleboel groenten. Aangezien de aardappel een seizoensproduct is, wisselen we af. We werken wel uitsluitend met hardkokende aardappels, zoals de Lady Crystal of Artemis.”

“Een barbecue zonder aardappelsla? Doe me dat alsjeblieft niet aan!” Vadim Vesters

Vadim Vesters is chef van het mythische barbecuerestaurant Black Smoke. Hij begrijpt niet waarom zoveel mensen een drama maken over zijn geliefde patatjes.

Vadim: “De aardappel is zo veelzijdig, je kunt er echt alle kanten mee uit. Hij zit bomvol vitamines, ijzer, magnesium en bevat geen druppeltje vet. De meest eenvoudige bereiding is meteen ook de lekkerste: gewoon gekookt, dan een paar druppels extra vierge olijfolie erover en een beetje grof zout. Of een barbecue zonder aardappelsla: doe me dat alsjeblieft niet aan! (lacht) Zo’n gepofte aardappel die je nog even rookt in de smoker en dan afwerkt met zure room, kruiden en spekjes… heerlijk gewoon. En welke volwassene denkt niet met weemoed terug aan zijn eigen kindertijd, toen bomma een groot bord lekkere stoemp met worst voor je neus zette. Bomvol boter natuurlijk, maar dat maakte toen niet uit. Zelf ga ik op zondag graag sporten. Als ik dan 750 kcal heb verbrand kan ik er echt van genieten om samen met het gezin een familiepak frietjes te verorberen.”