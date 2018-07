9x groenten en fruit die je niet per se biologisch hoeft te kopen Liesbeth De Corte

09 juli 2018

14u03

Bron: PureWow 0 Nina kookt Tegenwoordig doen we allemaal ons best om gezonder te eten, mét liefde voor het milieu. We leggen steeds minder vlees op ons bord en kiezen steeds vaker voor biologische lekkernijen. Het enige nadeel? Die bioproducten zijn op hun beurt minder lief voor onze portemonnee. Al is het niet altijd nodig om veel geld uit te geven: deze groenten en fruit kan je met een gerust hart niet-biologisch kopen.

Het toppunt van biologisch voedsel? Dat zijn natuurlijk groenten en fruit die je in je eigen moestuin kweekt of die je in een biologische supermarkt koopt. Al is dat niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen beschikt over een tuintje of terras, groene vingers en voldoende tijd en zin om een moestuintje te onderhouden. En bio is ook best duur, zeker als je het vergelijkt met de huismerken van sommige supermarkten.

Bovendien is het kopen van bio ook een persoonlijke keuze. Wie enkel en alleen biologisch vlees eet, doet dat omdat de dieren beter behandeld zouden worden. Anderen kiezen dan weer voor biologisch fruit en groenten omdat er bij de productie minder pesticiden en andere chemische middelen gebruikt worden.

Toch is het niet altijd nodig om groenten en fruit met een biolabel in je winkelkar te leggen. Zo stelt de Amerikaanse milieu-organisatie EWG (Environmental Working Group) elk jaar een lijst samen met zogezegde propere gewassen, oftewel groenten en fruit die niet per se biologisch moeten zijn. We sommen ze even voor je op.

Mango en papaya

Tropisch fruit als mango en papaya hebben een dikke schil, waardoor ze volgens EWG amper restanten van bestrijdingsmiddelen bevatten.

Bloemkool

Creatieve keukenprinsesjes kunnen opgelucht ademhalen: voor hun favoriete bloemkoolrijst of -pizza kunnen ze aan de slag met een gewone bloemkool.

Kiwi

Volgens EWG worden er amper pesticiden gebruikt bij de productie van kiwi's, en de schil eten we toch niet op.

Aubergine

Gegrild, gebakken of gemengd in een tapenade: wij zijn echt verzot op aubergine. En de glanzende schil absorbeert amper chemicaliën. Dus je kan met een gerust hartje de non-organische aubergines in je winkelzak kieperen.

Broccoli

Van alle broccoli's die de EWG onderzocht heeft, was 70 procent pesticide-vrij.

Ajuinen

Shrek weet het maar al te goed: ajuinen bestaan uit laagjes. En net daarom moet jij je geen zorgen maken als je een niet-biologische ajuin koopt.

Ananas

De schil van een ananas werkt als een harnas. Niet gemakkelijk om te snijden én het beschermt de lekkernij tegen pesticiden.

Watermeloen

Net als de ananas heeft de watermeloen een ontzettend dikke schil die de vrucht beschermt tegen alle chemische stoffen.

Asperges

Asperges zijn het lekkerste als je ze vers bij de boer koopt, maar ook die in de supermarkt zijn best oké.