7 x keer eten tegen ontstekingen

04 april 2018

Bron: Time 1 Nina kookt Ontstekingen maken deel uit van ons immuunsysteem en zijn een gezonde reactie op een infectie of letsel. Maar als ze blijven aanhouden, kunnen ze chronisch worden en tot heel wat gezondheidsproblemen leiden. Van suiker en vet wordt gedacht dat ze bijdragen aan ontstekingen, maar er is ook eten waarvan geweten is dat ze net natuurlijke ontstekingsremmers zijn.

Paprika

Paprika’s – en dan vooral de rode – zitten boordevol antioxidanten en vitamine C. Maar daarnaast bevat het ook het chemisch component capsaïcine, dat ontstekingen tegengaat en waarschijnlijk zelfs pijn.

Peer

De vezels in peren zorgen er niet alleen voor dat je bloeddruk en cholesterolgehalte lager wordt, ze zijn ook ontstekingsremmend. Wie regelmatig peer eet, zou volgens onderzoek bovendien minder kans maken op hart- en vaatziekten.

Makreel

De (onder anderen omega 3-) vetzuren in makreel bestrijden ontstekingen in het hele lichaam en helpen ze neutraliseren. De kans op hartziekten en Alzheimer neemt hierdoor bijvoorbeeld af. Makreel is ook een bron van vitamine B12 en D.

Spinazie

Donkere bladgroenten zoals boerenkool, maar vooral spinazie, bevatten veel fenolen en carotenoïden en ook deze zouden ontstekingsremmend werken. Ook het hoge gehalte aan vitamine E gaat ontstekingen tegen.

Zwarte thee

Groene thee gaat op gezondheidsvlak meestal met alle aandacht lopen, maar ook zwarte thee heeft voordelen. 1 à 2 kopjes per dag drinken helpt de bloedvaten open houden en het bevat antioxidanten die de cellen beschermen tegen schade. Er is ook een studie die aantoont dat vrouwen die dagelijks zwarte thee drinken, hun kans op eierstokkanker met 30% verlagen.

Boekweit

Boekweit lijkt op een graan, maar is het niet. Het is vooral in China heel erg populair, maar zou hier zeker ook wat bekender mogen worden, want het is razend gezond. Zo leidt het bijvoorbeeld tot een kleiner risico op diabetes type 2, het werkt bloeddrukverlagend, de stof Chiro-inositol zou zelfs diabetes tegengaan en de lignanen in boekweit zouden dan weer hormoon gerelateerde kankers tegengaan zoals borstkanker.

Granaatappelpitjes

Granaatappelpitjes zijn een goede bron van antioxidanten die zowel je cholesterol als bloeddruk kunnen verlagen. In feiten denken experts zelfs dat een component in de pitjes, genaamd punicalagin, ontstekingen in het brein tegengaat.