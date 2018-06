7 x eten dat helpt tegen een slecht humeur Redactie

13 juni 2018

Er zijn van die dagen dat je ongelooflijk chagrijnig wakker wordt en maar niet van dat slecht humeur afgeraakt. Want je bent moe, je moet nog drie volle dagen werken voor het weekend, het is grijs buiten en ga zo maar verder. Maar wist je dat er voeding bestaat die je écht gelukkiger maakt? Inclusief chocolade. Echt waar!

Amandelen

De aminozuren in amandelen helpen bij het creëren van dopamine in je hersenen. Een andere naam voor dopamine is ‘gelukshormoon’, wat meteen ook toelicht hoe jij je voelt na het eten van een portie amandelen.

Spinazie

De vitaminen B9 en B12 in spinazie onderdrukken depressieve gevoelens. Een portie vis erbij, versterkt de werking van de B-vitamines. Het is dus niet uitsluitend nostalgische blijheid die je voelt bij dat bord fish sticks met spinaziepuree.

Broccoli

Broccoli bevat veel chroom, een mineraal dat de hoeveelheid serotonine en melatonine doet stijgen in je hersenen. Die neurotransmitters stabiliseren je gemoed (perfect tegen moodswings!), en onderzoek wijst uit dat chroom ook effectief helpt bij de behandeling van depressie.

Saffraan

Deze kleurrijke plant zorgt ervoor dat er meer serotonine vrijkomt in de hersenen, op dezelfde manier zoals antidepressivum Prozac dat doet. Een Iraanse studie onderzocht het effect van saffraancapsules bij vrouwen met humeurschommelingen als symptomen van PMS. De symptomen verminderden dankzij de capsules met 50 procent. Bijkruiden maar!

Chilipeper

Wanneer ons brein capsaïcine signaleert, de stof die chilipeper pikant maakt, maakt het vanzelf endorfine aan om ons lichaam te kalmeren. Bij erg pikante pepers kan de endorfine zorgen voor een euforische gevoel. Reden te meer om een moedige hoeveelheid chili aan je lievelingsgerechten toe te voegen.

Zalm

Verschillende studies wijzen op het verband tussen depressie en een gebrek aan omega-3 vetzuren. Aangezien je lichaam deze vetzuren niet zelf aanmaakt, moet je ze uit voeding halen. Vette vis zoals zalm vormen een prima bron van onverzadigde vetzuren.

Chocolade

De beste bewaren we voor het laatst: chocolade. Akkoord, strikt genomen behoort dit lekkers tot de categorie ‘ongezonde comforte food’, maar een blokje van dit bruine goud kan wél ons humeur beïnvloeden. Chocolade bevat anandamide, een neurotransmitter die hetzelfde effect heeft als THC, het werkzame bestanddeel in marihuana. Dat gelukzalige gevoel na een stukje chocolade is dus niet ingebeeld.