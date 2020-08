6 simpele recepten om thuis de lekkerste ijskoffie te maken

IJskoffie is booming. Geen zin om naar de dichtstbijzijnde koffiebar te hollen of ben je op je centen aan het letten? Dan maak je het gewoon lekker zelf. Barista Rob Clarijs geeft tips voor de beste flash brew, cold brew en iced lattes.

Voor een shot cafeïne durven we in de zomer al eens naar ijskoffie te grijpen. Volledig jouw dada? Hoog tijd om zelf te experimenteren, want de wereld van de koude koffie – met zijn flash brews, cold brews en hot brews – is een universum op zichzelf. Onze collega’s van de Volkskrant lieten zich gidsen door Rob Clarijs, eigenaar van koffiebranderij De Zeeuwse branding en winnaar van de prestigieuze internationale baristawedstrijd Coffee Masters in 2019.

Flash brew

Laten we makkelijk beginnen met een flash brew. Flash brew maak je door warm gezette filterkoffie simpelweg over ijsblokjes te schenken. Clarijs: “Je wil daarvoor een frisse, fruitige koffie gebruiken, zodat je flash brew niet te bitter wordt.” Om te weten of je een fruitige koffie in huis hebt, moet je op de verpakking kijken. Daarop staat vaak al een duidelijke beschrijving van de smaak.

“Ik vind het zelf erg lekker om vervolgens nog een scheutje agavesiroop of limoensap toe te voegen – dat maakt het iets spannender. Ook raad ik aan om de koffie even te laten afkoelen voor je hem over het ijs schenkt, zodat de ijsblokjes niet meteen in de koffie wegsmelten.”

Een grote pot zetten en in de koelkast bewaren is overigens geen goed idee, waarschuwt Clarijs. “Omdat flash brew met warme koffie is gemaakt, gaat het uiteindelijk oxideren, wat een vieze, droge smaak oplevert.”

Cold brew

Een cold brew maak je (anders dan de flash brew) met koud water en laat je een behoorlijke tijd trekken, waardoor je koffie veel geconcentreerder is. Je kunt daarvoor een cafetière gebruiken.

Maal voor 1 liter cold brew 140 gram bonen (grof). Doe dat in de cafetière, giet het koude water eroverheen en roer even door. Laat dat vervolgens 12 uur in de koelkast staan en druk daarna de filter naar beneden en giet het concentraat af.

Omdat de cold brew met koud water is gezet, kan hij, anders dan de flash brew, wel een aantal dagen in de koelkast bewaard worden.

Cold brew negroni

Cold brew kan je perfect mixen in cocktails. Een favoriet van Clarijs is de cold brew negroni. “Schenk een glas vol met een kwart gin, een kwart campari, een kwart vermouth en tot slot een kwart eigengemaakte cold brew. Het resultaat is een heerlijke koffiecocktail om op te drinken in de late middagzon, wanneer je niet goed weet of je nu zin hebt in koffie of alcohol.”

Iced latte

Een iced latte is niets meer dan ijsblokjes, melk en espresso. Clarijs maakt hem het liefst met een dubbele shot espresso en havermelk. “Havermelk maakt het drankje een stuk romiger dan koemelk. Doe drie ijsblokjes in een glas. Giet de havermelk eroverheen tot de ijsblokjes ondergedompeld zijn en schenk daaroverheen de dubbele espresso. Kies ook hier voor een fruitige koffie, dan zijn zoete smaakmakers verder niet nodig.”

Frappuchino?

Een frappuchino of iced cappuccino is eigenlijk niet anders dan een iced latte. Alleen gooi je dan de hele boel in de blender. Omdat het ijs en de koffie mengen, kan het eindresultaat wat waterig worden. Een smaaktoevoeging zoals agavesiroop is daarom aan te raden. Heb je geen blender in de keuken staan? Dan kun je de ijsblokjes ook vervangen door crushed ijs.

Affogato

Tot slot een doodeenvoudig en zomers dessert: de affogato. Men neme een bol roomijs en men giete daar pardoes een shot espresso overheen. Direct serveren. Clarijs: “Normaal gesproken wordt er vanille-ijs gebruikt, maar ik heb het ook weleens met karamelzeezout- of kokosijs geprobeerd. Aanrader!”