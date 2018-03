Koken voor iedereen Gesponsorde inhoud 6 films waarvan je honger krijgt… Aangeboden door Lidl

01 maart 2018

Van deze films gaan wij watertanden (en oké, ja, lichtjes kwijlen ook). Kijken met een lege maag is dan ook volledig op eigen risico…

1. Eat Pray Love

Elizabeth (Julia Roberts) krijgt een soort existentiële crisis en reist vervolgens de wereld rond, op zoek naar zichzelf. Ze vindt wat ze zoekt door middel van lekker eten (Italië), meditatie (India) en liefde (Indonesië).

Onvergetelijk gerecht: Bucatini all’Amatriciana

2. Chocolat

Nomade Vianne (Juliette Binoche) verhuist met haar dochter naar een oerconservatief en katholiek Frans dorp. Ze opent er een chocolaterie, tijdens de vastenperiode. Via haar chocolade wint ze de harten van de bewoners én van zigeuner Roux (Johnny Depp).

Onvergetelijk gerecht: Viane’s Spiced Hot Chocolate

3. No Reservations

Master chef Kate (Catherine Zeta-Jones) en sous-chef Nick (Aaron Eckhart) houden een kookbattle en bewijzen dat liefde wel degelijk door de maag gaat.

Onvergetelijk gerecht: Scallops with saffron sauce

4. Julie & Julia

Twee waargebeurde verhalen, die langs elkaar heen worden verteld. Dat van Julia Child (Meryl Streep), auteur van het beroemde kookboek ‘Mastering the Art of French Cooking’ en dat van blogster Julie (Amy Adams) die 60 jaar later zichzelf een jaar de tijd geeft om elk gerecht uit het boek klaar te maken.

Onvergetelijk gerecht: Beef Bourguignon

5. Chef

De talentvolle maar opvliegende chef Carl (Jon Favreau) runt een succesvol restaurant in L.A, tot hij en plein public ruzie maakt met een criticus. Hij verliest zijn job, moet opnieuw beginnen en doorkruist vervolgens het land met een foodtruck.

Onvergetelijk gerecht: Mojo Pork Cubanos

6. Ratatouille

Remy, een rat met opmerkelijke smaakpapillen, droomt ervan om kok te worden en trekt naar een sterrenzaak in culinaire hoofdstad Parijs. Hier kruipt hij onder de koksmuts van keukenkluns Linguini en tovert samen met hem de meest heerlijke gerechten op tafel.

Onvergetelijk gerecht: Ratatouille

