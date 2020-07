50% van de Belgen geeft aan een betere kok te zijn na de lockdown Margo Verhasselt

11u22 0 Nina kookt Het is je misschien wel opgevallen tijdens de lockdown: haast iedereen begon te bakken alsof zijn leven ervan afhing of ging aan de slag als hobbykok. D at bevestigt ook het onderzoek van HelloFresh. 72% van de Belgen probeerde nieuwe recepten uit en een vierde van de respondenten heeft zijn (gezonde) receptenrepertoire uitgebreid. Met als resultaat: de helft van de ondervraagden geeft aan zichzelf nu een betere kok te vinden.

Coronakilo’s hier, coronakilo’s daar: tijdens de lockdown zat de angst om enkele kilo’s bij te komen er goed in. Maar het onderzoek toont aan dat de meeste mensen toch kozen voor een gezonde hap. Zo geeft 44% aan meer groenten klaar te maken sinds corona, en maar 30% snackt meer. Meer dan een vierde ging dan ook op zoek naar manieren om gezonder te koken en 35% geeft aan meer gebalanceerde gerechten klaar te maken.

Dat onze zomer er dit jaar anders uitziet, moeten we je ook niet meer vertellen. Maar dat hoeft geen teleurstelling te zijn. Een staycation met een internationaal sausje is best wel prima. Uit het onderzoek blijkt dat we durven te experimenteren en daarbij de internationale keuken naar ons bord brengen. Eén vijfde ging zelfs actief op zoek naar inspiratie voor internationale gerechten.

Goede (kook)voornemens

Corona veranderde duidelijk onze levensstijl en zette ons aan het denken over dagdagelijkse dingen in het leven. “Vanaf nu schakelen we een snelheid terug” werd de laatste maanden regelmatig geroepen. Ook in de Belgische keukens werden zo nieuwe voornemens gesteld. Eén vierde zal vanaf nu meer thuis zelf koken. Voornamelijk omdat we hierdoor gezonder eten (60%) en omdat het ons net meer vrijheid geeft (45%). Vooral de millennials zullen meer thuis koken (43%): staat er ons zo een coronageneratie aan nieuwe sterrenchefs te wachten?