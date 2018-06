5 verrassende hummus recepten om je gasten mee te imponeren TVM

05 juni 2018

18u21

Bron: Pure Wow 3 Nina kookt De Midden-Oosterse keuken is al een tijdje aan een opmars bezig in ons land en puree van kikkererwten – oftewel hummus – is dan veruit het meest populaire exportproduct. Heerlijk als dip met wat brood of falafel en het is bovendien nog eens gezond én goedkoop ook. Serveer de basisvariant of kies voor één van de volgende 5 receptjes. Wedden dat je gasten onder de indruk zijn?

1. Pikante avocado hummus

Ingrediënten

- 1 blik kikkererwten (uitgelekt en afgespoeld onder de kraan)

- sap van een halve limoen

- 2 teentjes look

- 2 à 3 eetlepels olijfolie

- peper, zout, paprikapoeder

- 1 eetlepel tahin (sesampasta)

- 1 avocado (ontpit en in stukjes gesneden)

- 1 jalapeño peper (in stukjes gesneden)

- een snuifje cayennepeper

Bereiding

Doe alles samen in een hakmolen/blender/keukenmixer en mix tot je een gladde puree krijgt. Kruid af naar wens. Easy does it!

2. Hummus met rode biet

Ingrediënten

- 1 blik kikkererwten (uitgelekt en afgespoeld onder de kraan)

- sap van een halve limoen

- 2 teentjes look

- 2 à 3 eetlepels olijfolie

- peper en zout

- 1 eetlepel tahin (sesampasta)

- 1 medium grote rode biet (gekookt, gepeld en gesneden)

Bereiding

Doe alles samen in een hakmolen/blender/keukenmixer en mix tot je een gladde puree krijgt. Kruid af naar wens.

3. Japanse edamame hummus

Ingrediënten

- 1 blik kikkererwten (uitgelekt en afgespoeld onder de kraan)

- sap van een halve limoen

- 2 teentjes look

- 2 à 3 eetlepels olijfolie

- peper en zout

- 1 eetlepel tahin (sesampasta)

- anderhalve kop gepelde edamamebonen (koop je bij o.a. Delhaize in het vriesvak)

- 1 eetlepel sojasaus

Bereiding

Verwarm de edamameboontjes 2-3 minuten in de microgolfoven. Doe alles daarna samen in een hakmolen/blender/keukenmixer en mix tot je een gladde puree krijgt. Kruid af naar wens. Giet er nog een beetje sojasaus over et voila.

4. Hummus van zoete aardappel

Ingrediënten

- 1 blik kikkererwten (uitgelekt en afgespoeld onder de kraan)

- sap van een halve limoen

- 2 teentjes look

- 2 à 3 eetlepels olijfolie

- peper, zout, paprikapoeder

- 1 eetlepel tahin (sesampasta)

-1 kleine zoete aardappel (gepeld, gesneden en gebakken)

Bereiding

Doe alles samen in een hakmolen/blender/keukenmixer en mix tot je een gladde puree krijgt. Kruid af naar wens.

5. Zwarte bonen hummus

Ingrediënten

- 1 blik kikkererwten (uitgelekt en afgespoeld onder de kraan)

- sap van een halve limoen

- 2 teentjes look

- 2 à 3 eetlepels olijfolie

- peper, zout, paprikapoeder

- 1 eetlepel tahin (sesampasta)

- 1 eetlepel chilipoeder

- kop zwarte bonen (uigelekt en afgespoeld onder de kraan)

- kleine bussel peterselie (fijngehakt)

Bereiding

Doe alles samen in een hakmolen/blender/keukenmixer en mix tot je een gladde puree krijgt. Kruid af naar wens.