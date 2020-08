5 pittige recepten voor een duurzame BBQ: “Ik gebruik vlees als smaakmaker, niet als hoofdingrediënt”

Wie is Elise?

Mama van Suze (5) en Rien (3), halftijds voor de klas als leerkracht technieken hout, metaal en bouw en halftijds in de moestuin of ­keuken: zo vult Elise Van de Poele (35) haar dagen. Eén-programma ‘Het goeie leven’ met Wim Lybaert deed haar passie voor moestuinieren en koken vier jaar geleden oplaaien. Sindsdien ontwikkelt ze ­recepten voor een foodstylingbureau en kookt ze met nog meer hart en ziel.

“Iedereen plezier laten beleven aan koken met meer oog voor de planeet, dat is mijn missie. Ik zoek graag uit wat we vandaag nog ‘mogen’ eten en hoe je elke dag eenvoudige, heerlijke ­gerechtjes op tafel tovert. Lokale producten staan centraal en omdat ze vaak seizoensgebonden zijn, zijn de recepten ook budgetvriendelijk. Ik gebruik meer groenten en een pak minder vlees en zuivel, die wel mijn smaakmakers blijven. Want dat zijn ze. Dit najaar mag je mijn eerste kookboek verwachten.”

3 musts voor een duurzamere BBQ

1. Bereid meer groenten op de ­barbecue, met veel kruiden.

2. Minder vis en vlees: wel als smaakmaker, maar niet altijd ­als hoofdingrediënt.

3. Laat leuke bijgerechten ­schitteren.

Hoofdgerecht: papillot met groene asperges, gemarineerde groentjes en vis

We maken één grote papillot, dat is veel minder gedoe en je hebt er minder aluminiumfolie voor nodig. Door de papillot te vullen met extra groenten en smaken, is hier maar een klein stukje vis nodig.

Dit heb je nodig, voor 4 personen

• 1 courgette

• 1 venkel

• 3 tomaten

• 1 rode ui

• 2 teentjes knoflook

• olijfolie

• 200 ml Noilly Prat of witte wijn

• 3 takjes dragon

• 350 g fijne groene asperges

• peper en zout

• 400 g stevige witte visfilet (schelvishaasje, kabeljauw …)

• ½ tl saffraandraadjes

• 4 eetlepels mayonaise

Zo maak je het

1. Snij de courgette en venkel in fijne blokjes. Pel en ontpit de tomaten en snij in blokjes.

2. Pel en snipper de rode ui fijn. Pel en plet de knoflook. Stoof de ui, de helft van de knoflook en de venkel aan in een scheutje olijfolie. Roerbak gedurende 4 minuten. Voeg de courgette toe en laat 1 minuut meebakken. Blus met de Noilly Prat en laat 1 minuut inkoken. Neem de pan van het vuur, voeg de tomatenblokjes en dragon toe.

3. Leg onderaan de ovenschaal de asperges, kruid met peper en zout. Beleg met de gemarineerde groenten en het vocht uit de pan. Eindig met een stukje vis en kruid met peper en zout. Bedek met een deksel of aluminiufolie en zet op de barbecue gedurende 20 minuten.

4. Laat intussen de saffraandraadjes weken in 1 eetlepel warm water. Meng het ­saffraanwater en de rest van de geplette ­knoflook met de mayonaise.

5. Serveer met vers brood en de saffraanmayonaise.

 Bijgerecht: Gevulde zoete puntpaprika met shiitake en geitenkaas

Door de paprika te vullen met shiitakes, walnoten en geitenkaas krijg je een vullend alternatief voor vlees op de barbecue. We hebben heerlijke shiitakes van eigen bodem, maar je kan ze ook vervangen door gewone champignons.

 Dit heb je nodig, voor 4 personen

• 1 teentje knoflook

• 1 ui

• 200 g shiitakes

• olijfolie

• peper en zout

• bosje platte peterselie

• 60 g gepelde walnoten

• 120 g zachte geitenkaas

• 4 zoete puntpaprika’s

Zo maak je het

1. Pel en plet de knoflook. Pel en snipper de ui fijn. Hak de shiitakes grof. Stoof de ui en knoflook aan in een scheutje olijfolie, voeg de shiitakes toe en roerbak 2 minuten. Kruid met peper en zout.

2. Hak een handvol bladpeterselie en de walnoten fijn en meng met de shiitakes en de geitenkaas. Kruid bij met peper en zout.

3. Snij het bovenste stukje van de puntpaprika’s, vul ze met de shiitakevulling, prik het dekseltje vast met 2 tandenstokertjes. Wrijf de paprika’s in met olijfolie, kruid met peper en zout en bak op een hete grill.

Klein gerechtje: Saté van zoete aardappel met spek en salie

Op de barbecue hoort een saté. Of twee. Door vlees alleen als omwikkeling te gebruiken en dus hoofdzakelijk als smaakmaker, heb je een veel gezondere saté.

Dit heb je nodig, voor 4 personen

• 600 g zoete aardappel

• 3 el olijfolie

• 1 tl garam masala (oosterse kruidenmengeling)

• 4 à 6 dunne plakjes gerookt spek

• 3 takjes verse salie

• peper en zout

Zo maak je het

1. Schil de zoete aardappel en snij in gelijke blokjes (3 cm). Stoom of kook de blokjes zoete aardappel 2 minuten of tot ze net beetgaar zijn. Laat ze zeker niet zacht worden. Giet af en laat goed uitlekken.

2. Meng met de olijfolie, de garam ­masala, peper en zout.

3. Snij de plakjes spek in lange fijne repen. Leg op elk blokje aardappel een klein blaadje salie en omwikkel met wat spek.

4. Rijg de blokjes op een satéstokje en gril op de barbecue of hete grill.

Hoofdgerecht: A ardappelplatbrood op de BBQ met gegrilde kip en boontjes

Beperk de hoeveelheid kip. Zo gaat de aandacht niet alleen naar de kip, maar naar het volledige gerecht, en eet je al meteen minder vlees. Het aardappelplatbrood maak je met een overschotje gekookte aardappelen.

Dit heb je nodig, voor 4 personen

• 1 teentje ­knoflook

• olijfolie

• 1 el honing

• 1 el Marmite (gistextract) of 2 el sojasaus

• takjes verse tijm

• 350 g kipfilet

• 200 g fijne boontjes

• 1 komkommer

• 4 lente-uitjes

• blaadjes van 2 takjes verse munt

• 1 el appelazijn

• 2 à 3 el mayonaise

Voor het ­platbrood:

• 400 g gekookte aardappelen

• 150 g bloem (spelt, tarwe of haver)

• 2 el olijfolie

• peper en zout

Zo maak je het

1. Pel en plet de knoflook en meng met 3 eetlepels olijfolie, de honing, Marmite, de blaadjes van 2 takjes tijm en wat peper. Snij de kipfilet overlangs in tweeën en meng met de marinade. Laat de kipfilet minstens 1 uur marineren.

2. Maak het platbrood: prak de gekookte aardappelen en meng ze met de bloem, 2 eetlepels olijfolie, ½ theelepel zout en wat peper. Zet het deeg in de koelkast tot je gaat grillen.

3. Kook de boontjes 4 à 5 minuten in gezouten water, giet af en laat afkoelen. Trek de boontjes overlangs in tweeën. Snij de komkommer in fijne reepjes en de lente-uitjes in schuine stukken. Hak de muntblaadjes fijn. Meng de boontjes met de komkommer, lente-ui, munt, appelazijn en 2 eetlepels olijfolie en kruid met peper en zout. Bewaar in de koelkast.

4. Maak van het aardappeldeeg 6 bolletjes, rol ze plat (3 mm dikte), bestrijk met olijfolie en kruid met peper en zout. Bak ze op een hete grill aan beide zijden 2 minuten. Als het brood slap is en uit elkaar valt, voeg dan nog 1 à 2 eetlepels bloem toe aan het deeg.

5. Gril de stukken kipfilet. Serveer het aardappelbrood met een beetje mayonaise, de reepjes gegrilde kipfilet en de salade.

Bijgerecht: Slaatje van gehakte broccoliroosjes met gegrilde broccolistam, ­veldsla en oude kaas

Door ook de stam van de broccoli te ­gebruiken, heb je geen afval. Kies eens een oude Belgische of Hollandse kaas, die zijn lekker pittig, lokaal én de ideale vervanging voor Parmezaanse kaas.

Dit heb je nodig, voor 4 personen

• 1 citroen

• 1 broccoli

• 1 teentje knoflook

• olijfolie

• ½ tl gerookt ­paprikapoeder

• ½ tl chilivlokken

• peper en zout

• 1 el zonnebloempitten

• 1 sjalot

• 1 tl graanmosterd

• 1 tl honing

• 100 g veldsla

• 80 g oude kaas

Zo maak je het

1. Rasp de schil van de citroen. Snij de toppen van de roosjes van de broccoli, hak fijn en zet even opzij. Snij de broccolistam in fijne plakken.

2. Pel en plet de knoflook. Meng de knoflook met 2 eetlepels olijfolie, het gerookt paprikapoeder, de chilivlokken, een snuf zout en 1 theelepel citroenzeste. Meng de marinade met de plakken broccolistam en bak kort op de hete grill. Leg de plakken terug in de marinade en laat afkoelen.

3. Rooster de zonnebloempitten in een droge pan.

4. Pel en snipper de sjalot fijn. Meng de gehakte broccoliroosjes met de sjalot, de graanmosterd, de honing, 2 eetlepels citroensap, 2 eetlepels olijfolie, de geroosterde zonnebloempitten, peper en een snuf zout.

5. Meng de veldsla met de gehakte broccoli en de gegrilde broccolistam. Garneer met de oude kaas.