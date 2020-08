5 ‘low’ of ‘no alcohol’ cocktails voor een verfrissend happy hour zonder schuldgevoel Stéphanie Verzelen

17u24 1 Nina kookt Frisse cocktails sippen in hartje zomer: yes, please. Beetje lastig wel dat je dat niet onbeperkt kan doen, anders lig je al snel onder tafel. Tenzij met de recepten van de Belgische website Low-No.com dan, zij zijn gespecialiseerd in cocktails met weinig of geen alcohol. Dit zijn onze vijf favorieten.

Het Belgische platform ‘Lowno’ heeft een missie: ‘de manier waarop we drinken veranderen’. Ze willen dat we meer mindful met drank omgaan en ons bewuster zijn van wat in ons glas zit. Daartoe delen ze niet alleen creatieve recepten voor ‘low’- en ‘no’-cocktails, oftewel cocktails met weinig of geen alcohol. Ze interviewen ook chefs en andere foodies over hun visie op alcohol(vrij) en ze tippen alcoholvrije alternatieven – gins, bijvoorbeeld – die door hen getest en goedgekeurd zijn. Plus, je vindt ze (in non-coronatijden) met hun ‘low/no’-cocktails ook op verschillende events.

Het is een initiatief van de Antwerpse bartender Lou Claessens. Hij heeft het gehad met basic, en dus meestal teleurstellende mocktails en wil met Lowno bewijzen dat non-alcoholische cocktails ook gastronomische hoogstandjes kunnen zijn. Eerder dit jaar lanceerde hij samen met andere topbartenders ook ‘Cocktail Maison’, een pakket met alle ingrediënten voor twee low- of no-cocktails om thuis mee aan de slag te gaan. Geen zin om op dat pakket te wachten? Wij delen vijf delicieuze recepten van Low-No.com om zelf mee aan het shaken te slaan.

NO: De Cosnopolitan

Moeilijkheidsgraad: medium; alcoholpercentage: 0 procent

“Iedereen kent de Cosmopolitan wel, het is de perfecte balans tussen de zuren van cranberry en citroen en de zoete toets van sinaasappel. Het non-alcoholische alternatief ‘Stryyk not vodka’ vervangt de vodka in dit recept. Het brengt toetsen van peper, mint en komkommer.”

Dit heb je nodig

40 ml Stryyk Not Vodka, 25 ml cranberrysap, 15 ml citroensap, 15 ml suikersiroop, 5 ml sinaasappelsap, ijsblokken en zeste van sinaasappel

Voor de suikersiroop

Voeg 500 ml water toe aan een kookpot. Voeg 500 g suiker toe. Kook op tot de suiker opgelost is. Laat afkoelen.

Zo maak je het

Bereid de cocktail in een ‘boston shaker’ (een tweedelige shaker, waarvan een van de twee delen een glas is). Doe alle ingrediënten in de shaker en shake ongeveer 25 seconden. Zeef de cocktail uit in een glas. Werk af met de zeste van sinaasappel.

LOW: De Bitter Sweet Symphony

Moeilijkheidsgraad: makkelijk; alcoholpercentage: 4,5 procent

“De befaamde likeur uit Frankrijk genaamd Suze biedt in deze drink een mooie bittere basis met toetsen van gentiaan (een eetbare bloem). De likeur balanceren we uit met een beetje limoen en toppen we af met gingerbeer voor een extra spicy gevoel.”

Dit heb je nodig

50 ml Suze (15%), 15 ml limoensap, 100 ml gingerbeer, ijsblokken, een schijf gember

Zo maak je het

Vul een tumblerglas met ijsblokken en giet alle ingrediënten over het ijs. Werk af met het gingerbeer en roer om met een lepel. Garneer met het schijfje gember.

NO: De Saffran Sour

Moeilijkheidsgraad: medium; alcoholpercentage: 0 procent

“Sours horen bij de eerste lichting van mixed drinks. Jerry Thomas, een van de grondleggers van de cocktailcultuur in Amerika, nam al in 1862 een aantal sours op in zijn cocktailboek. Wij maken een sour met het bitterzoet non-alcoholische aperitief Everleaf, wat citroen om de zuren aan te halen en een homemade saffraansiroop. Met aquafaba (het sap van kikkererwten, een veganistisch alternatief voor eiwit) zorgen we voor luchtigheid en textuur.”

Dit heb je nodig

50 ml Everleaf, 10 ml Minus 8 Verjus white (friszuur sap van onrijpe druiven, dit alternatief werkt ook), 10 ml citroensap, 10 ml saffraansiroop, 10 ml aquafaba, ijsblokken

Voor de saffraansiroop

Laat 500 ml water en 500 g suiker inkoken tot de suiker opgelost is. Voeg er vijf draadjes saffraan aan toe en laat drie uur trekken. Zeef daarna de saffraan uit de siroop.

Zo maak je het

Doe alle ingrediënten samen in een ‘boston shaker’ en shake ongeveer 20 seconden. Zeef de cocktail uit in een gekoeld glas (een champagnecoupe bij voorkeur) zonder ijs.

LOW: De Midi Tonic

Moeilijkheidsgraad: makkelijk; alcoholpercentage: 7 procent

“‘Midi Apéritifs’ is een nieuw en Belgisch aperitief. De mediterraanse drank is gebaseerd op een Franse Syrah roséwijn en bestaat uit een selectie frisse vruchten en kruiden als cassis, bergamot, rozemarijn, venkelzaad, artisjok en alsem. Een smaakvolle basis voor een gin-tonic.”

Dit heb je nodig

5 cl Midi Apéritifs Classic Red, 10 cl tonic (Fever-Tree Mediterranean), zeste van sinaasappel en ijsblokken

Zo maak je het

Vul een tumblerglas met veel ijsblokken. Voeg 5 cl Midi Apéritifs Classic Red toe en top af met 10 cl tonic. Garneer met de verse zeste van sinaasappel.

NO: De Nona Collins

Moeilijkheidsgraad: makkelijk; alcoholpercentage: 0 procent

“Nona June is een Belgische non-alcoholische gin op basis van negen botanicals, met centraal de jeneverbes. Deze cocktail is een twist op de Tom Collins, een drankje dat voor het eerst in 1876 werd gepubliceerd door de grondlegger van de Amerikaanse cocktail scene, Jerry Thomas.”

Dit heb je nodig

50 ml Nona June, 30 ml citroensap, 20 ml suikersiroop, 35 ml soda, ijsblokken, zeste van sinaasappel, tijm

Voor de suikersiroop

Voeg 500 ml water toe aan een kookpot. Voeg 500 g suiker toe. Kook op tot de suiker opgelost is. Laat afkoelen.

Zo maak je het

Bereid de cocktail in een ‘boston shaker’. Doe alle ingrediënten in de shaker en shake ongeveer 25 seconden. Zeef de cocktail uit in een glas met extra ijsblokken. Werk af met de soda, de zeste van sinaasappel en een takje tijm.