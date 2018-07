5 heerlijke biercocktails om de hitte af te schudden Stefan Vanderstraeten

29 juli 2018

12u54 0 Nina kookt Van zoete kriek tot een heerlijk bittere IPA, met alle bieren kun je wel een leuke cocktail bedenken. Bovendien is het enorm plezierig om te experimenteren met allerlei smaken en ingrediënten. In deze biercocktails zit alvast voor elk wat wils.

1. FRUITY FUN

Ben je die gin-tonics even beu? Een ideaal alternatief is deze fruitige gin & limoen-cocktail met Liefmans Yell'Oh. In plaats van een bittere toets krijg je een uitgesproken smaak van ananas, appel en limoen met een accent van kaneel.

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN