5 gemakkelijke receptjes om zelf ijs te maken Margo Verhasselt

21 mei 2020

17u09 0 Nina kookt Ik weet niet of je het al opmerkte, maar het is buiten warm. Heel warm. En let op, klagen zullen we niet doen. Al is een bepaalde vorm van verfrissing nu zeker welkom. Omdat we niet allemaal een zwembad in de tuin hebben en een ijsje gewoon heerlijk is: we tippen vijf lekkere receptjes. Alsjeblieft, dankjewel.

1. Bananenijs

Wat heb je nodig?

- 3 rijpe bananen

- pindakaas

Pel de bananen en snij ze in blokjes. Doe de stukjes in afgesloten plastic zakjes en leg ze voor minstens twee uur in de diepvries (een nachtje kan ook altijd).

Doe de bevroren banaan in de blender – als je niet zeker bent of je blender krachtig genoeg is, kan je ook altijd in stappen werken – en mix tot een glad beslag. Blijf blenden, eerst zullen de stukjes er verbrokkeld uitzien, maar als je lang genoeg blendt, krijg je een smeuïge ijscrèmepasta.

Zodra je banaan de textuur van ijs heeft aangenomen, kan je naar eigen smaak de pindakaas toevoegen. Blend nog even zodat alles mooi verdeeld is, en doe dan alles in een ovenschotel of plastic doos die je nog enkele uren in de diepvries plaatst.

2. Chocolade-ijs

Wat heb je nodig?

- 480 ml slagroom

- 420 ml gecondenseerde melk

- 4 eetlepels cacaopoeder

- 320 g browniestukjes (zelf gebakken of gekocht)

- 80 g chocoladestukjes

Met de handmixer klop je de slagroom op tot sneeuw. Voeg de gecondenseerde melk en cacao eraan toe, blijf mixen zodat je een glad en egaal mengsel krijgt.

Leg de mixer aan de kant en spatel er de chocoladestukjes en browniestukken doorheen. Doe alles in een ovenschotel of plastic doos, dek af en laat een nachtje in de diepvries staan.

3. Frozen yoghurt

Wat heb je nodig?

- 225 g Griekse yoghurt

- 225 g roomkaas

- 3 eetlepels honing

- 3 theelepels vanille

- 3 eetlepels discobolletjes

Doe de roomkaas, honing, yoghurt en vanille allemaal samen in een blender of food processor en blend tot je een crème krijgt.

Spatel de discobolletjes onder het mengsel en doe het vervolgens in een ovenschotel of plastic doos die je in de diepvries zet. Laat minimum zo’n 6 uur staan, een hele nacht is nog beter.

4. Aardbei-ijsjes met munt

Wat heb je nodig?

Voor 4 aardbeienijsjes

- 200 g aardbeien

- 8 eetlepels soja-alternatief voor yoghurt of plattekaas

- 1,5 eetlepel stevia

- 1/2 eetlepel citroensap

- 1 handvol muntblaadjes

Was de aardbeien en verwijder de groene steeltjes. Doe alle ingrediënten behalve de muntblaadjes in een blender en blend tot een glad mengsel. Voeg vervolgens de muntblaadjes toe en meng. Verdeel het mengsel over 4 ijsvormpjes en zet ze 1 uur in de diepvries. Neem ze uit de diepvries om stokjes in elk vormpje te steken. Zet ze daarna nog 4 uur terug.

5. Exotisch groene nicecream sorbet

Wat heb je nodig?

- 2 bananen

- Een handvol bevroren stukjes mango

- Een handvol bevroren stukjes ananas

- Een handvol verse spinazie

- Eetlepel sojamelk met vanille

Pel de rijpe bananen, snij ze in schijfjes en stop ze daarna in een luchtdichte zak (of doos) en steek ze in de diepvries tot ze vast zijn. Dat duurt minstens twee uur, maar als je tijd hebt laat je ze een nachtje zitten. Doe de bananen in een stevige blender of hakmachine, samen met de bevroren mango, ananas, gewassen (belangrijk!) spinazie en sojamelk. Blend tot je een glad mengsel krijgt, doe in een kommetje en werk naar keuze af met bijvoorbeeld pecannoten of pistachenoten en wat geplette donkere chocolade.

Tip: Je kan bevroren fruit kopen of je kan zelf vers fruit invriezen. Het spaart je immers niet alleen geld uit (het is stukken goedkoper dan een zakje ingevroren fruit), het bespaart je ook drie ritjes naar verschillende supermarkten om het bevroren fruit te vinden.