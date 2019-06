5 fouten die ook jij maakt als je sushi eet Nele Annemans

18 juni 2019

17u14

Bron: BuzzFeed 0 Nina kookt Sushi is met stip op een het meest populaire Japanse gerecht dat is komen overwaaien naar onze contreien. Maar weet jij eigenlijk echt hoe je de lekkernij moet oppeuzelen? Speciaal voor Internationale Sushi Dag verklapt de Japanse chef-kok Masaharu Morimoto 5 fouten die zelfs de grootste sushiliefhebber maakt.

1. Je sushi niet in een keer opeten

Elk stukje sushi is speciaal ontworpen om je de perfecte balans tussen smaken en texturen te bezorgen. Door de lekkernij in verschillende beten naar binnen spelen, verpruts je dus gewoon de smaak. Gewoon. Niet. Doen.

2. Wasabi mengen onder je sojasaus

Volgens chef-kok Morimoto bevat elk goed stukje sushi al een beetje wasabi, net onder de vis en moet elke kok weten hoeveel hij precies moet gebruiken. Wasabi mengen onder je sojasaus is volgens hem dus volledig overbodig.

3. Je sushi met de rijstkant in je sojasaus doppen

Hoewel sushi van structuur stevig genoeg is om niet uit elkaar te vallen, is het geen goed idee om hem met de rijstkant in je sojasaus te doppen. Daardoor zal de sushi te veel van het goedje absorberen wat de smaak niet ten goede komt. Bovendien moet sushi volgens Morimoto op zichzelf al voldoende smaak hebben, en dus ook onder sojasaus lekker zijn.

4. Je bent bang om je handen te gebruiken

Als je geen held bent met stokjes, voel je dan zo vrij om je handen te gebruiken. Zorg er alleen voor dat ze schoon zijn voor je je op je favoriete lekkernij stort.

5. Gember samen met je sushi eten

De gember die samen met je sushi geserveerd wordt, is bedoeld om je mond tussen de gangen door te schoon te maken zodat je alle smaken goed blijft proeven, niet als garnering voor je sushi.