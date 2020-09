5 duurzame recepten voor drukke dagen: “Weinig werk, weinig afwas én veel smaak!"

Wie is Elise?

Elise Van de Poele (35), mama van Suze (5) en Rien (3), is ofwel voor de klas, ofwel in haar moestuin en keuken te vinden. Haar missie? Iedereen plezier laten beleven aan koken met meer oog voor de planeet. Haar recepten zijn altijd gebaseerd op lokale producten van het seizoen.

Hoe kook je duurzaam à la Elise?

1. Vlees en zuivel blijven echte smaakmakers, maar dan wel met mate. Hoe je je bord dan verder vult? Met extra veel groenten!

2. Kies voor lokale producten, want die zijn meteen ook aan het seizoen gebonden.

Hip ontbijt: reuzegrote plantaardige ovenpannenkoek

Gekarameliseerde appeltjes, heerlijke kruiden en die zalige pannenkoekengeur ... Moet ik nog meer zeggen? Dit gerechtje wordt zeker je favoriete ontbijt! Dankzij baksoda en azijn wordt het lekker luchtig, zonder dat je veel eieren hoeft te gebruiken.

Dit heb je nodig voor 4 personen

• 3 appels

• 1 el plantaardige boter

• honing

• kaneel

Voor het beslag:

• 2 el plantaardige boter

• 4 kardemompeulen

• 3 eieren

• 150 g rietsuiker

• 1 tl kaneel

• 500 ml plantaardige melk naar keuze

• 250 g bloem

• 2 tl bakpoeder

• 1 tl baksoda

• 2 el appelciderazijn

Extra:

• bloemsuiker



Zo maak je het

1. Ontpit de appels en snijd in plakjes. Smelt 1 eetlepel boter, 1 eetlepel honing en een snuf kaneel en meng met de appelplakjes. Giet alles op een bakplaat. Zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 15 minuten.

2. Maak intussen het beslag. Smelt 2 eetlepels boter. Plet de kardemompeulen, verwijder de harde schil en plet de zaadjes in een vijzel. Klop de eieren luchtig met de rietsuiker. Voeg kaneel, kardemom, gesmolten boter, plantaardige melk, bloem, bakpoeder, baksoda en azijn toe. Meng goed.

3. Haal de appeltjes uit de oven, overgiet met het beslag en zet opnieuw in de oven gedurende 20 minuten. Je kan dit warm, lauw of koud serveren. Bestrooi met bloemsuiker.

Lunch: l unchbox met gerookte forel

Met één basis maak je een lunch voor jezelf en je kinderen. Een fris slaatje voor de volwassenen en een goed gevulde bagel voor de kinderen. Of gewoon een lunch waarvan je 2 dagen op een andere manier kan smullen!

Dit heb je nodig voor 4 personen: 2 volwassenen en 2 kinderen (of 2 dagen lunch voor 2 personen)

Voor de veganaise:

• 80 ml sojamelk

• 160 ml zonnebloemolie

• 1 el wittewijnazijn

• 1 tl graantjesmosterd

• peper en zout

Voor de lunchbox:

• 1 à 2 komkommers

• 200 g gerookte forel (of makreel)

• 2 appels

Voor de ouders:

• 1 tl wasabi

• 100 g veldsla

• 1 doosje preischeuten

• extra brood

(optioneel)

Voor de kinderen:

• paprikapoeder

• 2 bagels

Zo maak je het

1. Maak de basis. Begin met de veganaise: doe de sojamelk in een hoge maatbeker, giet de zonnebloemolie en 1 eetlepel wittewijnazijn erbij. Zet de staafmixer onderaan de maatbeker en zet hem aan, beweeg nu heel langzaam naar boven zodat de olie goed bindt met de sojamelk. Beweeg nu traag op en neer tot je een egale saus verkrijgt. Voeg daarna nog 1 theelepel mosterd en peper en zout toe. Zet in de koelkast.

2. Snijd met een dunschiller lange dunne repen van de komkommer(s). Ontpit de appels en snijd in fijne reepjes. Doe de gerookte forel in stukjes en verwijder de fijne graatjes.

3. Voor de ouders: meng 4 eetlepels veganaise met 1 theelepel wasabi. Vul 2 doosjes of bokalen met reepjes komkommer en appel, veldsla, stukjes gerookte forel en een beetje preischeuten. Serveer met 1 à 2 eetlepels wasabiveganaise en meng alles door elkaar. Als je de salade meeneemt, doe dan de veganaise in een apart potje.

Voor de kinderen: meng 100 gram gerookte forel met 2 tot 3 eetlepels veganaise en kruid met paprikapoeder, peper en zout. Beleg de bagels met de forelsalade en reepjes komkommer en appel.

3 x snel avondgerecht:

1. Quesadilla’s met Belgische Oud Brugge en een pittige tomatensalsa

Quesadilla’s zijn gevulde, gebakken tortillawraps. Supersnel klaar, gezond gevuld en zeker kindvriendelijk! Wanneer je een heel pittige en smaakvolle kaas gebruikt, heb je niet veel zuivel nodig! Ga dus maar eens op zoek in de kaasafdeling.

Dit heb je nodig voor 4 personen

• 1 ui

• 2 teentjes knoflook

• 1 rode paprika

• 150 g shiitake

• olie

• peper en zout

• 3 takjes tijm

• handvol bladpeterselie

• 4 volkorenwraps

• 140 g stuk Oud Brugge-kaas (of een andere pittige kaas)

Voor de tomatensalsa:

• 3 takjes koriander

• 3 takjes basilicum

• 3 vleestomaten

• 1 el balsamicoazijn

• 2 el olijfolie

• peper en zout

• extra: bladsalade naar keuze

Zo maak je het

1. Pel en snijd de ui in fijne reepjes. Pel en plet de knoflook. Ontpit de paprika en snijd in reepjes. Snijd de shiitake in stukjes. Verhit 3 eetlepels olie en voeg de ui, knoflook, paprika en shiitake toe. Roerbak 3 minuten op een hoog vuur. Kruid met peper, zout en de blaadjes van de tijm. Hak de bladpeterselie grof en meng onder de groenten.

2. Snijd de kaas in reepjes. Leg de wraps open op een bakplaat en beleg telkens één helft met groenten en kaas. Wrijf de randen van de wraps in met een beetje water en vouw ze dicht. Duw op de randen met de vingers. Wrijf de bovenkant in met olie en zet in een voorverwarmde oven op 185 °C gedurende 20 minuten. Je kan ze ook in een pan bakken.

3. Maak intussen de tomatensalsa. Hak de koriander en basilicumblaadjes fijn. Ontpit de tomaten en snijd in fijne blokjes. Meng met 1 eetlepel balsamicoazijn, 2 eetlepels olie, gehakte koriander en basilicum, peper en zout. Serveer de gebakken quesadilla’s met de tomatensalsa en een handvol bladsalade.

2. One-pot wonder met broccoli, prei en pasta

Dit is geweldig: je maakt alles in dezelfde pan klaar. Weinig werk, weinig afwas, maar veel smaak! Je kan dit met gelijk welke lievelingsgroente van jezelf of de kinderen maken.

Ingrediënten voor 4 personen

• 3 dikke plakken gerookt spek

• 1 ui

• 1 teentje knoflook

• 2 dikke preiwitten

• 1 broccoli

• olijfolie

• 400 g dikke spaghetti (geen capellini)

• 800 ml kippenbouillon (of groentebouillon)

• 180 ml (soja)room

• 200 g erwtjes (diepvries)

• peper en zout

Zo maak je het

1. Snijd het spek in fijne reepjes. Als je dit gerecht veganistisch wil houden, dan kan je deze gerust weglaten. Pel en snipper de ui fijn. Pel en plet de knoflook. Snijd de prei in fijne ringen en de broccoli in roosjes en de broccolisteel in plakjes. Hak de dragonblaadjes fijn.

2. Verhit een scheutje olie, voeg de spekreepjes toe en bak ze krokant. Schep ze uit de pan, voeg opnieuw een scheutje olie, de ui, knoflook en prei toe. Laat alles op een zacht vuur bakken gedurende 5 minuten.

3. Breek de spaghetti in tweeën, leg ze bij in de pan, blus met de bouillon en laat alles 5 minuten koken. Voeg daarna alle stukjes broccoli toe en laat nog 4 minuten koken. Doe de room, erwtjes, dragon en peper en zout in de pan, roer even om en laat nog 5 minuten afgedekt rusten.

3. Curry van tomaat, aubergine en pompoen

Dit is een hartverwarmende, kruidige curry. Boordevol groenten en helemaal vegetarisch. Comfortfood met allerlei voedzame lekkernijen! Nóg lekkerder de dag nadat je hem gemaakt hebt, dus ideaal als je morgen een lange werkdag voor de boeg hebt!

Ingrediënten voor 4 personen

• 1 grote zoete ui

• 2 teentjes knoflook

• 2 aubergines

• 700 g butternutpompoen

• zonnebloemolie (of andere olie)

• 5 verse vleestomaten (of 600 g gepelde tomaten in blokjes uit blik)

• 1 el tomatenpuree

• 1 tl komijnpoeder

• 1 tl korianderpoeder

• 1 tl garam masala

• ½ tl chilivlokken

• 1 à 2 el currypoeder

• 1 groentebouillonblokje

• 300 ml water

• peper en zout

Extra:

• handvol verse koriander of bladpeterselie

• 100 g zure room, yoghurt of plantaardige yoghurt

• 250 g plat brood (naanbrood)

Zo maak je het

1. Pel en snijd de ui in reepjes. Pel en plet de knoflook. Snijd de aubergine in blokjes (van 2 à 3 cm). Schil de pompoen en snijd in even grote blokjes. Pel de tomaten, ontpit ze en snijd in blokjes of gebruik tomaten uit blik.

2. Verhit 2 eetlepels olie, voeg de ui en knoflook toe en laat op een zacht vuur 5 minuten garen. Verhoog het vuur, voeg 1 eetlepel olie, de blokjes aubergine en pompoen toe en laat 5 minuten bakken. Voeg de tomatenpuree, komijnpoeder, korianderpoeder, garam masala, chilivlokken en currypoeder toe en roerbak 1 minuut. Als je zachte curry gebruikt, voeg dan gerust nog extra toe.

3. Voeg het bouillonblokje, water en de tomatenblokjes toe en laat onafgedekt op een zacht vuur 30 minuten garen. Kruid bij met voldoende peper en zout. Serveer in kommetjes met koriander, een lepel zure room of yoghurt en enkele stukken plat brood.