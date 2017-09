5 dingen die je nog niet wist over koffie TVM

Om wakker mee te worden, de namiddagdip tegen te gaan, om je avondeten beter te laten verteren, wat zouden we doen zonder dagelijks kopje(s) koffie? Tere ere van ons favoriete drankje: 5 trivia weetjes.

1. Koffie is eigenlijk fruit

Wie aan koffie denkt, denkt aan koffiebonen. Maar wist je dat deze bonen eigenlijk de pitten zijn van een vrucht die aan de koffieplant groeit? De vrucht valt nog het best te omschrijven als een rode harde druivensoort.



2. Koffie werd origineel gegeten en niet gedronken

Aangezien koffie uit een vrucht komt, is het niet zo heel verrassend dat het lang niet altijd geserveerd werd als drankje. Afrikaanse stammen mixten ooit de vruchten met dierlijk vet tot een pasta. Daar maakten ze balletjes van die ze opaten om energie van te krijgen.



3. Donkere koffiebonen bevatten minder cafeïne dan lichte

Hoewel donkere koffiebonen sterker zijn van smaak, bevatten ze minder cafeïne.



4. Scandinaviërs drinken het meeste koffie

Wereldwijd drinken we meer dan 500 miljard kopjes koffie per jaar, en een groot deel daarvan wordt in Scandinavië verorberd. Finland, Noorwegen en IJsland maken de top-3 uit van koffiedrinkende landen. Wie al eens in één van de landen geweest is, zal vast ook kunnen bevestigen dat de koffie er subliem lekker is. Waar wij doodserieus zijn over ons bier, zijn zij dat er over koffie.



5. Het ideale tijdstip is 10 uur 's morgens

Niets zo efficiënt als een kop koffie om je uit bed te krijgen, maar het hormoon cortisol (gerelateerd met stress en het ontwaken van het lichaam) bereikt pas een piek als je al even wakker bent. Wanneer je het meeste uit je dosis cafeïne wil halen, wacht je dus best even. Het cortisolniveau stijgt met zo'n 50% nadat je wakker wordt, onafhankelijk van het tijdstip waarop je opstond. Wacht dus minstens een uur vooraleer je aan het koffiedrinken slaat.