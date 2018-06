5 dingen die je nog niet wist over granaatappelpitjes TVM

06 juni 2018

15u09

Bron: De Volkskrant 0 Nina kookt De exotische granaatappelpitjes zijn al een tijdlang in opmars omdat er tal van gezonde eigenschappen aan worden toegeschreven, het lekker smaakt en er ook nog eens mooi uitziet in gerechten. Maar zijn de rode pitjes wel echt een superfood? 5 feiten op een rij.

1. Het zijn geen besjes

Granaatappelpitjes lijken op kleine besjes, maar – zoals de naam al zegt – zijn het in feite met vruchtvlees omhulde pitjes van de granaatappel.

2. Het is gezond, maar ook weer niet zo

De granaatappel wordt wel eens omschreven als een superfood, dankzij het hoge gehalte aan antioxidanten en vitaminen. Dat klopt ook wel, maar bijvoorbeeld bessen, frambozen, blauwe druiven en veel ander fruit bevatten minstens evenveel van die goede eigenschappen. Granaatappels bevatten bovendien minder vitamine C dan bijvoorbeeld sinaasappels.

3. Er is geen bewijs dat het kanker tegengaat

Zoals hierboven al gezegd, is de granaatappel inderdaad gezond, maar dat het hart- en vaatziekten, reuma en zelfs kanker zou tegengaan, is niet bewezen. Elke dag genoeg groenten en fruit eten is dan ook nuttiger.

4. Met deze truc krijg je de pitjes er probleemloos uit

Je kunt in de supermarkt de pitjes makkelijk los kopen, maar een granaatappel zelf ontpitten is wel een stuk goedkoper. Doorgaans is het een heel onhandig karwei, maar met deze truc lukt het je probleemloos.

5. Losse pitjes kopen is extreem slecht voor het milieu

Granaatappels zelf worden per boot vervoerd en zijn koel bewaard wekenlang houdbaar, waardoor het een redelijk duurzame fruitsoort is. Losse pitjes worden echter ingevlogen en ze zijn amper 3 dagen houdbaar, wat het véél belastender maakt. Tot het niveau van rundvlees zelfs en dan is de plastic verpakking er nog niet eens bijgerekend.