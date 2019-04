Exclusief voor abonnees 4 x avontuurlijk barbecueën met Jord Althuizen Jord Althuizen bewerking door Geertrui Mayeur

07 april 2019

11u09

Bron: NINA 0 Nina kookt Sinds hij in Colorado op een authentiek BBQ-festival terechtkwam, brengt Jord Althuizen die cultuur naar de Lage Landen. Denk Werchter, Graspop, maar ook Black Smoke in Antwerpen. En nu komt er een nieuw boek uit om zonder zorgen avontuurlijk te barbecueën.

“Dat barbecueën iets mannelijks zou zijn, is een cliché dat kerels graag in stand houden”, zegt Jord. “Want om me heen zie ik steeds meer dames die je een groter plezier doet met een gegrilde steak dan met een salade. Ik word er ook door dames over aangesproken: ‘Ik ben degene die thuis de BBQ aansteekt.’ Dus tijdens het schrijven van ‘No Worries BBQ’ heb ik daar ook echt op gelet. Het zorgeloze, dat was mijn focus. Het vlees of de vis is bij elke beenhouwer te verkrijgen, je kan het niet om zeep helpen. Er komen veel sidedishes aan bod en ik heb een heel hoofdstuk met desserten. Voor het boekl heb ik 16 dagen rondgereisd in Australië, de meest extreme trip die ik ooit deed.”

“Elk jaar zeg ik: volgend jaar doe ik het rustiger aan. En eigenlijk is er steeds meer madness. Ik heb nog altijd de

ambitie om iets op televisie te doen; ‘Grillmasters’ in Nederland smaakt naar meer. Mijn drijfveer is het delen

van inspiratie. Zolang er mensen half ontdooide saté’s cremeren op een te heet vuurtje, kan ik mensen winnen. Maar daarna wil ik gas terugnemen, met mijn drie meiden thuis, en de balans wat herstellen.”

