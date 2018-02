4 snelle eenpansgerechten voor wie geen zin heeft in afwas Candice Schippers

08 februari 2018

18u12 14 Nina kookt Heb je geen zin om uitgebreid te koken of een hekel aan de afwas? Dan zijn deze gerechten perfect voor jou. Ze staan binnen een handomdraai op tafel en zijn geschikt voor iedere gelegenheid.

Een­pans­ge­recht met lin­zen, cour­get­te, to­maat en kriel­tjes

Ingrediënten voor 4 personen:

- 2 el olijfolie

- 450 g krieltjes

- 1 courgette

- 1 tl harissa

- 1 el ras el hanout kruiden

- 800 g linzen in pot

- 380 g trostomaten

- 80 g gedroogde abrikozen zonder pit

- 10 g verse platte peterselie

Bereiding:

- Verhit de olie in een pan met dikke bodem en bak de krieltjes 10 minuten. Snijd de courgette in blokjes van 1 cm. Voeg de harissa en ras el hanout toe aan de krieltjes en bak 5 minuten mee.

- Laat ondertussen de linzen uitlekken. Snijd de tomaten in partjes en de abrikozen in stukjes. Voeg de linzen, tomaten en abrikozen toe aan het kriel-courgettemengsel en laat op laag vuur 5 minuten stoven. Breng op smaak met peper en eventueel zout. Snijd ondertussen de peterselie fijn en strooi over de schotel.

Bron: Allerhande

Sweet chili garnalen noodles in 15 minuten

Ingrediënten voor 2 personen:

- 500 g garnalen, gepeld en gewassen

- 2 courgettes, geraspt

- 1 el olijfolie

- 1 teen knoflook

- 6 el sweet chilisaus

- Het sap van een halve limoen

- 1 el gesneden koriander

- Zout en peper voor de smaak

- Sesamzaad als decoratie

Bereiding:

- Rasp de courgettes.

- Voeg wat olie toe aan een koekenpan op middelhoog vuur. Voeg de garnalen toe aan de pan en bak 2 minuten.

- Voeg de knoflook, zoete chilisaus, limoensap en koriander toe. Kook nog ongeveer 3 minuten tot de garnalen gaar zijn.

- Voeg de courgette noedels toe en roer totdat ze gaar en opgewarmd zijn. Breng op smaak met zout en peper naar smaak en garneer met sesamzaadjes.

Bron: Salt & Lavender

Makkelijke cashew kip

Ingrediënten voor 3 personen:

- 3 stukken kipfilet

- 2 el olie voor het bakken van de kip

- 40 g cashewnoten

- 1/2 groene paprika

- 1/2 tl gember

- 1 el witte wijnazijn

- 1 1/2 el sojasaus

- 1 teen knoflook

- 1 el sesamolie

- 1 el sesamzaadjes

- 1 el lente-ui

- 1/4 ajuin

- Zout en peper

Bereiding:

- Verwarm een ​​pan op laag vuur en rooster de cashewnoten gedurende 8 minuten tot ze lichtbruin beginnen te worden. Haal de noten uit de pan en leg deze apart.

- Snijd de kip, ajuin en paprika in stukjes.

- Verhit een pan met olie op hoog vuur. Als de olie op temperatuur is, voeg dan de kipfilet toe en bak deze ongeveer 5 minuten.

- Zodra de kip volledig is gebakken, voeg je de paprika, ajuin, knoflook en kruiden (gember, zout, peper) toe. Laat 2-3 minuten op hoog vuur bakken.

- Voeg sojasaus, witte wijnazijn en de cashewnoten toe. Kook op hoog vuur en laat de vloeistof naar beneden zakken totdat het een plakkerige substantie is. Er mag geen overtollige vloeistof in de pan zitten na het koken.

- Serveer in een kom, besprenkel met sesamzaad en sesamolie.

Bron: Keto Connect

Een­pans­ge­recht met spruit­jes

Ingrediënten voor 4 personen:

- 500 g geschoonde spruitjes

- 3 el traditionele olijfolie

- 300 g gesneden ajuinen

- 250 g hamblokjes

- 600 g bakaardappeltjes

- een paar eetlepels kruiden zoals laurier, mosterdzaad en kruidnagel

- 250 ml room

- 1 el grof gemalen (Zaanse) mosterd

Bereiding:

- Halveer de spruitjes. Verwarm de olie in een wok en roerbak de ui 2 minuten. Voeg de hamblokjes, spruitjes, aardappeltjes en kruiden toe en roerbak 7 minuten op middelhoog vuur.

- Voeg de room en de mosterd toe en laat 5 minuten stoven met een deksel op de wok.

- Breng op smaak met peper en eventueel zout. Serveer direct.

Bron: Allerhande