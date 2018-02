Gesponsorde inhoud 3x lol zonder alcohol met deze feestnummers

09 februari 2018

13u25 0 Nina kookt No alcohol, no party? Belachelijk, en al helemaal tijdens deze detoxmaand. Kortom: blijf gewoon vrienden uitnodigen en feesten, en serveer naast je gepimpte waters (link naar artikel) deze alcoholvrije dranken.

Alcoholvrij bier

Dé geruststelling? Bier zonder alcohol blijft bier. De manieren om het bier alcoholvrij te krijgen, verschillen echter. Sommige brouwers veranderen de vergisting, anderen de samenstelling van de wort. Nog andere brouwers slagen erin de alcohol pas na de vergisting te verwijderen. Andere methodes en dus ook andere smaken. Tijd voor een tasting...

Let op, in sommige biertjes zit nog een klein percentage alcohol. Het percentage staat op je blik of flesje vermeld, dus toch maar even checken als je een alcoholvrije avond wil claimen…

Het perfecte partybier

Bude Malty Dark (0% - 30 cl): een alcoholvrij bier met een donkere kleur dankzij de speciale gerstemouten. De toetsen van karamel, pruimen en walnoot geven dit bier een uniek karakter.

Budels Malt (0% - 30 cl): de aparte gisting, de milde hopgave en het zachte brouwwater zijn bepalend voor de fijne afdronk van dit alcoholvrije bier.

Alcoholvrije wijn

De smaak van wijn in een drankje zonder alcohol, dat is kortweg het concept van alcoholvrije wijn. Hoe? Eerst wordt de wijn volgens het normale proces gemaakt, vervolgens wordt de alcohol via een vacuümtechniek verwijderd. Daardoor is de smaak iets lichter, toch blijft het een super alternatief voor wie z’n wijntje mist.

De perfecte partywijn

Ôpia 0% Chardonnay: zacht mousserende wijn met frisse, knapperige aroma’s van wite bloemen, groene appel en witte peer die harmonieus combineren met citrusvruchten en boterachtige toetsen.

Ôpia 0% Chardonnay schuimwijn: gouden schuimwijn met een fris aroma en bloemige, fruitige en boterige toetsen. Ideaal als aperitief en bij zoetigheden.

Ôpia 0% Cabernet Sauvignon: een intense, evenwichtige wijn met een rijk aromatisch palet van zwart fruit en zachte kruiden. Ideaal bij vlees en kaas.

De Mocktail

Een mocktail ziet er alvast even fancy & feestelijk uit als een cocktail, maar laat de alcohol achterwege. Bummer? Nee, want met een verrassende mix van fruit, kruiden en andere originele toevoegingen shake je een net zo straf drankje.

De perfecte partymocktails

True blue: mocktail met blauwe bessen en rozemarijn

Voor 1 glas

Dit heb je nodig:



• 20 cl peer-strobloemdrank • 10 cl spuitwater • 10 blauwe bessen • 1 takje verse rozemarijn • ijsblokjes

Zo maak je het:

- Prak de helft van de bessen fijn en duw door een zeef. Vang het sap op.

- Giet de peer-strobloemdrank in een mooi glas. Voeg het sap van de blauwe bessen toe en meng.

- Voeg de rest van de bessen toe en vul aan met spuitwater.

- Werk af met het takje rozemarijn en eventueel wat ijsblokjes.

Trop tropical: mocktail met kokos, limoen, komkommer en munt

Voor 1 glas

Dit heb je nodig:

• 25 cl kokoswater • 1 limoen • ¼ komkommer • 1 takje munt • ijsblokjes

Zo maak je het:

- Rasp de schil van de limoen (niet het wit) en pers hem.

- Snij de ongeschilde komkommer in heel dunne plakjes.

- Pluk de blaadjes van het takje munt en snipper de helft heel fijn.

- Giet het kokoswater in een mooi glas en voeg het limoensap toe.

- Voeg de gesnipperde muntblaadjes en de komkommer toe en meng.

- Voeg de rest van de muntblaadjes en eventueel wat ijsblokjes toe. Bestrooi met een beetje limoenzeste.

Zin in een feestje?

