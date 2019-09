3 x onze favoriete recepten uit Nathalie Meskens’ nieuwe boek ‘Plan Vegan’ Nathalie Meskens

24 september 2019

15u49 2 Nina kookt Nathalie Meskens is al twee jaar vegan en deelt die levensstijl in haar nieuwe boek Plan Vegan, dat vanaf vandaag in de winkelrekken ligt. Ze gidst jou om bewust met jezelf, je lichaam, je mindset, je voeding en je omgeving om te gaan. Dit zijn alvast onze favoriete gerechten.

Broccolibitterballen met grove mosterd

Voor een tiental bitterballen • 10 minuten

• 2 grote, stevige (vastkokende) aardappelen

• ½ broccoli

• 2 el kikkererwtenbloem

• peper en zout

• 2 tl komijnpoeder

• 2 tl madrascurrypoeder

• enkele el grove mosterd

Zo ga je te werk

1. Gaar de aardappelen in de schil in een pot met gezouten water gedurende 30 minuten. Haal de aardappelen uit het water en verwijder de schil.

2. Mix de broccoli in de keukenrobot of blender tot hij een structuur heeft van grof zand.

3. Doe de aardappelen, broccoli, bloem, peper, zout, komijn en currypoeder in een mengkom en plet alles met een pureestamper. Maak met je handen balletjes ter grootte van een bitterbal en laat ze op een bordje even opstijven in de ijskast.

4. Zet ondertussen de friteuse op 170 °C en laat alvast opwarmen. Je kan ook een wok of pot gebruiken om te frituren.

5. Rol de balletjes nog even in de kikkererwtenbloem voor je ze gaat frituren. Frituur 4 à 5 minuten op 170 °C. Serveer als aperitiefhapje met grove mosterd

Kikkererwtencurry

Voor 4 porties • 30 minuten voorbereiding • 30 à 40 minuten bereiding

• 4 el vegan ghee of kokosvet

• 1 el komijnzaad

• 2 kruidnagels

• 2 witte uien, fijngesnipperd

• 5 cm gember, geschild en fijngehakt

• 1 rode chili, fijngehakt

• 3 teentjes knoflook, fijngehakt

• ½ bosje koriandertakjes, fijngehakt (het uiteinde van een bosje, zonder blaadjes)

• 1 tl kurkuma

• 1 el garam masala (Indiaas kruidenmengsel)

• 400 ml water

• 1 aardappel, in blokjes

• ½ blik tomatenblokjes (200 g)

• 1/8 grote bloemkool of ¼ lente-bloemkool, in kleine roosjes

• 1 blikje uitgelekte en gespoelde kikkererwten

• ½ l kokosmelk (optioneel)

• koriander, fijngehakt

• geroosterde cashewnoten

Zo ga je te werk

1. Verwarm de olie in een pot en rooster het komijnzaad en de kruidnagels enkele seconden. Voeg de stukjes ui toe en laat stoven tot ze glazig zijn.

2. Voeg dan de gember, chili, knoflook, koriandertakjes, kurkuma en garam masala toe en laat verder zachtjes stoven. Doe dat lang genoeg op een middelhoog vuur zodat de stukjes ui zachtjes bruin worden en hun sap afgeven. Voeg af en toe wat water toe en kook het elke keer volledig uit.Geduldig zijn is de boodschap!

3. Voeg na 20 minuten de aardappelen en tomatenblokjes toe. Laat 20 minuten zachtjes pruttelen.

4. Voeg de bloemkool toe wanneer de aardappelen bijna gaar zijn. Laat nog een tiental minuten verder pruttelen. Voeg op het einde de kikkererwten toe.

5. Werk af met kokosmelk, fijngehakte koriander en cashewnoten. Serveer met basmatirijst met

komijnzaad of met papadums.

Groenegroentesalade met muntdressing

Voor 4 porties • Bijgerecht - 30 minuten

• 4 groene asperges

• ½ broccoli of een pakje Chinese broccoli (broccolini)

• 5 snijbonen

• 1 pakje groene boontjes (200 g)

• 1 pakje sluimerwtjes (200 g)

• 200 g groene diepvrieserwtjes

• 1 handvol muntblaadjes, fijngesneden

• 2 el platte peterselie, fijngesneden

• 1 dl olijfolie

• sap van ½ citroen

• 2 el ciderazijn (of andere witte azijn)

• peper en fleur de sel

Zo ga je te werk

1. Vul een kookpot met ongeveer 2 liter water en zet de pot op een hoog vuur. Voeg 4 eetlepels keukenzout toe en breng aan de kook.

2. Plaats een kom met ijswater (water met ijsblokjes) naast de pot met kokend water. Dit ijswater gebruiken we om de groenten te laten ‘schrikken’. Voeg de groene asperges toe aan het kokende water. Breng het water weer aan de kook. Laat de asperges ongeveer 30 tot 60 seconden blancheren. Prik met een vork of klein mesje in de asperges om te testen of ze goed zijn. De asperges moeten zacht zijn zonder hun structuur kwijt te raken. Verwijder de asperges met een opscheplepel uit het water en leg ze meteen in het ijswater om ze te laten schrikken. Dat zorgt ervoor dat het gaarproces direct stopt, waardoor de mooie, groene kleur bewaard blijft en de asperges knapperig blijven. Haal de asperges uit het ijswater zodra ze afgekoeld zijn en plaats ze in een vergiet om verder te laten uitlekken.

3. Herhaal dit voor de overige groene groenten (broccoli, snijbonen, groene boontjes, sluimerwten en diepvrieserwtjes) op dezelfde manier.

4. Doe de munt en peterselie in een maatbeker. Voeg olijfolie, citroensap en ciderazijn toe en mix kort met een staafmixer. Kruid de dressing met een beetje peper en zout.

5. Stel nu je salade samen door alle groenten te mengen en overgiet ze met de muntdressing. Roer alles in een grote slakom nog eens door.

6. Werk eventueel af met een beetje fleur de sel en een paar draaien van de pepermolen.