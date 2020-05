3 x feestelijk ontbijten met wentelteefjes

Wentelteefjes, met of zonder fruit, zoet én hartig: ze zijn altijd een feest in je mond! Dit zijn alvast de drie favoriete recepten van foodie Sonja Peeters.

1. FANCY: MET CROISSANTS EN VANILLEMASCARPONE

Voor 4 personen • 25 minuten

• kokosolie • 250 ml slagroom • 50 g fijne suiker • 1 vanillestokje • 125 g mascarpone • 5 eieren • 15 ml volle melk • 1 tl vanille-extract • 1 el Grand Marnier • 2 el verse citroentijmblaadjes • snufje nootmuskaat • geraspte schil van 1 citroen • 8 croissants

Zo ga je te werk

1> Vet een bakvorm van 13 x 9 cm in met kokosolie. Klop de room met de suiker, het vanillemerg en de citroenrasp lobbig. Spatel onder de mascarpone. Zet koel.

2> Verwarm de oven voor op 180 °C. Klop de eieren los met de rest van de room, melk, het vanille-extract, de Grand Marnier, citroentijm en nootmuskaat. Laat hierin de croissant 1 minuut wellen.

3> Schik de croissants in een ovenschaal en giet er de rest van het roommengsel over. Zet 25 minuten in de oven.

4> Schep er net voor het serveren de vanillemascarpone op.

Tip: Overheerlijk met aardbeien.

2. HARTIG: MET PANCETTA, AVOCADO EN CHAMPIGNONS

Voor 4 personen • 30 minuten

• 3 eieren • 120 ml volle melk • 40 g fijngeraspte pecorino • 1 el gedroogde oregano • 8 sneetjes volkorenbrood • 150 g pancetta • olijfolie • 150 g shiitakes • peper en zout • 1 avocado, in plakjes • enkele takjes verse oregano

Zo ga je te werk

1> Klop de eieren met de melk, kaas en gedroogde oregano los. Kruid met peper en zout. Week hier de sneetjes brood in.

2> Bak het brood aan beide kanten goudbruin in hete olie. Bak de pancetta goudbruin en krokant in een hete koekenpan. Bak de shiitakes in olijfolie goudbruin. Kruid met peper en zout.

3> Kruid de plakjes avocado met peper en zout. Leg twee wentelteefjes op elk bord. Verdeel er de champignons, avocado en pancetta over. Druppel er olijfolie over. Werk af met de verse oregano en extra geraspte kaas.

Tips:

• Je kan de pancetta vervangen door gerookte spekblokjes.

• Strooi er voor extra pit nog een fijngesneden chilipepertje over.

3. KLASSIEKER: WENTELTEEFJES MET VERS FRUIT

Voor 4 personen • 25 minuten

• 3 eieren • 100 ml room • 100 ml melk • zakje vanillesuiker • kaneelpoeder • 12 sneetjes briochebrood • boter • 1 banaan, in plakjes • 100 g blauwe bessen • 100 g frambozen • ahornsiroop • poedersuiker

Zo ga je te werk

1> Klop de eieren met de room en de melk los. Voeg de vanillesuiker en een snuf kaneelpoeder toe en klop tot de suiker opgelost is.

2> Dompel de sneetjes brood in het eiermengsel en bak ze aan beide kanten goudbruin in hete boter.

3> Leg drie wentelteefjes op elk bord. Verdeel er het vers fruit over en druppel er wat ahornsiroop over. Bestrooi met wat poedersuiker en serveer meteen.

Tip: Ook lekker: bak de bananen in wat boter lichtbruin en bedruppel met honing. Laat ze lichtjes karamelliseren.