3 snelle gerechten die je de wereld laten rondreizen in je kot

04 mei 2020

04 mei 2020

08u00 0 Nina kookt Ook in je kot kan je de wereld ontdekken. Met deze drie gerechtjes op je bord reis je zonder een voet buiten te zetten naar Indonesië, Thailand of Amerika.

1. Voor de Asialover: pittige nasi goreng met spekjes

Ingrediënten

• 350 g rijst

• 1 zakje Conimex-mix voor nasi goreng

• 1 prei

• 2 paprika’s

• 2 el Conimex-wokolie

• 125 g gerookte spekblokjes

• 2 tl Conimex sambal oelek

• 75 g Conimex kroepoek ‘Cassave’

Bereidingswijze

1. Snijd de paprika in reepjes en de prei in halve ringen.

2. Kook de rijst volgens de bereidingswijze op de verpakking.

3. Meng de mix voor nasi goreng met 100 ml warm water.

4. Verhit 2 eetlepels wokolie en wok de spekjes ongeveer 2 minuten. Voeg de prei en de paprika toe en roerbak 4 minuten. Voeg de nasi goreng-kruidenmix en 2 eetlepels Conimex sambal oelek toe en roerbak 3 minuten. Schep de rijst erdoor en warm goed op.

5. Verdeel de nasi goreng over 4 borden of grote kommen. Maak het lekker knapperig met de kroepoek en pittiger met de sambal oelek.

2. Voor de Vlaamse New Yorker: de ‘Reuben sandwich’

Ingrediënten

• 100 g filet d’Anvers of pastrami

• 4 sneden bruin boerenbrood (+/- 1,5cm)

• ½ rode appel

• 2 handjes waterkers

• 50 g Hellmann’s Real

• 1 tl currypoeder

• Zeste van ½ citroen

• 200 g knolselder (in julienne gesneden)

• Snuifje zout

Bereidingswijze

1. Breng de knolselder op smaak met het zout en laat een kwartiertje staan.

2. Snij intussen de appel in partjes.

3. Maak de saus: meng 50 g Hellmann’s Real met het currypoeder en de citroenzeste.

4. Meng de knolselder vervolgens met de helft van de saus.

5. Besmeer het brood met een deel van de saus.

6. Leg de filet d’Anvers, de knolseldersla, appel en waterkers op het brood.

7. Eindig met extra saus.

3. Voor de noedelslurper: Thaise wok met kip en noedels

Ingrediënten

• 300 g boekweitnoedels

• ½ rode ui

• 1 chilipeper

• 1 teentje knoflook

• 3 kipfilets

• Pindanoten

• 4 lente-uitjes

• Mix van groenten voor in de wok

• 2 eitjes

• Koriander

• ½ limoen

• Sojasaus

• Knorr Vloeibare Bouillon Thai

Bereidingswijze

1. Kook de noedels al dente in water en giet daarna af.

2. Snijd intussen de rode ui fijn, net als de chilipepers (zonder de zaadjes).

3. Stoof de ui en chilipeper in arachideolie, pers er de knoflook bij.

4. Snijd de kipfilet in blokjes. Bak mee.

5. Snijd de lente-ui fijn. Hak de noten grof en houd beide apart.

6. Wok de groenten mee.

7. Bak 2 eitjes mee en roer ze los.

8. Breng op smaak met Knorr Vloeibare Bouillon Thai, limoensap en een beetje sojasaus.

9. Voeg de noedels toe.

10. Schep op een bord en werk af met pinda, lente-ui en koriander.

