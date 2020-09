3 ontbijt- en brunchlekkernijen om op zondagochtend gezellig samen te bakken

Deze drie heerlijke ontbijt- of brunchrecepten maak je samen, om er daarna heerlijk van te genieten.

Makkelijke pistolets met plattekaas

50 minuten, voor 4 personen

Dit heb je nodig

20 g boter • 200 g volle plattekaas • 2 eieren • 2 tl suiker • 1 tl kaneelpoeder • 200 g bloem • 2 tl bakpoeder • 1 tl zout

Zo ga je tewerk

1. Verwarm de oven voor op 200 °C. Smelt de boter en laat daarna wat afkoelen. Klop de plattekaas met de eieren, suiker, het kaneelpoeder en het zout glad. Voeg de gesmolten boter toe en mix goed door.

2. Zeef de bloem met het bakpoeder en mix alles onder de natte massa.

3. Schep met 2 lepels 8 bolletjes deeg op een met bakpapier beklede bakplaat. Laat voldoende ruimte tussen de bolletjes. Zet 35 minuten in de oven. Eet ze meteen op, want dan zijn ze het lekkerst!

TIP: Laat het zout weg, voeg 2 tl extra suiker en 100 g geweekte rozijnen toe en je krijgt heerlijke rozijnenbolletjes.

Kaneelbroodjes

50 minuten + rijzen, voor 10 kaneelbroodjes

Dit heb je nodig

Voor het deeg: 200 ml melk • 50 g suiker • 7 g gedroogde gist gemalen kardemom • 1 ei • 375 g bloem • 65 g zachte boter • poedersuiker • snuf zout

Voor de vulling: 75 g zachte boter • 75 g suiker • 2 el kaneelpoeder

Zo ga je tewerk

1. Kluts het ei. Roer de suiker los met de melk en roer er de gist door. Doe de bloem, de helft van het geklutste ei, de gemalen kardemom, het melkmengsel en een snuf zout in een keukenmachine en mix 5 minuten tot een glad deeg. Voeg de blokjes boter toe en mix nog eens 5 minuten. Bedek het deeg met een vochtige keukenhanddoek en laat 1 uur rijzen.

2. Meng alle ingrediënten voor de vulling.

3. Rol het deeg op een met bloem bestoven werkblad uit tot een dunne lap van 30 x 40 cm. Leg de lange kant naar je toe en besmeer het deeg dun en gelijkmatig met de vulling. Sla ⅓ deel van het deeg om naar het midden. Sla daarna het overgebleven ⅓ deel ook om zodat er nu 3 lagen deeg zijn.

4. Rol het deeg nog lichtjes uit en snij het in ongeveer 10 stroken van 3 cm breed. Draai elke strook als een spiraal zes keer rond. Draai de spiraal tot een knoop en verstop het einde onder het deeg. Leg de broodjes op een met bakpapier beklede ovenplaat, bedek met een keukenhanddoek en laat nog eens 1 uur rijzen.

5. Verwarm de oven voor op 200 °C. Bestrijk de broodjes met het resterende ei en zet 30 minuten in de oven tot ze goudbruin zijn. Bestrooi met poedersuiker.

TIP: Je kan ook meteen een dubbele portie maken en een deel van de broodjes invriezen. Zo blijven ze een maand goed.

Brunchbrood met pesto, ei en spek

50 minuten, voor 6 à 8 personen

Dit heb je nodig

1 sjalot, gesnipperd • 2 lente-uitjes, in ringen • 2 el fijngehakte bieslook • 1 groene paprika, in kleine blokjes • croissantdeeg voor 12 croissants • 12 plakken gerookt spek • 7 eieren • 1 el volle room • 1 tl chili flakes • 100 g geraspte mozzarella • 2 el pesto • 1 tl sesamzaadjes • boter • peper en zout

Zo ga je tewerk

1. Verwarm de oven voor op 180 °C. Rol het croissantdeeg uit en snij er de plakjes uit. Leg ze, als een krans, op een met bakpapier beklede bakplaat. Zorg dat de brede kanten elkaar wat overlappen.

2. Klop 6 eieren los met de bieslook en de room en kruid met peper en zout. Bak de sjalot en paprika zacht in wat boter. Voeg de eieren toe en roerbak tot ze gaar zijn.

3. Bak de plakjes spek in een droge koekenpan krokant. Bestrijk de plakjes deeg met de pesto en leg er de plakjes spek in de lengte op. Verdeel het roerei over de krans. Bestrooi met de lente-uitjes, de helft van de chilivlokken en de mozzarella.

4. Vouw nu elk deegpunt naar het midden. Snij overtollig deeg uit het midden weg. Klop het resterende ei los en bestrijk er het deeg mee. Bestrooi met de rest van de chilivlokken en sesamzaadjes.

5. Zet het brood 10 minuten in de oven. Verlaag daarna de temperatuur naar 140 °C en bak nog 20 minuten verder tot de bovenkant mooi goudbruin ziet. Serveer meteen!

TIP: Lekker met een dip van ricotta, gehakte bieslook en citroenrasp.

