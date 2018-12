3 makkelijke manieren om je avocado sneller te laten rijpen

Valérie Wauters

16 december 2018

15u54

Iedereen kent het probleem wel: je hebt een avocado nodig om een heerlijke guacamole te maken, maar in de winkel vind je alleen nog steenharde exemplaren. Op deze 3 manieren laat je het rijpingsproces van je avocado sneller vooruit gaan.

1. Gebruik de oven

Om je avocado supersnel te laten rijpen heb je een oven, een vel aluminiumfolie en een vel bakpapier nodig. Verwarm de oven voor op 90° C, wikkel je avocado in aluminiumfolie en plaats hem vervolgens op een vel bakpapier in de oven. Terwijl de avocado opwarmt in de oven, zorgt de aluminiumfolie ervoor dat het ethyleengas dat vrijkomt dicht bij de avocado blijft, waardoor het rijpingsproces in overdrive gaat. Afhankelijk van hoe rijp je avocado al was voor je hem in de oven stopte, duurt dit proces 10 tot 50 minuten. Haal de avocado als hij zacht is uit de oven, en laat afkoelen in de koelkast voor gebruik.

2. Gebruik een papieren zak

Heb je nog enkele dagen de tijd om je avocado rijp te krijgen? Stop hem in een papieren zak, sluit deze en zet ‘m ergens in de keuken. De papieren zak zorgt ervoor dat het ethyleengas dat een avocado loslaat op één plek blijft, waardoor het rijpingsproces sneller gaat. In een dag of 4 zou je avocado rijp moeten zijn.

3. Gebruik een extra stuk fruit

Ongeveer hetzelfde proces als hierboven, met een extraatje. Doe je avocado samen met een banaan in de zak en sluit goed af. Omdat een banaan ook ethyleengas loslaat zal het proces dubbel zo snel gaan.