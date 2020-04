3 heerlijke manieren om je paaschocolade te verwerken Valérie Wauters

14 april 2020

10u03 0 Nina kookt Was de paashaas bij jou ook zo gul dit jaar? Dan zit je nu vast met een enorme berg chocolade paaseieren opgescheept. Ze de komende dagen en weken gewoon in hun geheel opeten is natuurlijk de meest voor de hand liggende optie. Maar voor wie iets creatiever aan de slag wil, zochten we drie heerlijke alternatieven.

Muffins met chocolade en banaan

Ingrediënten:

250 gram bloem

100 gram bruine suiker

2 theelepels bakpoeder

3 zeer rijpe bananen, geprakt

1 kleine bananaan (eventueel, ter decoratie, in schijfjes gesneden)

2 grote paaseieren, in kleine stukjes gebroken

100 ml arachideolie

2 eieren

2 eetlepels melk

Bereiding:

1. Verwarm de oven voor op 180°.

2. Doe alle droge ingrediënten (bloem, bruine suiker bakpoeder, chocolade) in een kom en meng goed.

3. Breek de eieren in een andere kom en klop los met de melk. Roer er de olie onder en roer tot deze volledig is opgenomen.

4. Giet de natte ingrediënten bij de droge en meng. Let wel op dat je niet te veel roert, er moeten nog zichtbaar enkele klonters bloem aanwezig zijn. Als je té veel mengt, worden de muffins taai.

5. Neem een cupcakebakplaat en doe hierin papieren cupcakevormpjes.

6. Vul de vormpjes met het deeg tot een halve centimeter onder de rand.

7. Voeg indien gewenst een schijfje banaan bovenaan toe, ter decoratie.

8. Bak 20 minuutjes.

Brownies

Ingrediënten:

200 gram chocolade (= 5 grote paaseieren)

50 gram bloem (niet zelfrijzend)

20 gram amandelpoeder

3 eieren

130 gram suiker

130 gram boter

Bereiding:

1. Laat de chocolade samen met de boter smelten ‘au bain marie’.

2. Neem een aparte kom en breek daarin de eieren. Strooi er de suiker over en roer los met de garde.

3. Schenk het gesmolten mengsel van chocolade en boter bij de eieren met suiker en roer met de garde.

4. Weeg de bloem en het amandelpoeder. Voeg beide bij het chocolademengsel en roer tot je een egaal browniebeslag krijgt.

5. Verwarm de oven voor tot 170 °C.

6. Beboter je bakblik, en bedek de bodem en de zijkanten met een vel bakpapier.

7. Schep het browniebeslag in het bakblik tot je een laag van 2 tot 3 centimeter dik hebt. Strijk vervolgens het oppervlak glad.

8. Bak het beslag gedurende 25 minuten in de voorverwarmde oven.

9. Laat afkoelen en snij in vierkante stukken van 5 cm op 5 cm.

Chocoladepasta

Ingrediënten:

2 deciliter melk

10 eetlepels suiker

250 gram boter (op kamertemperatuur)

100 gram pure chocolade (2,5 grote paaseieren)

Bereiding:

1. Verwarm de melk in een pannetje en voeg de chocolade eieren (in stukjes gebroken) toe. Blijf goed roeren tot je een mooie chocolademelk hebt.

2. Doe de chocolademelk in een blender en voeg de 10 eetlepels suiker toe.

3. Doe de boter er in stukjes bij en blend.

4. Giet in een kommetje en zet minstens een half uur in de koelkast.

