3 gezonde en simpele recepten van het Belgische topmodel Rose Bertram Timon Van Mechelen

13 juni 2019

15u40 0 Nina kookt De Kortrijkse Rose Bertram (24), die al covers sierde van tijdschriften als Vogue, Glamour en NINA, en onlangs nog te zien was in een campagne van het lingeriemerk van Rihanna, heeft een kookboek uitgebracht. Samen met haar vriendin Mary Cruz da Luz focust ze daarin op makkelijke, snelle en gezonde gerechten die je kunt maken voor de dag erna. Wij mogen 3 recepten uit ‘Chubby in Shape’ met jullie delen.

1. Scampi met ananas (294 kcal, 12 g vetten, 47 g carbs , 29 g eiwitten)

• ½ rode paprika in blokjes

• ½ ui, in vieren gesneden en dan de laagjes uit elkaar

• 10 scampi, gewassen, gepeld en schoongemaakt

marinade:

• teentje verse fijngehakte knoflook

• ½ tl kurkuma

• 1 tl gedroogde groene kruiden

• een draai van de pepermolen

• ½ tl zoete paprikapoeder

• snufje zout

• olijfolie

• citroen

• 100 g ananasblokjes (niet uit blik maar verse of uit diepvries als het seizoen niet gunstig is; de ananas werd toch op zijn hoogtepunt ingevroren)

• zoetzure saus (zie onder)

• bloemkoolrijst

BEREIDINGSWIJZE

1. Blancheer de paprika.

2. Bak de geblancheerde paprika samen met de ui.

3. Marineer de scampi met een teentje verse fijngehakte knoflook, 1/2 tl kurkuma, 1 tl gedroogde groene kruiden, een draai van de pepermolen, 1/2 tl zoete paprikapoeder en een snufje zout. Meng alles goed met een scheutje olijfolie.

4. Gebruik een gloeiendhete pan. Leg de scampi erin. 1-2 minuten per kant is voldoende. Besprenkel met citroen.

5. Voeg de huisgemaakte zoetzure saus (zie onder), de gegrilde paprika, ui en ananas toe. Serveer met bloemkoolrijst.

Zoetzuur

• 1 el tomatenpassata of ketchup als je geen passata hebt

• 1 tl coconut aminos

• 2 el wittewijnazijn

• 2 el ahornsiroop

• 100 ml water

• 2 tl arrowroot

BEREIDINGSWIJZE

1. Mix alle ingrediënten, uitgezonderd de arrowroot, in een steelpannetje en breng aan de kook. In de tussentijd los je de arrowroot op in 3 tl water. Goed roeren en toevoegen aan het pannetje.

2. Breng het geheel aan de kook en als het eenmaal begint te koken zet je het vuur weer zachter en laat je het rustig indikken. Klaar in minder dan 4 minuten!

2. Steak fajita salade (436 kcal , 19,6 vetten , 35 carbs)

• 80 g sla

• 8 rode en oranje kerstomaten doormidden gesneden

• ½ rode, ½ gele en ½ groene paprika in reepjes en gebakken of geblancheerd

• 120 g steak

• guacamole

• gegrilde mais van een halve verse maiskolf

• ½ gepekelde rode ui in halve ringen

garnering:

• 1 tl gesnipperde bosui

• chilivlokken

• schijfje limoen

BEREIDINGSWIJZE

1. Begin te stapelen met sla, tomaatjes, paprika’s.

2. Voeg aan een kant de gegrilde steak toe (laten rusten vooraleer je de steak aansnijdt) en verder stapelen met rode ui, bosui, chilivlokken, mais, guacamole.

3. Sprenkel er wat limoensap over.

3. Vegan Curry (384 kcal, 17,5 g vetten, 37,9 g carbs en 14,4 g eiwitten)

• 1 ui

• gember

• knoflook

• currypasta

• 1 wortel

• kokosbloesemsuiker

• 1 blikje kikkererwten

• 320 ml kokosmelk

• 150 g groene diepvrieserwten

optioneel:

• koriander

• chilipeper

• 1 el coconut aminos

BEREIDINGSWIJZE

1. Bak de wortel en ui in olijfolie zacht, voeg dan de gember en knoflook toe en aanstoven.

2. Roer nu ook de currypasta erdoor. Voeg ook de wortel toe en meng goed. Doe de suiker en kikkererwten erbij.

3. Blus het geheel met de kokosmelk af en breng aan de kook. Voeg nu ook 1 el coconut aminos toe. Zet het vuur weer lager en laat 10 minuten pruttelen.

4. In de tussentijd maak je ook je favoriete koolhydratenbron klaar. Wij kozen ervoor om de curry te combineren met driekleurige quinoa.

5. Voeg na 10 minuten de diepvrieserwten aan de curry toe en roer goed.

Chubby in Shape, Rose Bertram, € 22,50, bij Kosmos Uitgevers.