2 lastminuterecepten van bestsellerauteur Donna Hay: "Kerst moet erover zijn"

23 december 2019

16u55 0 Nina kookt Last minute nog ideetjes voor de feestdagen nodig? Donna Hay tot de redding! Voor de wereldberoemde Australische keukenkoningin is kerst hét feest van het jaar. Wij ontmoetten haar en ontfutselden haar ultieme tips.

Van in prosecco gepekelde kalkoenborst tot geglaceerde zalm, ‘Kerst: het kookboek’ van Donna Hay staat vol met prachtige feestgerechten die je doen watertanden. De bestsellerauteur, die al meer dan 7 miljoen boeken verkocht en op gelijke hoogte staat met keukengoden als Jamie Oliver en Nigella Lawson, is dan ook een onvoorwaardelijke fan van de overdaad van kerst. “Doorheen het jaar eet ik vrij licht en gebalanceerd; ik bracht net ook het boek ‘Week Light’ uit met gezonde recepten. Maar de laatste twee weken van het jaar ga ik helemaal crazy. Kerst is de enige dag in het jaar dat ik letterlijk elk bord, elke schotel en elke vork dat ik in huis heb bovenhaal. Al is mijn motto: je kookt beter een paar dingen goed dan veel dingen slecht. Kerst is vaak de dag waarop je iets maar een keer in het jaar klaarmaakt zoals kalkoen of glazed ham. Daar neem je beter je tijd voor.”

Decoreer met koekjes

Wie Donna Hay goed kent, weet dat ze een zwak heeft voor bakken. Ook met eindejaar. “Ik ben niet zo de persoon van de kerstdecoratie, maar wat ik wel doe, is kransen of slingers maken van koekjes. Dat heeft meer charme dan al dat glanzend plastic, vind ik persoonlijk. Tenzij het prachtige erfstukken zijn, natuurlijk. In Australië hebben we niet zulke prachtige kerstmarkten als jullie hier in Europa; het is allemaal rommel. Bovendien hebben we in ons land de traditie om voedselgeschenkjes te geven. We doen een doos chocolaatjes die we zelf gemaakt hebben cadeau of geven peperkoeken mannetjes aan de kinderen. Vaak hangen onze kerstbomen ook vol met koekjes, en op kerstdag plunderen we die dan leeg.”

Eer tradities

“Het leuke aan kerst is dat elke familie haar eigen tradities heeft. Wij openen ’s morgens al de pakjes en daarna nemen we de fiets en rijden we naar het strand, niet ver van Bondi Beach in Sydney waar ik woon. We nemen een duik in de zee – in Australië is het dan over de dertig graden – en achteraf maak ik lunch. Ik besefte lang niet welke rol ik speelde in mensen hun leven, tot een vrouw me eens aansprak op straat en zei dat zoveel van mijn recepten familietradities geworden zijn. Ik maak deel uit van hun herinneringen. Ik voelde me vereerd en nederig tegelijk. Dat is wat kerst doet: het brengt mensen samen. Het voedt je als mens, om je liefde te tonen aan je vrienden en familie, tijd met hen door te brengen en samen te lachen. Vooral dat laatste wens ik mezelf toe in 2020: veel gelach. Volgens mij is lachen de oplossing voor alles. Daarom hou ik niet van serieus eten, het moet fun blijven. We lossen geen wereldvrede op.”

Recept: Kransen van vanillesterren

Benodigdheden voor 4 stuks

- 125 g ongezouten boter, zacht

- 110 g fijne kristalsuiker

- 1 ei

- 2 theelepels vanille-extract

- 225 g bloem, gezeefd

- poedersuiker, om te bestuiven

Bereiding

1. Rol het deeg tussen 2 vellen bakpapier uit tot een dikte van 3 mm.

2. Zet 30 minuten in de koelkast of tot het is opgestijfd.

3. Verwarm de oven voor op 140 °C. Bekleed 2 grote bakplaten met bakpapier. Teken met potlood 2 cirkels van 14 cm op elk vel en draai het bakpapier om zodat er geen sporen op de koekjes komen.

4. Steek met een stervormige koeksteker van 8 cm 28 sterren uit het deeg; rol deegresten zo nodig opnieuw uit.

5. Rangschik 7 sterren rond iedere cirkel en laat de punten overlappen, zodat je een kransvorm krijgt. Zet 20–25 minuten in de oven of tot ze goudbruin zijn. Laat volledig afkoelen op de platen.

6. Bestuif met poedersuiker en hang de kransen aan touw of lint op.

Recept: In prosecco gepekelde kalkoenborst met spruitjes en spek

Benodigdheden oor 4-6 personen

- 75 g steenzout

- 45 g lichtbruine basterdsuiker

- 2 takjes dragon

- 2 bosjes tijm (ongeveer 12 takjes)

- 1 citroen, in dunne plakken

- 11⁄4 liter water

- 750 ml prosecco

- 2 kalkoenborstfilets van 11⁄2 kg, met huid

- 1 eetlepel olijfolie extra vergine

- zeezout en grofgemalen zwarte peper

- 350 g spek of bacon of pancetta, in stukjes

- 500 g spruitjes, gehalveerd

- 1 bosje tijm (ongeveer 6 takjes), extra

voor de citroen-knoflookboter:

- 100 g ongezouten boter, zacht

- 1 teen knoflook, geperst

- 1 theelepel fijngeraspte citroenschil

Bereiding

1. Breng het zout, de suiker, dragon, tijm, citroen en 500 ml van het water in een middelgrote sauspan op hoog vuur aan de kook en laat 4 minuten al roerend doorkoken, zodat het zout oplost. Laat iets afkoelen.

2. Schenk het pekelvocht in een grote (5 liter) niet-reactieve bak (glas, plastic of rvs). Voeg de prosecco en nog 500 ml van het water toe.

3. Maak met je handen voorzichtig de huid los van het vlees van de kalkoenborsten. Laat ze met de huidzijde naar beneden in de pekel zakken. Dek af en zet 2 uur (niet langer) in de koelkast.

4. Meng voor de citroen-knoflookboter de boter, knoflook en citroenschil in een kleine kom.

5. Haal de kalkoen uit de pekel, gooi het vocht weg en dep het vlees droog met keukenpapier. Duw met je handen de citroen-knoflookboter onder de huid.

6. Verwarm de olie in een grote koekenpan met zware bodem op matig vuur. Bestrooi het vlees met zout en peper. Leg 1 kalkoenborst op de huidzijde in de pan.

7. Bak 4 minuten aan elke kant of tot het vlees goudbruin is. Haal uit de pan en doe hetzelfde met de andere kalkoenborst.

8. Leg dan beide kalkoenborsten in de pan met de huidzijde naar boven.

9. Voeg de resterende 250 ml water toe, doe een goed sluitend deksel op de pan en laat 20 minuten garen of tot het vlees goudbruin en gaar is.

10. Haal uit de pan, dek losjes af met aluminiumfolie en bewaar het kookvocht. Veeg de pan schoon en zet op matig vuur.

11. Voeg het spek (of bacon of pancetta) toe en bak al roerend 4 minuten of tot het krokant is. Haal uit de pan en zet apart. Draai het vuur hoog, voeg de spruitjes toe en bak al roerend 1 minuut of tot ze licht geschroeid zijn.

12. Voeg de extra tijm en het bewaarde kookvocht toe en verwarm 2 minuten.

13. Serveer de kalkoen met de spruitjes en het krokante spek (of bacon of pancetta).

Uit Kerst, Donna Hay, € 24,99 in de boekhandel