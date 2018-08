1 Belg op 3 is casual veggie Liesbeth De Corte

10u18 0 Nina kookt Het is zover: vegetariërs zijn van hun imago van geitenwollensokken verlost. Volgens een onderzoek van The Bio Veggie Company bij 1.000 Belgen eet maar liefst 57 procent minder vlees dan een paar jaar geleden. En 1 op de 3 zet minstens één keer per week een vegetarische maaltijd op het menu.

Het lijkt erop dat initiatieven als 'Dagen Zonder Vlees' hun vruchten afwerpen. Het wordt steeds meer een gewoonte om een lapje vlees eens links te laten liggen. Dat blijkt toch uit een onderzoek dat werd uitgevoerd door iVox in opdracht van The Bio Veggie Company, een nieuw label dat lekkere (ja, we hebben geproefd!) vegetarische producten verkoopt.

Macho

Meer dan 30 procent eet dus één keer per week vegetarisch. Bij 15 procent is dit zelfs drie keer in de week. Het zijn vooral vrouwen die één keer per week kiezen voor een maaltijd zonder vlees: 34 procent tegenover 26 procent van de mannen. Dit onderzoek legt niet uit waarom, maar wij hebben zo'n donkerbruin vermoeden dat de mannen onder ons rood vlees nog steeds associëren met mannelijkheid. Eerder heeft een studie van de Universiteit van Pennsylvania dit al aangetoond. "Voor de sterke, traditionele spierballenrollende heren is rood vlees sterk en macho voedsel", schreven de auteurs toen in het vakblad Journal of Consumer Research.

Het zijn ook vooral de jongeren die zich bekeren tot het flexitarisme. Slechts 3 procent van alle ondervraagden geeft aan om 'echt' vegetarisch of veganistischt te zijn.

55-plussers

Toch mogen we onszelf een schouderklopje geven. Bijna zes op de tien eet minder vlees dan een paar jaar geleden, en vier op de tien is van plan om deze trend verder te zetten. Best opvallend: het zijn vooral 55-plussers die hun vleesconsumptie de laatste jaren verminderden. 71 procent van deze leeftijdsgroep zegt vaker vegetarische maaltijden te bereiden in vergelijking met 67 procent bij de jongeren en mensen jonger dan 34 jaar. Bij de respondenten tussen 35 en 54 jaar gaat het om de helft.

De reden voor deze culinaire switch? Niet echt een verrassing, maar het welzijn van dieren en het klimaat zijn belangrijke redenen voor flexitariërs, vegetariërs en veganisten. Maar de belangrijkste motivatie is gewoonte: steeds meer mensen vinden het normaal om niet altijd vlees te eten. Vooral vrouwen geven ook aan dat ze het simpelweg lekker vinden.

Ook wordt het steeds makkelijker om vegetarisch te koken omdat er steeds meer alternatieven te vinden zijn voor vlees. En dat is nodig, zo blijkt. Want hoe meer variatie aan vleesvervangers in de winkelrekken ligt, hoe meer inspiratie mensen hebben om ermee aan de slag te gaan in de keuken. Een derde van de mensen die (soms) vlees eten, zouden bovendien vaker kiezen voor een vegetarische maaltijd als ze meer recepten zouden kennen. Bijna de helft van de mensen vindt het ook moeilijk om lekkere veggieschotels te verzinnen.

Gelukkig kan je tegenwoordig online meer dan genoeg inspiratie opdoen voor te kokkerellen. Onder meer bij The Bio Veggie Company vind je stuk voor stuk lekkere receptjes, gemaakt door foodie en foodstylist Gilles Draps.