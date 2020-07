“Zalig, je proeft echt getoaste maïs en zout”: tv-kok Loïc keurt taco’s uit de supermarkt

De geteste taco’s, van goed naar slecht:

1. DE BESTE - Santa Maria Taco Shells: “Bijna zoals verse!”

€ 2,05 bij Delhaize

Ingrediënten: maïsmeel, zonnebloemolie, zout.

Voedingswaarde: 459 kcal/100 g

“Zalig deze taco: je proeft echt getoaste maïs en zout. Dit is een taco met smaak, vergelijkbaar met lekkere nachochips. Een verse taco is het niet, maar dit komt wel aardig in de buurt.”

2. Poco Loco Gorditas Soft Tacos: “Neutrale smaak, taaier dan verse”

€ 1,75 bij Colruyt

Ingrediënten: 66% tarwebloem, water, raapzaadolie, stabilisatoren, rijsmiddelen, zout, voedingszuur, emulgator, dextrose, conserveermiddelen.

Voedingswaarde: 332 kcal/100 g

“Een taco heeft weinig smaak. Het verschil zit ‘m doorgaans in de nasmaak. Bij deze is die alvast niet zoet, wat goed is, omdat dat de smaak van je vulling niet beïnvloedt. Een verse taco is krokant aan de buitenkant en taaier vanbinnen. Deze is zowel vanbinnen als vanbuiten taai. Zelfs taaier dan een verse taco.”

3. Old El Paso Stand ‘n Stuff Soft Taco Kit : “Mooie structuur van bladerdeeg”

€ 6,35 bij Carrefour

Ingrediënten: tarwebloem, water, stabilisator, zonnebloemolie, rijsmiddelen, emulgator, dextrose, zout

Voedingswaarden: 210 kcal/100 g

“Deze soft taco’s hebben een vorm die ik nog nooit ergens gezien heb: echt een verwesterde versie. Opvallend is ook dat hij donkerder gebakken is. Ik denk dat deze taco’s in een vorm worden gebakken, waardoor ze harder zijn dan andere soft taco’s. Wel mooi: het schilferachtige deeg, net bladerdeeg. Je ziet dat er lucht tussen de verschillende laagjes zit en da’s een goed teken voor de textuur. Jammer dat het een droge taco is met een boterkoekachtige smaak. Om balans te bekomen met de ingrediënten van de vulling is een zoute smaak beter.”

4. Poco Loco Crispy Taco Shells: “Best oké”

€ 1,85 bij Colruyt

Ingrediënten: maïsbloem, zonnebloemolie, zout

Voedingswaarde: 461 kcal /100 g

“Deze taco is oké: krokant, en je proeft de maïs en een milde kruiding. Jammer is wel dat hij aan de tanden plakt. Maar al bij al valt hij mee, zowel qua textuur als qua smaak. Wat opvalt, is dat harde taco’s er bijna allemaal hetzelfde uitzien en verpakt zijn.”

5. AH Taco Dinner Kit: “Zeepachtig en plakkerig”

€ 1,99 bij Albert Heijn

Ingrediënten: maïsbloem, zonnebloemolie, zeezout.

Voedingswaarde: 155 kcal/100 g

“Deze harde taco is echt krokant, wat zo hoort bij een ‘hard shell’. Qua smaak valt hij helaas tegen: zeepachtig én plakkerig. Je proeft wel ietwat maïs en zout, maar lekker is het niet. De textuur is zoals het hoort, de smaak absoluut niet.”

6. DE SLECHTSTE - Old El Paso Taco Shells Corn: “Te zout en véél te vettig”

€ 2,99 bij Carrefour

Ingrediënten: maïsmeel, zonnebloemolie.

Voedingswaarde: 509 kcal/100 g

“Qua textuur is deze taco best oké —hij kraakt goed — maar qua kruiding niet. Deze taco’s missen zout en zijn véél te vettig. Als je erop kauwt, wordt het ook heel taai. Niet aangenaam om op te eten.”

ZO HOORT HET ECHT: “ Zacht, plat broodje dat je lauwwarm maakt”

Wie een authentieke Mexicaanse taco wil serveren, kiest het best voor een soft taco. “Rol die dan niet op, maar plooi ‘m tot een schelp voor je ervan hapt”, raadt Loïc aan.

“Een authentieke Mexicaanse taco is een klein, dun, zacht, plat broodje gemaakt van tarwe of maïs”, zegt Loïc. “Maar net zoals onze broodjes zijn er ontelbaar veel varianten: zacht of hard, gemaakt van maïs of tarwe, geel of paars gekleurd...”

Voeg ook een partje limoen of vers limoensap toe. Daarmee bouw je lagen op, zodat je bij het nemen van een hap een smaakexplosie in je mond krijgt

Op zich maakt het niet zoveel uit, volgens Loïc, want het is vooral de vulling die bepaalt of je al dan niet een lekkere taco bekomt. “Een taco moet de perfecte drager zijn van een ingrediënt dat je wil uitlichten. In de Amerikaanse Tex-mex-keuken beperkt zich dit vaak tot gehakt en een sausje, maar je kunt ‘m eigenlijk met alles vullen, zolang je maar niet te veel door elkaar mengt: dat kan rundvlees zijn, maar net zo goed zwarte bonen of vis. Twee tot drie ingrediënten zijn voldoende: vlees of groenten (zoals bonen), kruiden (zoals chilipeper) en een topping (zoals een salsa). Voeg ook een partje limoen of vers limoensap toe. Daarmee bouw je lagen op, zodat je bij het nemen van een hap een smaakexplosie in je mond krijgt. Op zich heel simpel, maar het smaakt superlekker.”

In Mexico warmen ze taco’s op in een pan en stapelen ze ze zoals wij met pannenkoeken doen

“Al moet je taco’s dan wel op de juiste manier klaarmaken”, vult Loïc aan. “Belangrijk is om ze lauwwarm te maken. Dit verandert de textuur en smaak, en zorgt er doorgaans voor dat de taco niet uiteenvalt als je ervan eet. Zeker soft taco’s warm je het best eerst eventjes op. In Mexico doen ze dit in een pan en stapelen ze ze zoals wij met pannenkoeken doen. Ten slotte leggen ze er een keukenhanddoek over, zodat de taco’s lichtjes warm blijven. Soft taco’s serveren ze in Mexico ook altijd dubbel. De vulling ligt altijd op twee kleine soft taco’s: de bovenste is om het vocht op te nemen van de vulling, de onderste zorgt ervoor dat je ‘m makkelijk kan vastnemen en opeten. Want ja, een taco eet je altijd met je handen! Je plooit ‘m tot een schelp in je hand en zet je tanden erin. Een taco oprollen is echt not done.”

Al zijn vooral de harde taco’s bij ons populair. “Vooral omdat het makkelijker is en lekker krokant”, weet Loïc. “Maar ook omdat de Amerikaanse fastfoodindustrie ontdekte dat harde schelpen langer bewaard en altijd en overal geserveerd konden worden. Taco mag dan een eenvoudig broodje lijken om te maken, dat is het niet. Ik heb het een keer zelf geprobeerd, maar dat viel wat tegen”, geeft Loïc toe. “De originele soft taco’s worden van masa, een gefermenteerd maïsdeeg, gemaakt. Vervolgens moet dat geperst en gebakken worden. Bakken gaat snel, maar voor het maken van het deeg heb je toch tijd nodig. Wie die neemt, zal wel beloond worden: verse taco’s kun je niet vergelijken met voorverpakte.”

Wist je dat...

... taco in de 18de eeuw in Mexico een papieren omhulsel was dat om buskruit heen werd gerold om vervolgens te gebruiken als springstof? Pas eind 19de eeuw werd er voor het eerst over de taco als gerecht geschreven, met dank aan de Mexicaanse mijnwerkers (taco’s de minero oftewel mijnwerkerstaco’s) en immigranten die de taco introduceerden in Amerika.

