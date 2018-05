"Tijd dat restaurants water naar waarde schatten" We drinken steeds meer water op restaurant Bieke Cornillie

14 mei 2018

17u41

Bron: eigen berichtgeving 0 Nina kookt Bij een sappige côte à l'os of een smaakvolle bouillabaisse hoort tegenwoordig... een lekker glas water. In zowat de helft van de restaurants werd de afgelopen twee jaar meer water gedronken. "Goed voor de horeca, daar zitten de meeste marges op."

Een Voss uit Noorwegen, Vichy Catalan uit Frankrijk, Solé uit Italië of een Donat Rogaska uit Slovenië: wie dacht bij die smakelijke namen een goed glas rood of wit besteld te hebben, heeft het bij het verkeerde eind. Het zijn waters. En ja, die bestaan in alle soorten en vooral smaken. Meer nog: water wordt steeds populairder aan tafel.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN