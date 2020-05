“Spoel je versgesneden aardappelen niet af onder de kraan ”: zo smaken jouw frietjes even lekker als die van de frituur

Kies een frietaardappel

Voor lekkere frietjes heb je frietaardappelen nodig. “Bij gewone aardappelen vallen je frietjes te klein uit, waardoor ze tijdens het bakken te krokant worden en je nooit die lekkere frietsmaak zal bekomen”, zeggen Davy Vannieuwenhuyze en Melissa Buyse. “Kies dus voor grote frietaardappelen, zoals het Bintje of de Challenger.”

Nog een fout die velen maken? “Ze spoelen hun versgesneden frietjes onder de kraan, waardoor al het aardappelzetmeel verdwijnt. Dat is nefast voor de smaak en kleur van je frietjes. Spoel de aardappels na het schillen liever even in hun geheel. Zo neem je enkel het teveel aan zetmeel weg, en niet het zetmeel dat binnenin de aardappel zit.”

Ken je smaak

Na het spoelen kan je aan het echte werk beginnen. “Snijd je aardappelen in mooie, gelijkvormige balkjes. Hou je van dunne of dikke frietjes? Snijden doe je vooral volgens jouw persoonlijke smaak. Je hoeft er echt je meetlat niet naast te leggen.”

Ook de keuze van frietvet hangt vooral af van jouw eigen voorkeur. “In de frituur gebruiken we altijd ossenvet. Dat zorgt voor de beste smaak, althans dat vinden wij. Maar je kan ook een plantaardige olie of natuurlijk vet gebruiken als je dat lekker vindt”, vertelt Davy. Kies dan wel voor een olie die hoge temperaturen aankan, zoals zonnebloem- of arachideolie. Olijfolie is niet bestand tegen hitte en heeft een te uitgesproken smaak. Een absolute no go dus. Zorg er uiteraard voor dat je olie of vet vers is. “De houdbaarheid van je vet hangt af van je gebruik. Maak je er ook gepaneerde kroketjes en andere gerechten in klaar, dan zal je vet natuurlijk sneller vuil zijn. Zwarte spikkeltjes op je frietjes? Dan is je vet dringend aan vervanging toe. Die kleine, verbrande stukjes frituurhapjes wil je echt niet opeten.”

De juiste frietketel

In de oven, airfryer of frietketel? Volgens de frituuruitbater is er maar één juiste oplossing. “De frietketel natuurlijk. In de oven en airfryer worden je frietjes nooit perfect krokant. Ook de smaak kan trouwens niet tippen aan the real thing. Zin in frietjes? Geniet dan voluit en ga voor échte frietjes. Voor de snelle oplossing kan je even binnenspringen bij je plaatselijke frituur - ieder zijn vak - maar je kan ze natuurlijk ook zelf maken. Dat doe je het best in een frietketel met een groot mandje. Zo krijgen de frietjes voldoende plaats en kan het vet ieder aardappelstukje mooi omhullen en bakken. Dat komt de smaak ten goede. Maar een grote frietpot bekent natuurlijk ook dat je meer vet nodig hebt, en dat jaagt de prijs weer omhoog.”

Tip: wil je de oven toch gebuiken? “Je kan er lekkere zoete aardappelfrietjes in klaarmaken. Snijd de zoete patatjes in frietvorm, besprenkel met wat olijfolie en pezo en bak ze een halfuurtje op 230 graden. Zoeter en slapper dan klassieke frietjes, maar superlekker.”

De Fransen slaan de voorbak over. Maar doordat de aardappeltjes te snel aan een hoge temperatuur blootgesteld worden, krijg je ze nooit krokant Davy Vannieuwenhuyze

Bak in twee keer

Je frieten in een keer afbakken is geen goed idee. “De Fransen slaan de voorbak over. Maar doordat de aardappeltjes te snel aan een hoge temperatuur blootgesteld worden, krijg je ze nooit krokant. Wij houden van knapperige frietjes, met een zachte, puree-achtige vulling. Dat lukt enkel als je de frietjes in twee keer bakt. Begin met de voorbak. Let erop dat alle frietjes mooi in het vet gedompeld zijn en bak ze 2 à 3 minuutjes op 140 graden. Voel je dat er geen harde stukjes meer in de friet zitten? Schud ze dan uit op een bakplaat en laat ze een kwartiertje rusten. Ook dat is een cruciale stap. Zo kan de zachte vulling van je frietjes even afkoelen, om tijdens het afbakken opnieuw kort te schrikken: het geheim voor een krokant jasje. Voor het afbakken zet je de frietketel op de hoogste stand – bij sommige modellen is dan 160 graden, bij anderen 180 – en bak je de frietjes in een drietal minuutjes goudgeel. Haal een frietje uit het vet en gebruik opnieuw je vingers voor de ultieme check. Knapperig vanbuiten en zacht vanbinnen? Dan zijn je frietjes klaar.e

Tip: Gebruik je diepvriesfrietjes? Laat ze dan ontdooien vooraleer je ze in het vet gooit. Zo is het temperatuurverschil minder groot en worden je frietjes lekker krokant.

Opschudden

“Blijf altijd bij je frietketel”, benadrukt Melissa. “Voor de veiligheid, maar ook omdat je zowel tijdens het voor- als nabakken regelmatig moet schudden. Zo verplaatsen de frietjes zich, klitten ze niet aan elkaar en wordt ieder frietje helemaal krokant gebakken.”

Ook na het bakken is het opschudden belangrijk. “Het doet het teveel aan vet opdrogen. Je kan daar perfect ook een propere handdoek of keukenpapier voor gebruiken.” Zeker doen dus, tenzij je van slappe frieten houdt.

“Schep je frieten tot slot vooral in een pot met deksel: hét recept voor de slappe frieten. Mijn oma wou niets anders”, zegt Davy nog. Ook zout komt de textuur van je frietjes niet ten goede. “Het ontneemt het vocht en maakt je frietjes sneller slap. Bewaar die extra smaakmaker voor het moment waarop je frietjes eindelijk op je bord liggen en je kan genieten. Smakelijk!”

Lees ook:

Bevroren lekkers: 3 gezonde recepten met diepvriesfruit (+)

Dit zijn de meest gegoogelde recepten van het moment

Wat zijn de lekkerste én slechtste barbecuesauzen? Sterrenchef Luc Bellings proeft en oordeelt (+)