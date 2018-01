'Snickerstaart' en meer calorierijke recepten voor wie niét aan goede voornemens doet TVM

Proficiat aan wie al de volle drie dagen van suiker, fastfood en andere ongezonde dingen des levens af kon blijven. Voor wie net als ons volledig de mist is ingegaan of gewoon niet meedoet aan goede voornemens, schotelen we 3 receptjes voor van overheerlijke taarten die echte caloriebommen zijn. Laat het smaken!

1. De chocoladetaart uit Matilda

Ingrediënten:

- 450 gram chocolade

- 170 gram zachte, ongezouten boter

- 225 gram suiker

- 35 gram gewone bloem

- 6 eieren, gescheiden

Voor de icing:

-230 gram chocolade

- 230 ml volle room

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 180 graden. Boter een cakevorm in en leg er bakpapier in.

2. Smelt de chocolade au bain marie. Voeg er dan de boter aan toe en roer tot alles samengesmolten is.

3. Giet het mengsel over in een grote kom en voeg de suiker, bloem en het eigeel toe. Meng tot een homogeen beslag.

4. Klop de eiwitten op en spatel die voorzichtig onder het beslag.

5. Giet in de cakevorm en zet die gedurende 35 minuten in de oven.

6. Haal de cake uit de oven en laat afkoelen. Eens afgekoeld kan je hem uit de vorm halen en de icing erover gieten. Om die te maken smelt je chocolade au bain marie en meng je er de room bij. Laat even afkoelen en giet het vervolgens over de cake.

2. Cheesecake met 3 ingrediënten

Ingrediënten

- 3 eieren

- 120 g witte chocolade

- 120 g cream cheese

Bereiding:

1. Scheid het eiwit van het eigeel en bewaar het eiwit in de koelkast.

2. Verwarm de oven voor op 170 graden.

3. Doe de witte chocolade in een kom en smelt het au bain marie.

4. Klop terwijl het eiwit op.

5. Meng de cream cheese met de gesmolten chocolade tot een glad geheel. Voeg dan ook het eigeel toe.

6. Voeg vervolgens ook het eiwit toe terwijl je blijft roeren in de pot.

7. Vet wat bakpapier in en plaats dat in een nieuwe kom. Giet het beslag in de kom en plaats die op een grote ovenplaat. Giet daar vervolgens kokend water omheen en plaats in de oven.

8. Bak 15 minuten en laat nog een kwartier afkoelen in de warme oven. Werk af met poedersuiker.

3. Snickerstaart

Ingrediënten

– 1 pak browniemix

– 150 ml water

– 1 Snickers (of een paar kleintjes)

– 100 gram chocolade

– een handvol pinda’s, gehakt

– 2 eetlepels pindakaas

Bereiding

1. Verwarm de oven voor op 170 graden

2. Meng de browniemix met water tot een glad geheel.

3. Boter de taartvorm in en giet twee derde van het beslag in de vorm.

4. Snij de Snickers in dunne plakjes en leg bovenop het beslag. Doe de pindakaas erbij en kap ook de pinda's erover. Voeg tenslotte de rest van het beslag toe.

5. Laat 50 minuten in de oven bakken.

6. Smelt ondertussen de chocoladerepen en giet dit over de taart. Werk af met nog een laagje gehakte pinda's.