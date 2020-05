‘Pancake cereal’ is de nieuwste foodtrend op sociale media. Zo maak je het zelf Margo Verhasselt

07 mei 2020

16u03 0 Nina kookt Van bananenbrood tot taart: de lockdown zorgt ervoor dat heel wat mensen druk aan de slag gaan in de keuken. Inspiratie nodig voor het ontbijt? De nieuwste trend op TikTok is misschien een schot in de roos: pancake cereal. Meer tips vind je in onze Van bananenbrood tot taart: de lockdown zorgt ervoor dat heel wat mensen druk aan de slag gaan in de keuken. Inspiratie nodig voor het ontbijt? De nieuwste trend op TikTok is misschien een schot in de roos: pancake cereal. Meer tips vind je in onze Thuisblijfgids



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De trend werd uitgevonden door een TikTokker en ging niet veel later viraal op Instagram en Twitter. Mensen bakken minipannenkoekjes, doen ze in een kom met siroop, yoghurt of chocoladesaus en posten ze vervolgens op hun account met de hashtag #pancakecereal.

Wil je het ook uitproberen? We leggen uit hoe je eraan begint.

Ingrediënten

65 g patisseriebloem

Halve eetlepel bakpoeder

1 eetlepel vanillesuilker

1,5 dl melk

25 g boter + een extra klontje boter

1 ei

flesje ahornsiroop

snuifje zout

Methode

Neem een mengkom en doe er de bloem, het bakpoeder, de vanillesuiker en een snuifje zout in.

Plaats een pannetje op een zacht vuur en smelt daarin de boter, inclusief een beetje extra boter om de pan mee in te vetten tijdens het bakken van de pannenkoeken.

Meet de juiste hoeveelheid melk af en splits vervolgens het ei. Voeg het eigeel er alvast aan toe en klop het los in de melk. Schenk er ook de gesmolten boter bij. Hou een beetje gesmolten boter apart om later de bakpan in te vetten. Klop dan het eiwit op tot je een schuimige massa krijgt.

Meng alle droge ingrediënten met de handmixer of de garde. Schenk er geleidelijk aan het mengsel van melk, eigeel en boter bij. Ga door tot je een egaal beslag verkrijgt. Klop daarna het eiwit eronder. Let erop dat er geen klontertjes in zitten. Giet het beslag in een diepvrieszakje waarin je een gaatje maakt of een fles .

Maak kleine pannenkoekjes in de pan en bak ze tot je bubbeltjes ziet. Wanneer ze klaar zijn, doe ze in een kom en serveer met topping naar keuze.