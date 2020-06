Nu al borrelinspiratie voor morgen: zomerse cocktails met tijm David Devriendt

18 juni 2020

17u22 0 Nina kookt Deze vrijdag nodigen Het Laatste Nieuws en JOE heel Vlaanderen uit voor ‘De Anderhalve Meter Borrel’. Maar geen geslaagd feestje zonder iets deftigs in het glas. Wij geven je de hele week inspiratie voor de beste cocktails en mocktails, met telkens een ander zomers ingrediënt in de kijker. Vandaag: spice it up met tijm.

Wat zou een cocktail zijn zonder kruiden? Net als chefs ze gebruiken om gerechten naar een hoger niveau te tillen, behoren ze ook tot het vaste arsenaal van bartenders. Munt is een klassieker, maar probeer eens het verrassendere tijm. Het komt uit dezelfde familie als munt en heeft ook een gelijkaardige smaak, die perfect past in verfrissende cocktails met fruitige toetsen en heldere spirits zoals gin en wodka. Misschien heb je wel een bosje staan op je terras of in de tuin, want het mediterrane kruid is nu helemaal in het seizoen. Gebruik het als simpele garnering - mooi, zo’n spriet die sierlijk boven je glas uittorent - of maak er een siroop mee. Dat is trouwens niet zo moeilijk als het klinkt. Aan de slag!

COCKTAIL : Red Cocktail

Over dit drankje: Tijm speelt dubbelagent in deze bloedrode cocktail: als subtiele versiering en als basis van een siroop. Als je de gin vervangt door bruiswater, heb je meteen ook een lekker alcoholvrij alternatief.

Dit heb je nodig voor 1 glas

10 ml limoensap

40 ml bloedsinaasappelsap

20 ml gin

takje tijm en plakje bloedsinaasappel als garnering

Voor de siroop:

twee takjes tijm

2 cm gember

snuifje kaneel

150 g bruine suiker

150 ml water

Zo maak je het

1. Bereid eerst de siroop door alle ingrediënten in een pan te doen en aan de kook te brengen. Laat afkoelen en laat gedurende een uur rusten zodat de tijm de siroop verzadigt.

2. Zeef de vaste stukken eruit met behulp van een fijne zeef.

3. Vul een glas met ijs en voeg 10 ml van de gezeefde siroop, de gin en het limoen- en bloedsinaasappelsap toe.

4. Roer de drank zachtjes met een lepel en garneer met een plakje bloedsinaasappel en wat takjes tijm.

MOCKTAIL : NONA Collins

Over dit drankje: De Gentse Charlotte Matthys ontwikkelde met NONA June haar eigen alcoholvrije spirit, op basis van negen verschillende botanicals en jeneverbessen. Zij maakt er onder meer deze mocktail mee, een alcoholvrije variant van de beroemde ginklassieker Tom Collins. Tijm doet dienst als showstopper.

Dit heb je nodig voor 1 glas

50 ml NONA June (o.a. bij AD Delhaize)

30 ml citroensap

20 ml suikersiroop

bruiswater

ijsblokjes

citroenschijfje

takje tijm

Zo maak je het

1. Maak eerst de suikersiroop in de gewenste hoeveelheid door gelijke delen water en suiker te verwarmen in een pot tot de suiker is opgelost. Laat afkoelen.

Vul een highball-glas met ijs.

Voeg de NONA June, het citroensap en de suikersiroop toe.

Top af met bruiswater, roer om en werk het geheel af met een schijfje citroen en een takje tijm.

Klink mee met De Anderhalve Meter Borrel

Het Laatste Nieuws en JOE nodigen je uit om deze vrijdag, 19 juni, om 20 uur stipt uit je kot – op anderhalve meter afstand uiteraard – te komen en samen met heel Vlaanderen het glas te heffen op de zomer van 2020!

Hoe je dat het liefste doet, is aan jou: alleen, samen met je gezin, de buren, de scouts, collega’s … Laat ons weten wat voor jou ‘De Anderhalve Meter Borrel’ speciaal maakt, en misschien komt HLN LIVE wel met jullie aftellen die vrijdag. Mail je suggesties naar dezomervan2020@hln.be

JOE-dj’s Sven Ornelis en Anke Buckinx zorgen voor de perfecte soundtrack. Ze starten om 18 uur, en tellen tegen 20 uur samen af naar “De Anderhalve Meter Borrel”. De party gaat daarna nog tot 21 uur door op de radio, via DAB+ of de Joe app.

Vergeet die avond zeker ook geen foto’s of video te maken van hoe jullie ‘De Anderhalve Meter Borrel’ gevierd hebben. Op HLN zal iedereen zijn beelden kunnen opladen. Chin chin!