kookinuwkot en varieer in uw pot: met deze mealplanner kan je een week lang lekker én origineel koken

29 april 2020

Is je inspiratie na 6 weken creatief omgaan met de kookpotten op? Dan is deze kookpotbingo dé oplossing: ga één keer boodschappen doen met deze mealplanner en je kan een week lekker én origineel koken.

MAANDAG: LENTEGROENTJES

Zalm met lentegroentjes

Voor 4 personen

Ingrediënten

4 stukken zalm van elk 125 g, 400 g jonge wortels, 500 g groene asperges, 300 g, zoete aardappelen, 1 el Maizena, 2 el Knorr Vloeibare Bouillon Groenten, 4 el olie

Bereidingswijze

1. Maak de wortels schoon en laat wat groen eraan. Snij de wortels in de lengte doormidden. Snij het harde uiteinde van de groene asperges en schil 1/3 van onderaan te beginnen. Snij daarna in stukjes.

2. Schil de zoete aardappel en snij in stukjes van 1,5 cm.

3. Meng de zoete aardappelen en de wortels met Maizena en leg op een bakplaat met bakpapier.

4. Meng de Knorr Vloeibare Bouillon Groenten (doseer naar smaak) met de olie en 4 eetlepels water. Marineer de zalm 15 minuten in 2 eetlepels van deze marinade. Meng de rest van de marinade door de groenten.

5. Bak de groenten ongeveer 20 minuten in een voorverwarmde oven van 180° C. Voeg de asperges toe en meng door de groenten. Leg de zalmfilets op de groenten en bak nog 15 minuten.

DINSDAG: LEKKER SNEL

Rubens Sandwich

Voor 2 personen

Ingrediënten

100 g filet d’Anvers, 4 sneden bruin boerenbrood (± 1,5cm), ½ rode appel, 2 handjes waterkers, 50 g Hellmann’s Real, 1 tl currypoeder, zeste van ½ citroen, 200 g knolselder (in julienne gesneden), snuifje zout

Bereidingswijze

1. Breng de knolselder op smaak met het zout en laat een kwartiertje staan.

2. Snij intussen de appel in partjes.

3. Maak de saus: meng 50 g Hellmann’s Real met het currypoeder en de citroenzeste.

4. Meng de knolselder vervolgens met de helft van de saus.

5. Besmeer het brood met een deel van de saus.

6. Leg de filet d’Anvers, knolseldersla, appel en waterkers op het brood.

7. Eindig met extra saus.

WOENSDAG: VERRASSENDE GROENTJES

Gebakken gierst met paddenstoelen en spinazie

Voor 4 personen

Ingrediënten

200 g gierst, 1 bouillonblokje Knorr Groenten Laag in Zout, 1 ui, 1 teentje knoflook, 500 g gemengde paddenstoelen, 2 bosuitjes, 100 g jonge spinazie, 2 el raapzaadolie, 1 el Knorr Vloeibare Bouillon Groenten, versgemalen peper, 200 g hüttenkäse

Bereidingswijze

1. Spoel de gierst met koud water in een zeef en breng met 350 ml water en het bouillonblokje in een pan aan de kook. Kook de gierst ongeveer 20 minuten op een laag vuur tot al het vocht is opgenomen en er een romige pap is ontstaan.

2. Verhit de raapzaadolie en fruit de gesneden ui met de versnipperde knoflook 3 minuten op een halfhoog vuur. Voeg de gesneden paddenstoelen toe en bak ze mee. Snij de bosui in ringetjes en schep met de gewassen spinazie erdoor, voeg 50 ml water toe en roer de vloeibare bouillon erdoor. Breng op smaak met versgemalen peper.

3. Schep er de gierst onder en warm kort door. Verdeel de hüttenkäse erover en serveer direct.

Tip: Ook lekker met gebakken kip of met Poulettekes van De Vegetarische Slager.

DONDERDAG: VEGGIE

Super spaghetti bolognese

Voor 4 personen

Ingrediënten

2 pakjes De Vegetarische Slager Le Gehackt Super Hâché van 200 g, 2 uien, 1 teentje knoflook, 2 wortelen, 4 stengels bleekselderij, 2 el vloeibare margarine, 400 g tomatenblokjes in blik, 1 el Knorr Vloeibare Bouillon Groenten, 400 g spaghetti, 50 g Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

1. Pel en snipper de ui en de knoflook. Snij de wortel en bleekselderij in kleine stukjes.

2. Verwarm de margarine in een pan, bak de ui met de knoflook en de groenten lichtbruin. Voeg er de tomatenblokjes, 400 ml water en een paar druppels vloeibare bouillon bij. Laat de saus vervolgens 45 minuten pruttelen. Schep de saus regelmatig om.

3. Kook intussen de spaghetti. Als de spaghetti nog 5 minuten moet koken, voeg je het Gehackt Super Hâché toe aan de spaghettisaus. Warm op een laag vuur mee tot het Gehackt helemaal warm is.

4. Verdeel de spaghetti, schep de saus erover en bestrooi met Parmezaanse kaas.

VRIJDAG: BBQ DELUXE

Burger met truffelsaus

Voor 2 personen

Ingrediënten

300 g rundergehakt, 2 sneetjes cheddarkaas, 200 g portobellochampignons, 2 el Hellmann’s Real, 6 g truffelolie, 4 sneetjes spek, 4 blaadjes groene sla, 2 hamburgerbroodjes, snuifje peper en zout

Bereidingswijze

1. Meng het gehakt met peper en zout. Kneed het gehakt tot de vorm van een burger en bak deze vervolgens in de pan of op de BBQ. Laat de kaas op de burger smelten.

2. Rooster de champignons 20 minuten in de oven met olie, peper en zout.

3. Meng de Hellmann’s Real en de truffelolie in een kom.

4. Snij het broodje in tweeën en rooster beide delen. Beleg één helft met de sla en de burger. Leg daarop het spek en de champignons.

5. Maak de burger compleet met het mengsel van Hellmann’s Real en truffelolie.

6. Leg de tweede helft van het broodje erop en geniet van deze heerlijke burger.

zin (en genoeg honger) gekregen om mee te doen met de receptenbingo?