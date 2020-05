#kookinuwkot en blijf variëren in uw pot: 5 bekende foodies delen hun favoriete gerecht Aangeboden door #kookinuwkot

06 mei 2020

08u00 0 Nina kookt Lekker eten maken is zowat het spannendste – of toch zeker het meest lonende – dat je in je kot kan doen momenteel. En hoe gevarieerder, hoe liever: daar daagt de #kookinuwkot-challenge je toe uit. Vijf bekende influencers delen ter inspiratie met jou hun favoriete recept.

Laura Van Den Brouck, @befitbeawesomebylaura

Laura Van Den Brouck kookt graag verrassende gerechten voor al haar geliefden:“Ik kijk het meeste uit naar gezellige etentjes met vrienden en familie met rijkelijk veel eten of een BBQ buiten met een uitgebreide apero vooraf!”

Stoofpotje met vegetarische gehaktballetjes, sojascheuten en kikkererwten

Ingrediënten

1 pakje Boulettes Very Chouettes van De Vegetarische Slager, 100 g sojascheuten, 1 rode paprika, 2 tomaten, 50 ml plantaardige room, 1 blik kikkererwten (150 g), olijfolie, paprikapoeder, peper, zout. Optioneel: 10 cashewnoten, verse bieslook

Bereidingswijze

1. Snijd de paprika in twee en verwijder de zaden. Snijd een helft in kleine blokjes en de andere helft in vier stukken.

2. Snijd de tomaten in grove stukken en mix met de vier grote stukken paprika en de room tot een dikke saus.

3. Verhit olijfolie in een wokpan. Bak de balletjes kort op. Voeg de sojascheuten, blokjes paprika en kikkererwten toe en laat enkele minuten op medium vuur. Voeg de paprika-tomatensaus toe en kruid goed af. Laat nog enkele minuten pruttelen en serveer.

Nuria Gilizintinova, @nuria_glztnva

Nuria Gilizintinova kiest voor een kindvriendelijk gerecht: “Mijn peuter Victor is gek op deze pasta. Het ziet er niet naar uit dat hij snel terug naar school mag, dus ik trek al eens vaker de kindvriendelijke kaart. Intussen voelt naar de supermarkt gaan als me-time.” (lacht)

Meatball pasta

Ingrediënten

Volkorenpasta, 400 g gehakt, 1 blokje Knorr Finesse groentebouillon, 2 sjalotten, 1 ei, 1 cracker, 2 teentjes knoflook, 3 tomaten, gedroogde oregano, basilicum en Italiaanse kruiden, 750 ml Knorr Tomatensoep 100% Natuurlijk, Knorr Vloeibare Bouillon Groenten

Bereidingswijze

1. Hak een sjalot fijn en verkruimel de cracker. Meng met het gehakt, de Italiaanse kruiden, 1 el Knorr Vloeibare Bouillon Groenten en het ei. Rol balletjes. Kook intussen de pasta.

2. Verwarm olijfolie in een pan, bak de balletjes kort aan en haal ze uit de pan. Snijd een sjalot en de knoflook fijn en stoof aan. Snijd de tomaten in blokjes en voeg toe.

3. Voeg de Knorr Tomatensoep, het bouillonblokje, de kruiden en eventueel een beetje water toe.

4. Laat de saus even pruttelen en voeg tot slot de balletjes toe.

Bart De Roeck, @roeckiesworld

Bart De Roeck tovert Zwan worstjes om tot culinaire hoogstandjes:“Ik heb drie tieners in huis. Vanaf 18 mei gaat onze oudste, die in het zesde middelbaar zit, terug naar school. Dat zullen we vieren met een haute dogfeestje onder ons de avond ervoor.”

Caesar salad dog

Ingrediënten

Zwan hotdogworstjes, Romeinse sla, 1 ei, Parmezaanse kaas, Hellmann’s Smoky Caesar Salad Dressing, hotdog broodjes

Bereidingswijze

1. Gril de Zwan worstjes even op de barbecue om een lekkere gerookte smaak te krijgen. Plaats elk worstje in een blad Romeinse sla.

2. Kook het ei hard en snijd in partjes, schaaf de Parmezaanse kaas.

3. Meng het ei met de kaas, dresseer het mengsel op de worstjes en de Romeinse sla en voeg een scheut Hellmann’s Smoky Caesar Salad Dressing toe.

Alternatieve haute dogs?

“De ‘Italiaanse haute dog’ is naast het gegrilde Zwan worstje gevuld met een paar stukjes tomaat, een paar stukjes mozzarella, drie blaadjes basilicum en een flinke scheut Hellmann’s héérlijke Creamy Pesto Rosso saus.”

Hanne Demeulenaere, @hanne_dem

Hanne Demeulenaere laat haar fantasie de vrije loop:“Allebei van thuis uit werken gecombineerd met twee kleine kindjes en het huishouden: dan ben ik heel blij dat ik ’s avonds eens snel en gemakkelijk eten kan maken. Deze burgers zijn perfect!”

Le Burger

Ingrediënten

Le Burger van De Vegetarische Slager, hamburgerbroodjes, eikenbladsla, rucola, cheddarkaas, radijs, rode en gele tomaatjes, komkommer en Hellmann’s Creamy Pesto Rosso-saus

Bereidingswijze

1. Bestrijk de burger met olie en gril aan beide kanten tot de burger goed warm is.

2. Snijd het hamburgerbroodje open. Begin met een laagje eikenbladsla en rucola, leg daarop de burger en daarop de cheddarkaas. Werk af met Hellmann’s Creamy Pesto Rosso-saus.

3. Maak aanvullend een lekker, kleurrijk slaatje met radijs, rode en gele tomaatjes en komkommer.

Sven Ornelis, @dewouldbechef

Sven Ornelis gaat op culinaire wereldreis in coronatijden:“Het zal wel nog even duren voor we naar het buitenland mogen, dus breng ik de wereld op ons bord.”

Aziatische noedels met scampi, courgette en geroosterde kokos

Ingrediënten

Conimex woknoedels, 28 gepelde rauwe (diepvries)scampi’s, 3 lente-uitjes, 1 courgette, 3 el Conimex wokolie, 150 g Conimex Sweet & Sour woksaus, 4 el Conimex seroendeng (geroosterde kokos met pinda’s), verse koriander

Bereidingswijze

1. Kook de noedels, spoel af met koud water en zet apart.

2. Snijd de lente-uitjes en courgette fijn.

3. Stoof de lente-ui en courgette in 2 el wokolie in de wok.

4. Voeg de scampi’s toe en extra wokolie en laat kort meebakken.

5. Voeg driekwart van het flesje Sweet & Sour woksaus toe en laat alles kort opwarmen.

6. Voeg de noedels toe en bak alles nog even door.

7. Serveer met de geroosterde kokos en verse koriander.

Speel mee met de bingo! Na weken ‘blijf in uw kot’ is het niet meer zo evident om gevarieerd te koken. De #kookinuwkot-challenge maakt van het eeuwige vraagstuk een leuk spelletje: vink zo veel mogelijk vakjes van onderstaande bingotemplate af, deel je eigen culinaire creaties op social media onder de hashtag #kookinuwkot én nom-nomineer iemand anders om aan de slag te gaan met de challenge. Sven, Nuria, Hanne, Jelle en Bart gaven alvast het goede voorbeeld, nu is het aan jou!