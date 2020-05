#Kookinuwkot: 3 simpele BBQ-gerechten voor een smakelijke portie zelfverwennerij Aangeboden door #kookinuwkot

04 mei 2020

08u00 0 Nina kookt Het Belgisch weer maakt terug plaats voor wat zon deze week, dus #blijfinuwhof is dan de perfecte levensfilosofie. Goed nieuws, deze 3 lekkere barbecuerecepten zijn gemakkelijk te maken én je bent bijna (bijna!) blij dat je geen vrienden mag uitnodigen: zo is er meer voor jou.

1. Voor de groentenlover: barbecuesalade met kip en chorizo

Ingrediënten

• 250 g kipfilet

• 100 ml ketjapmarinade

• 40 g chorizo

• 70 g rucola

• 250 g kerstomaatjes, gehalveerd

• 1 el olijfolie

• 1 el witte wijnazijn

• 1 teentje knoflook, uitgeperst

• 4 el dragon, fijngesneden

• 4 el Hellmann’s Real

• Barbecuespiesjes of extra lange satéstokjes geweekt in water

Bereidingswijze

1. Snijd de kipfilet in blokjes en marineer ze gedurende 30 minuten in de kant-en-klare ketjapmarinade.

2. Verwarm de barbecue of grill. Snijd de chorizo in plakjes. Rijg de gemarineerde kip en chorizoplakjes op een spies en barbecue of gril ze totdat het vlees gaar is.

3. Maak intussen de salade van rucola en kerstomaten. Mix de olijfolie, de witte wijnazijn, de knoflook, de dragon en de Hellmann’s Real. Schenk over de salade. Haal de kip en de chorizo van de spiesjes af en schep ze door de salade. Serveer direct.

2. Voor de carnivoor: Italian ‘bang’-burger

Ingrediënten

• 500 gram rundergehakt

• 1 ei

• 2 ciabattabroodjes

• Snuifje peper

• 2 eetlepels peterselie

• 1 eetlepel rozemarijn

• 70 g rucola

• 4 eetlepels Hellmann’s Real vermengd met gekaramelliseerde uien

• 2 eetlepels verse basilicum

• 1 eetlepel tijm

Bereidingswijze

1. Snijd de kruiden fijn en vermeng ze met het vlees en het ei in een grote kom. Maak hiervan twee gehaktballen en vlak ze af met je handpalm.

2. Gril de burgers 3 à 4 minuten aan elke zijde.

3. Snijd de ciabattabroodjes doormidden en rooster de vier zijden.

4. Plaats de rucola op de ciabattabroodjes en daarbovenop de burgers. Werk af met de Hellmann’s Real met gekaramelliseerde ui.

5. Vouw de broodjes dicht en geniet.

3. Voor de vegetarische BBQ’er: ‘Le Burger’ in 3 versies

Ingrediënten

• Le Burger van De Vegetarische Slager

• Olijfolie

• Hellmann’s Garlic Jalapeño, Chilli BBQ of Pesto Rosso saus

Bereidingswijze

1. Bestrijk de burger met wat olie en gril beide kanten goudbruin.

2. Voor The Mexican: beleg een maïsbroodje met salsa, avocado, zure room, chilipeper (jalapeño), tortillachips en Romeinse sla. Werk af met de mild pittige Hellmann’s Garlic Jalapeño saus.

3. Voor The Classic: beleg een sesambroodje met ketchup, mayonaise, tomaat, kaas, mosterd, augurk en ijsbergsla. Voor de echte BBQ lovers kan je dit recept ook klaarmaken met de Hellmann’s Chilli BBQ saus.

4. Voor The Mediterranee: beleg een Italiaans broodje met ketchup, aubergine, rode ui, gegrilde courgette en rucola. Werk af met de héérlijke Hellmann’s Pesto Rosso saus.

Zin om meer te doen aan de barbecue dan een simpel worstje bakken? Doe dan mee aan de #kookinuwkot-challenge. Vink een vakje uit de receptenbingo hieronder af, haal je innerlijke chefkot boven en deel foto’s van je gerechten op social media met de hashtag #kookinuwkot.