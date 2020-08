“Je moet ze meteen na het frituren opeten”: tv-kok Loïc proeft falafels uit de supermarkt

Voor de ene is falafel niet meer dan droge, smakeloze kikkererwtenballetjes, terwijl het voor de andere een kruidig plezier is voor de smaakpapillen. De ingrediëntenlijst en bereiding van falafel lijkt eenvoudig, maar in de praktijk is het dat niet. VTM-kok Loïc Van Impe zocht voor de ‘Wereldreis in je keuken’-challenge het geheim van lekkere falafel uit en proefde de kant-en-klare falafel uit de supermarkt.

“Falafel is gemaakt van kikkererwten die vermalen worden met kruiden en specerijen zoals koriander, komijn en knoflook”, steekt Loïc van wal. “Vervolgens worden er ‘balletjes’ van gemaakt om te frituren. Een falafel moet je vers eten: meteen na het frituren dus. Je kunt het vergelijken met onze frieten; vers gebakken frieten zijn altijd lekkerder dan bewerkte, ingevroren frieten die gebakken worden.”

DE GETESTE FALAFELS, VAN GOED NAAR SLECHT: “VAAK MEER DE SMAAK VAN GROENTEBURGER”

1. DE BESTE - Vivera Vegan Falafel: “Mooi in balans”

€3 bij Carrefour

Ingrediënten: 77% kikkererwten, zonnebloemolie, tarwebloem, spinazie, kruiden en specerijen, ui, peterselie, knoflookpuree, zout, voedingszuur, conserveermiddel, dextrose, ijzer en vitamine B12.

Voedingswaarde: 258 kcal/100 g

“Het ziet er een beetje uit als een kokosrotsje, maar ruikt gelukkig wel naar falafel. Je ruikt voornamelijk komijn en korianderzaad. De textuur is wat kruimelig zoals het hoort, maar is toch stevig genoeg zodat het niet uit elkaar valt na één hap. De smaken van de verschillende ingrediënten zijn mooi in balans: je proeft zowel de kikkererwten als de specerijen. Geen enkel ingrediënt overheerst. Ik ben aangenaam verrast. Dit is echt lekkere falafel!”

2. Vegetarische Basis Falafel: “Pulp”

€1,49 bij Albert Heijn

Ingrediënten: 73% kikkererwten, raapolie, spinazie, ui, tarwebloem, kruiden, knoflook, specerijen, zout, conserveermiddel en voedingszuur.

Voedingswaarde: 230 kcal/100 g

“De ingrediënten van deze falafel zijn helemaal fijngemalen tot pulp waardoor de balletjes er groen uitzien. De smaak is helemaal niet lekker: een scherpe, wrange, azijnzurige smaak. Echt niet lekker! Het mondgevoel is ook heel erg droog en de korst is taai in plaats van krokant. Dit is niet wat een falafel zou moeten zijn, laat staan dat je de typische falafelingrediënten zou proeven. Je ziet de ingrediënten niet en je proeft ze niet.”

3. Boni Veggie Falafels: “Zelfs stukjes wortel”

€1,95 bij Colruyt

Ingrediënten: 50% kikkererwten, water, 16% groenten, tarwebloem, kruiden en specerijen, zout, azijn, verdikkingsmiddel en tarwe-eiwitten.

Voedingswaarde: 163 kcal/100 g

“De falafel ziet er wat anders uit: de kleur is lichter en geliger, én je ziet stukjes groenten zoals wortel die doorgaans niet in een falafel verwerkt worden. De textuur is ook redelijk taai, maar is niet droog. Dit is een sappige falafel, maar dat hoort nu net niet zo te zijn. Ik heb het idee eerder een groenteburger met wat extra specerijen te eten dan een falafel. In deze falafel zijn echt te veel verschillende ingrediënten verwerkt.”

4. Greenway Falafel Traditional: “Ruikt naar garnaalkroket”

€3,49 bij Delhaize

Ingrediënten: 30 % kikkererwten, water, ajuin, tarwebloem, zonnebloemolie, zeezout, rijsmiddel, peterselie, komijn, koriander, zwarte peper, paprikapoeder, knoflook, nootmuskaat, kruidnagel, kardemom en kaneel.

Voedingswaarde: 149 kcal/100 g

“Ik hou van donker gebruinde korsten. Bizar is dat deze falafel naar... garnaalkroketten ruikt. De textuur is net niet kruimelig genoeg, het is wat kleverig. Qua smaak is het mild. De kruiden en kikkererwten proef je net iets te weinig. Dit is een heel toegankelijke falafel qua smaak. Maar wie het liever wat pittiger en/of kruidiger heeft, blijft op z’n honger zitten.”

5. Bio Falafel Original Delhaize: “Sappig”

€2,79 bij Delhaize

Ingrediënten: 36% geweekte kikkererwten, 22% tuinerwten, verse ui, ongeharde zonnebloemolie, verse peterselie, wit sesamzaad, verse koriander, boekweitvlokken, knoflook, zeezout, komijn, dille, korianderzaad, karwijzaad en cayennepeper.

Voedingswaarde: 237 kcal/100 g

“Een falafel kan echt alle vormen aannemen: deze ziet eruit als een rosty. Je ziet duidelijk gehakte kruiden, erwten, sesamzaad... en je proeft ze ook. De groene erwten smaken wel meer door dan de kikkererwten waardoor je niet het idee hebt falafel te eten. Lekker en sappig is het wel: je zou het zelfs zonder een dipsausje kunnen verorberen omdat het helemaal niet droog is. Maar wil je dat wel als je zin hebt in falafel? Dit zou ik geen falafel noemen.”

6. DE MINST LEKKERE - Garden Gourmet Falafel Classic: “Geen smaak”

€3,25 bij Delhaize

Ingrediënten: water, 25% kikkererwten, courgette, ui, plantaardige oliën, appelpuree, tarwemeel, specerijen, 1,3% peterselie, zout, maïszetmeel, azijn, gistextract, gist en paprika-extract.

Voedingswaarde: 199 kcal/100 g

“Dit ziet er meer uit als een bitterbal, maar ruikt naar een vegetarische hamburger. Deze falafel heeft een groentesmaak zoals een groentebouillon. De smaken van de typische ingrediënten van een falafel zoals kikkererwten, komijn, koriander... proef ik niet. De textuur is beetje kruimelig, maar is niet echt droog. Ik eet liever een droge falafel met veel smaak, dan een zacht balletje zonder smaak.”

Fastfood uit het Midden-Oosten

Oorspronkelijk komt falafel uit het Midden-Oosten, waar het al eeuwen gegeten wordt. Volgens sommige is het bedacht door de kopten — christelijke Egyptenaren — om in de vastentijd als vleesvervanger te eten. Nadat Israël als land was opgericht, werd falafel er als nationaal gerecht geadopteerd, maar daar maken sommige Palestijnen bezwaar tegen omdat ze het als hún gerecht beschouwen. Feit is dat falafel steeds populairder wordt, ook bij ons in het Westen. We eten het als fastfood in een pitabroodje, serveren het als aperitiefhapje met een dipsausje bij of verwerken het in een salade.

10 uur weken

“Falafel op zich is misschien wat saai, maar ondertussen vind je hierop allerlei variaties”, zegt Loïc. “De traditionele falafel wordt met kikkererwten gemaakt, maar het kan net zo goed met linzen, bonen of een mix van groene kruiden... Zelf vergelijk ik het met een ‘kroket’: hierop zijn ook talloze variaties, van kaaskroket tot aardappelkroket, te vinden.”

Het allerbelangrijkste is om altijd droge kikkererwten te gebruiken die je een nachtje laat weken in water Loïc

Falafel lijkt het ideale gerecht om thuis volop te experimenteren en naar believen toevoegingen te doen, maar wie ooit dacht snel even falafels from scratch te maken, is daar veel kans grandioos de mist mee ingegaan. “Qua ingrediënten is het inderdaad eenvoudig”, geeft Loïc toe. “Maar om lekkere huisgemaakte falafel te verkrijgen met je toch wel enkele belangrijke richtlijnen in het achterhoofd houden. Het allerbelangrijkste is om altijd droge kikkererwten te gebruiken die je een nachtje laat weken in water. Ze hebben minstens 10 uur nodig om het vocht op te nemen zodat de keiharde bolletjes zacht worden. Na het weken maal je de kikkererwten fijn, voeg je nog wat kruiden en specerijen toe en frituur je ze meteen gedurende 4 à 5 minuten op 180 à 190°C.”

“Een nachtje in de koelkast laten staan, is geen goed idee. Meteen bakken en verorberen is de boodschap. Voorgeweekte en voorgekookte kikkererwten uit blik gebruik je dus beter niet om falafel te maken, vooral omdat je dan nog extra’s — vooral zetmelen — moet toevoegen om de ingrediënten te binden. Zonder extra bindmiddelen valt falafel van voorgekookte kikkererwten meteen uit elkaar bij het frituren.”

Falafel mag droog zijn, maar nu ook weer niet zo droog dat je twee liter water moet drinken om die droge mond weg te krijgen Loïc

Droog

Een andere heikele kwestie is dat falafel vaak heel droog is. “Falafel mag droog zijn, maar nu ook weer niet zo droog dat je twee liter water moet drinken om die droge mond weg te krijgen”, zegt Loïc. “Wie een hekel heeft aan droge falafel, moet de balletjes eens heel vers eten, meteen na het frituren. Dat kan al een verschil in smaakbeleving zijn. Hoe langer een falafel blijft liggen, hoe meer het vocht eruit verdampt waardoor het nog droger wordt. Een kruimelige textuur is goed. En met een lekker dipsausje en wat rauwkost erbij stoor je je er niet aan dat het een droge hap is.”

