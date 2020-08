“Ik zou dit nooit kant-en-klaar kopen, want het is een heel simpele saus om zelf te bereiden”: tv-kok Loïc proeft zoetzure sausen uit de supermarkt

Iedereen kent het gerecht: varkensvlees of kip met zoetzure saus en rijst van bij de Chinees. Maar dit ‘Chinese’ gerecht zal je nergens in China vinden. Laat staan dat wat wij hier kant-en-klaar als zoetzure saus kopen typisch Chinees zou zijn. TV-kok Loïc Van Impe legt voor de ‘Wereldreis in je keuken’-challenge uit welke tradities uit de Chinese keuken wel in zoetzure saus zitten, proefde de kant-en-klare zoetzure sauzen uit bokalen en geeft tips om de saus zelf te maken.

“Zoetzure saus is een voorbeeld van hoe traditionele gerechten zich door immigratie aangepast hebben aan ons westers smaakprofiel”, blikt Loïc vooruit op de test. “Zoetzure saus is veeleer een ‘Europese’ uitvinding dan dat het een recept uit de traditionele Chinese keuken zou zijn.” Wij, Belgen, kennen zoetzure saus sinds de jaren ‘70, toen Chinese restaurants hier hun deuren openden en de zoete smaken uit het Oosten van China hier introduceerden, aangepast aan onze smaken en ook onze typische ingrediënten.

(lees verder onder de foto)

De geteste zoetzure sausen, van goed naar slecht: “Alleen die van Carrefour heeft voldoende bite”

1. DE BESTE - Carrefour Zoetzuur

€ 0,82 bij Carrefour

Ingrediënten: water, suiker, ui, azijn, ananas, dubbel tomatenconcentraat, wortel, groene paprika, gemodificeerd zetmeel, rode paprika, zout, natuurlijk witte wijn aroma, antioxidant, specerijen, voedingszuur, paprika-extract

Voedingswaarde: 93 kcal/100 g

“Deze saus kleurt opvallend rood, maar smaakt wel zoetzuur met een lichte pikante toets. Fijn is ook dat de stukjes groenten nog een bite hebben, wat aangenaam is. Dit is een milde zoetzure saus die wellicht gesmaakt wordt door veel mensen. Voor een kant-en-klaar product valt deze saus best wel mee.”

2. Uncle Ben’s Zoetzuur

€ 2,39 bij Carrefour

Ingrediënten: water, tomaten, suiker, ui, wortel, azijn, 3,5% ananas, groene paprika, gemodificeerd maïszetmeel, rode paprika, bamboescheuten, zout, kleurstof, specerijen

Voedingswaarde: 70 kcal/100 g

“Dit is een heel zoete zoetzure saus. Gelukkig zit er wel voldoende zuur in de saus om het uit te balanceren. Door de zoete smaak proef je geen specerijen, zelfs geen tomaten. Wel verrassend is dat het wortelstukje nog een extra zure toets heeft. Wellicht zijn de stukjes groenten in deze saus voorgepekeld. Ik hou wel van gepekelde groenten, maar het verandert niets aan het feit dat deze saus echt veel te zoet is.”

3. Uncle Ben’s Zoetzuur Extra Ananas

€ 2,59 bij Delhaize

Ingrediënten: water, tomaten, suiker, ui, 9,3 % ananas, wortel, azijn, gemodificeerd maïszetmeel, groene paprika, rode paprika, bamboescheuten, zout, kleurstof, specerijen

Voedingswaarde: 73 kcal/100 g

“Extra ananas zie je inderdaad in deze saus. Op zich is het een slimme keuze om extra ananas toe te voegen aan zoetzure saus omdat het een zoete fruitsoort is die veel zuur bevat. Maar in deze saus komt het helaas niet tot z’n recht. Dit is echt goor! Dit lijkt op gemalen snoepgoed en doet je mond helemaal plakken. Je proeft ook duidelijk dat dit geen verse ananas is, maar dat die in siroop heeft gelegen.”

4. Boni Zoetzuur met ananas en groenten

€ 0,91 bij Colruyt

Ingrediënten: tomaten, water, suiker, ui, wortelen, groene paprika’s, azijn, ananas, bamboescheuten, rode paprika’s, gemodificeerd zetmeel, selder, ananassap, zout, antioxidant, voedingszuur, gemberpoeder, paprika-extract

Voedingswaarde: 83 kcal/100 g

“Bij het openen van de bokaal ruik je meteen heel veel tomatenconcentraat. Dit ruikt niet zo lekker. Opmerkelijk is ook dat er selder in de saus zit. Dit lijkt meer op een chemische bereiding dan op een verse zoetzure saus. De groenten hebben een wrange smaak en specerijen proef je al helemaal niet. Een smaakvolle saus is dit niet.”

5. Suzi Wan Zoetzuur

€ 3,59 bij Colruyt

Ingrediënten: water, tomaten, suiker, ui, ananas, wortel, azijn, groene paprika, gemodificeerd maïszetmeel, rode paprika, bamboescheuten, zout, kleurstof, specerijen

Voedingswaarde: 69 kcal/100 g

“Je ruikt meteen fruit bij het openen van de bokaal. De smaak is echter net iets te zuur en te weinig gekruid. Wie van zuur houdt, zal dit wel een lekkere saus vinden. Zelf hou ik meer van een goede balans tussen zoet en zuur met een ietwat pikante toets. Een uitschieter is deze saus niet, maar er zijn sauzen die echt nog veel slechter zijn.”

6. MINST LEKKER - Chicken Tonight Zoetzuur met perzik

€ 1,85 bij Albert Heijn

Ingrediënten: water, perzik, vloeibare suiker, groenten, tomatenpuree dubbel geconcentreerd, gemodificeerd zetmeel, kruidenazijn, zout, suiker, melasse, aroma’s, sojasaus, verdikkingsmiddel, specerijen, voedingszuren, azijn, tarwezetmeel

Voedingswaarde: 70 kcal/100 g

“Perzik is niet ideaal om in een zoetzure saus te verwerken. Het is wel zoet fruit, maar de textuur valt helemaal uit elkaar in een saus. Deze saus ruikt ook naar perzik in blik in plaats van naar een zoetzure saus. De smaak valt ook erg tegen: meer een synthetisch, pikant goedje dat maar weinig zoet of zuur is. Dit is een slechte saus.”

Laklaagje

“Er bestaat niet zoiets als dé Chinese keuken”, zegt VTM-kok Loïc Van Impe. “De eetcultuur van China is, net zoals het land zelf, enorm divers. Afhankelijk van de regio, het klimaat en de beschikbare ingrediënten zijn er steeds andere ‘typische Chinese gerechten’ te vinden.” Zo is pekingeend typisch voor het noorden van China, vind je in het zuiden meer gestoomde gerechten, speelt in het westen rundvlees een belangrijke rol en eet je in het oosten meer zeevruchten en zoete smaken. “Maar zoetzure saus vind je niet in de traditionele Chinese keuken.”

“Zo is zoetzure saus eigenlijk een eenvoudige suikersiroop met azijn”, legt Loïc uit. “Ik zou dit nooit kant-en-klaar kopen, want het is een heel simpele saus om zelf te bereiden en lang te bewaren. Suiker en azijn zijn nu eenmaal dé bewaarmiddelen bij uitstek. Meer dan wat suiker, azijn, tomatenconcentraat, maïszetmeel en wat chilivlokken heb je niet nodig om zelf een zoetzure saus te maken. Het enige typische uit de Chinese keuken van dit recept is dat de saus gebonden wordt met maïszetmeel. In China binden ze heel veel sauzen met dat middel. Daardoor lijken die een ‘laklaagje’ te hebben. Glanzend dus. Tomatenconcentraat zal je dan weer niet in Chinese sauzen terugvinden, simpelweg omdat de traditionele Chinese keuken geen tomaten kent.”

Typisch voor ‘onze’ zoetzure sauzen is ook dat er wat groenten en zelfs wat fruit aan toegevoegd worden. “Wortel, ui en ananas zijn de typische ingrediënten die je terugvindt in de kant-en-klare zoetzure sauzen”, zegt Loïc. “Maar ik roerbak die ingrediënten liever apart zodat ze vers en knapperig zijn én dan pas kap ik er mijn zoetzure saus over. Al zou je er net zo goed loempiasaus aan kunnen toevoegen. Wat bij ons in de supermarkt verkocht wordt als loempiasaus is eigenlijk net hetzelfde als zoetzure saus: beide hebben als basis suiker, water, azijn en tomatencontraat. Bij de loempiasaus worden de stukjes groenten en ananas vervangen door chili zodat het een zoetzure, licht pikante smaak krijgt. Lekkere zoetzure saus heeft een mooie smaakbalans van zacht zoet en fris zuur, eventueel met een pikante toets erbij. Helaas staat bij ons zoetzure saus al te vaak voor vooral zoete saus.”

Een zelfgemaakte zoetzure saus smaakt altijd beter dan deze kant-en-klare sauzen uit bokalen

(lees verder onder de foto)

Zelfgemaakt

Loïc: “Een zelfgemaakte zoetzure saus smaakt altijd beter dan deze kant-en-klare sauzen uit bokalen. Jammer is ook dat de weinige stukjes groenten erin niet (meer) beetgaar zijn. Zelf zou ik nooit een zoetzure saus in een bokaal kopen: smaakvol kun je die — uitgezonderd die van de Carrefour — echt niet noemen.”

Tip: “Lukt het niet om het deksel van een bokaal open te draaien? Tik dan twee keer met de rand van het deksel op je aanrecht en je draait het deksel meteen los.”

Met de HLN Zomer Challenges maken we van België deze zomer het beste vakantieland ter wereld. De grootste namen en experts dagen je uit, jij kiest zelf aan hoeveel en welke challenges je deelneemt. Laad foto’s van je eigen gerechten op via het ‘Wereldreis in je keuken’-platform. Wij bundelen alle artikels, uitdagingen en foto’s in dit dossier.

Lees ook:

“Zalig, je proeft echt getoaste maïs en zout”: tv-kok Loïc keurt taco’s uit de supermarkt (+)

Mosselseizoen: 3 x heerlijke recepten (+)

Zo maak je thuis de lekkerste ijskoffie (+)