"Geen actie maandag bij AB InBev na opening directie over werkzekerheid" ESA

19u37

Bron: Belga 1 Foto Vertommen Werknemers van AB InBev blokkeerden de toegang tot de site vrijdag. Vakbonden bij AB InBev hebben de acties voorlopig opgeschort, nadat er vandaag vanuit de directie de mededeling kwam dat men in het kader van de lopende cao-onderhandelingen toch bereid is om te praten over een verbeterde inkomens- en werkzekerheidsgarantie. Omdat de directie hiertoe eerder niet bereid was, blokkeerden de vakbonden vrijdag gedurende enkele uren vrachtwagens aan de poorten van de brouwerijen in Leuven, Hoegaarden en Jupille.

"We willen een verlenging en verbetering van de huidige regeling die de directie verplicht om werknemers die om economische redenen ontslagen worden een bepaald bedrag uit te keren", aldus vakbondssecretaris Kris Van Autgaerden (ACV).



Er is volgens Van Autgaerden op dit ogenblik weliswaar geen enkele aanduiding dat er in ons land een herstructurering op komst is. Er wordt integendeel nog steeds fors geïnvesteerd in ons land, maar met een brouwer als AB InBev, die steeds op zoek is naar manieren om hier of elders goedkoper te produceren, weet men volgens de vakbondsman nooit.



De vakbonden willen in het kader van de onderhandelingen voor een nieuwe cao voor de komende drie jaar eerst een akkoord over de inkomens- en werkzekerheidsgarantie, voor andere onderwerpen zoals de invulling van de stijging van de koopkracht met 1,1 procent aan te snijden.



"Wat echter afgelopen vrijdag duidelijk ook al meespeelde bij de protestacties is de vaststelling dat er bij AB InBev in ons land steeds meer geproduceerd wordt en hierdoor de werkdruk stijgt, terwijl daar geen bijkomende verloning tegenover staat", aldus Van Autgaerden.





