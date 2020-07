“Gebrand zoals in de oven” vs. “Te vet en te zout’: tv-kok Loïc test pizza mozzarella uit de supermarkt

In de diepvriesrekken in de supermarkt vind je tig soorten pizza’s, maar een klassieke Napolitaanse is daar niet bij. “Die moet aan heel wat voorwaarden voldoen om die naam te mogen dragen én het kost tijd om die te maken”, zegt tv-kok Loïc. Toch gaat hij op zoek de pizza mozzarella die het dichtste in de buurt komt.

Nina kookt In de diepvriesrekken in de supermarkt vind je tig soorten pizza’s, maar een klassieke Napolitaanse is daar niet bij. “Die moet aan heel wat voorwaarden voldoen om die naam te mogen dragen én het kost tijd om die te maken”, zegt tv-kok Loïc. Toch gaat hij op zoek de pizza mozzarella die het dichtste in de buurt komt.

Loïc plaatste te geteste pizza’s van beste naar minst lekkere pizza:

1ste plaats: Dr. Oetker Pizza Tradizionale Mozzarella e Pesto (Delhaize • 3,59 euro)

“Gebrand zoals in de oven”

“Hier zie je duidelijk de perforatie in het deeg. Dit doen ze opdat het deeg niet te veel zou rijzen, want wellicht zit dit deeg vol gist. De korst lijkt meer op een traditionele dan bij de andere pizza's, is krokant en smaakt ook zo. Je proeft het gebrande van de oven, wat maakt dat je al meer een echte pizza-ervaring hebt. De kerstomaten zijn lekker, maar overheersen. Ik vind deze pizza meer naar New York-style neigen dan naar een typische Napolitaanse pizza.”

2de plaats: Boni Pizza Mozzarella (Colruyt • 2,39 euro)

“Taai deeg, zoete smaak”

“Het pizzadeeg is taai en valt uiteen. Lekker is dat niet. De tomatensmaak is ietwat zoet en wel goed. Wellicht is er wat suiker toegevoegd om de typische concentraatsmaak te verdoezelen. De toppings zijn mooi verdeeld over de pizza, maar de pesto is geen meerwaarde en zorgt voor een vet mondgevoel. De kaas zelf heeft ook maar weinig smaak, al is de elasticiteit goed. Ik vermoed dat vooral kinderen deze pizza lekker zullen vinden omwille van de zoete smaak.”

3de plaats: Trattoria Alfredo Deliziosa Mozzarella (Lidl • 2,49 euro)

“Redelijk smaakloos”

“Dit pizzadeeg heeft al wat meer kleur en is wat krokanter, maar de buitenste rand is te dun en is krokant zoals een cracker. Je ziet ook geen luchtbellen in de deegrand, wat maakt dat het deeg wellicht niet heeft gerezen. Bij het proeven overheersen de kerstomaten, andere smaken proef je niet. Een redelijk smakeloze, vette hap.”

4de plaats: Original Wagner Sensazione Mozzarella met kerstomaten (Delhaize • 3,59 euro)

“Eerder beschuit dan pizzadeeg”

“Dit pizzadeeg is krokant, maar schuimerig en korrelig. Je kan het eerder vergelijken met een beschuit dan met een typisch pizzadeeg. Ik denk dat deze pizzabodem eerst lichtjes gefrituurd is en daarna gebakken in de oven. Slecht is dat niet, maar het is geen pizza-ervaring. Wat ik hier ook mis is de melkerige smaak van de mozzarella: de kaas is elastisch maar heeft geen smaak.”

5de plaats: Carrefour Pizza Mozzarella (Carrefour • 1,25 euro)

“Wit, slap deeg”

“Dit pizzadeeg is wit, slap en smaakloos. Het zou net zo goed een witte boterham kunnen zijn. In dit deeg zit niets van complexiteit. De korst heeft meer weg van een cracker. De tomatensaus is best oké: ze smaakt niet echt naar tomatenconcentraat. De kerstomaten zijn ietwat zurig, maar sappig. En de kaas is wel elastisch, maar heeft amper smaak.”

6de plaats: Casa Morando Pizza Mozzarella (Aldi • 2,49 euro)

“Te vet en te zout”

“Het deeg is helemaal niet krokant. De pizzabodem is wel gebakken, maar plooit door en is heel zacht. Het lijkt meer op voorgebakken brooddeeg. De kaas is stretchy, maar heeft geen smaak. Tomaten proef je ook al niet. En ook al zie je veel pesto, je proeft er niets van. Dit is een vette, veel te zoute snack die je enkel eet als je ‘s nachts thuis komt en te veel gedronken hebt.”

Zo hoort het:

“Voor de prijs van bovenstaande diepvriespizza’s kun je zelf geen pizza maken, maar qua smaak en voedingswaarde zijn ze niet te vergelijken met verse”, benadrukt Loïc. “Voor mij zijn die enkel goed als ‘midnight snack’. Een klassiek artisanaal pizzagevoel krijg je wél met een Napolitaanse pizza.”

De Napolitaanse pizza, zoals je die in Napels kan eten, staat sinds 2017 op de Unesco werelderfgoedlijst

De Napolitaanse pizza, zoals je die in Napels kan eten, staat sinds 2017 op de Unesco werelderfgoedlijst. Bijgevolg moeten makers aan heel wat voorwaarden voldoen om de benaming te mogen gebruiken. “Een ervan is een dunne bodem met een knapperige, luchtige rand, gebakken in een steenoven”, zegt Loïc. “Al hanteert de Associazone Verace Pizza Napoletana nog meer regels. Zo moet het deeg gemaakt zijn met type 0- of 00-bloem, mag maar 0,2 gram gist per kilogram bloem worden gebruikt, moet het deeg 72 uur rijzen...”

Ook de topping is heel specifiek. “Het deeg mag enkel worden belegd met echte Italiaanse San Marzano-tomaten en fior di latte mozzarella uit Campania. Op zich een heel eenvoudige pizza qua ingrediënten. Salami of ham zal je dus nooit op een Napolitaanse pizza terugvinden. De Italianen houden heel standvastig vast aan die ‘regeltjes’. Of dit de allerbeste manier is om pizza te maken, laat ik in het midden.”

Lang fermenteren

De moeilijkheid van traditionele Napolitaanse pizza schuilt echter niet zozeer in de ingrediënten, maar in de tijd die het maken van het deeg vraagt. “Deeg moet minstens één à twee nachten kunnen rijzen en fermenteren, zodat de smaken zich volop kunnen ontwikkelen én het deeg makkelijk verteerbaar wordt. De smaak van het deeg ontstaat dus in de koelkast.”

Over hoe het nadien gebakken moet worden en hoe dik de rand en bodem mogen zijn, verschillen de meningen. “Typisch voor een Napolitaanse pizza is dat het deeg doorbuigt als je er een punt van afsnijdt. In Napels eet men pizza dan ook altijd met mes en vork.”

Een krokante korst met ‘luipaardprint’ en ‘bellen’ wijst erop dat het deeg een lang fermentatieproces heeft gehad

“Persoonlijk vind ik vooral het uitzicht van de korst belangrijk om te bepalen of pizza al dan niet lekker is: een krokante korst met ‘luipaardprint’ en ‘bellen’, of een hobbelige rand met duidelijk zichtbare verbrande plekken, wijzen erop dat het deeg een lang fermentatieproces heeft gehad. Maar het allerbelangrijkste is dat de korst lekker krokant en het deeg ‘taai’ is als je ervan bijt. Je moet als het ware het deeg eraf trekken met je tanden.”

Kaas raspen

“Thuis een echte Napolitaanse pizza bakken is moeilijk”, geeft Loïc nog mee. “Die wordt traditioneel in een steenoven van 400°C gebakken in één à anderhalve minuut. Thuis moet je het doen met een ‘gewone’ oven, die je nooit zo warm krijgt, en dus moet je een pizza langer laten bakken. Vooral voor mozzarella is dat een probleem: met een korte baktijd heeft die niet de kans om vocht te verliezen, maar hoe langer in de oven, hoe vochtiger mozzarella een pizza maakt. Zelf gebruik ik geraspte of blokken mozzarella om plakken van af te snijden omdat het vochtgehalte hiervan veel lager is. Maar wellicht is dit voor een echte Napolitaan een zonde.”

