"Europeanen moeten dringend meer insecten eten" Sophie Vereycken

13u03 0 Thinkstock Nina kookt Bitterballen van meelwormen, knapperige buffalolarven en gedroogde brandkrekels. Ga je niet meteen van watertanden? Wij ook niet, al zou daar volgens recent onderzoek wel dringend verandering in moeten komen. Voor onze gezondheid én het milieu.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de European Academies Science Advisory Council . Het onderzoek, waarvoor 138 academici van verschillende nationale universiteiten in Europa de krachten bundelden, stelt dat er dringend verandering nodig is op vlak van gezondheid, maar ook wat het milieu en klimaatverandering betreft. Dé oplossing? Meer insecten eten.

Obesitas

"De strijd tegen zowel ondervoeding als obesitas is iets waar alle Europese landen mee worstelen", zo concluderen de onderzoekers. En als we daar iets aan willen doen is het hoog tijd om dat voedingspatroon om te gooien. Dat betekent onder andere: in plaats van een sappige biefstuk een stukje buffalolarf op de menu. Uit eerder onderzoek bleek immers al dat voeding op basis van insecten dezelfde hoeveelheid proteïnen en mineralen bevat, en méér gezonde vetten. Een waardige vleesvervanger dus, en die komt als geroepen. Steeds meer mensen geven aan minder vlees te willen eten. Een studie van bank ING, die begin deze maand gepubliceerd werd, stelt vast dat maar liefst 34 procent van de Belgen de komende vijf jaar hun vleesgebruik wil verminderen, en dat vooral met het oog op de eigen gezondheid.

Meer en meer supermarkten springen dan ook op de insectenkar. Want niet alleen voor vlees blijken insecten een waardig alternatief te zijn, de kleine beestjes zouden ook heerlijk smaken als snack of ontbijt. In Finland kan je namelijk vanaf morgen een brood op basis van krekelmeel kopen. Volgens de bakkerij Fazer zouden de proefpersonen geen enkel verschil proeven met normaal brood, zou het zelfs meer eiwitten bevatten dan een gewoon tarwebrood en geschikt zijn voor mensen met een glutenintolerantie. Er bestaat dan ook geen twijfel over: insecten zijn een gezond alternatief.

Beter voor het milieu

En toch wil dat niet zeggen dat de consument ook automatisch de zak chips laat staan voor een kommetje knapperige houtwormen. Uit diezelfde studie van ING blijkt immers dat 75 procent van de respondenten het niet ziet zitten om insecten op regelmatige basis op de menukaart te zetten. Ook bij ons kon je namelijk insectenbrood shoppen, net als spreads en burgers met de kleine beestjes erin verwerkt. Verleden tijd, want de verkoop viel zo zwaar tegen dat Delhaize de producten al snel uit de rekken haalde. Ook het Brusselse Bugs' Food, dat in 2013 met steile ambitie ­begon en met Kobe Desramaults in zee ging, bestaat niet meer, en ook ook bij Carrefour is insectenvoedsel hooguit een niche, zei woordvoerder Baptiste Van Outryve eerder aan onze krant. "Het heeft tijd nodig om ingang te vinden bij het publiek."

Zonde, want wie 's morgens een sneetje krekelmeelbrood eet en 's avonds meelwormenballetjes in tomatensaus, helpt daar niet alleen de eigen gezondheid mee, maar ook het milieu. Voor het fokken van insecten zijn namelijk veel minder grondstoffen nodig, en daar stopt het niet. Als we de helft van het vlees dat wereldwijd geconsumeerd wordt, zouden vervangen door krekels en consorten, zouden we één derde minder landbouwgrond nodig hebben. Maar ook de uitstoot van broeikasgassen zou verminderen, de mestproductie en milieubelasting gaan omlaag én het doden van insecten is diervriendelijker.

Wat denkt u, toch maar eens zo'n buffalolarvenburger op het menu?