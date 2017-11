‘Empty the Fridge’ van Antwerpse foodblogster wint award voor meest duurzame kookboek van het jaar Redactie

16u30 0 Empty The Fridge Nina kookt Zo weinig mogelijk voedsel verspillen, dat is de hoofddoelstelling van gepassioneerde foodie Jennifer Schleber. Op haar foodblog, genaamd Empty The Fridge , haalt ze met creatieve tips over het bewaren, klaarmaken en daarna hergebruiken van voedingsmiddelen het onderste uit de kan om onze voedselafvalberg te doen slinken. Met succes! Haar tips werden gebundeld in een gelijknamig boek dat werd bekroond tot meest duurzame kookboek van het jaar.

Bij NINA hadden we de tips van Empty The Fridge enkele maanden geleden al in het vizier, en schreven we over ‘Empty the Jar’-recepten, waarin Jennifer verklapt hoe je dat bodempje uit een quasi lege bokaal mosterd, honing, choco, confituur of pindakaas toch nog kon benutten.

Dat haar creatieve invalshoek niet alleen bij onze lezers in de smaak viel, werd gisteren nog maar even bevestigd op de uitreiking van de award voor het Kookboek van het jaar in Amsterdam, waar Jennifer Schleber met haar boek Empty The Fridge de award voor meest duurzame kookboek van het jaar in de wacht sleepte.

De award voor die duurzame nevencategorie werd uitgereikt door Slow Food Youth Network. De jury bestond uit Sem Roefs (cateraar, projectleider bij de Food Hub), Naresh Ramdjas (chef Nareshtaurant, oud-Masterchef-finalist), Lisa de Koning (oprichter SFYN Deventer, eigenaar foodtruckonderneming Mr Hapje) en Melissa Korn (zelfstandig projectleider bij onder meer Food Cabinet, Food Film Festival en de Food Hub).

Benieuwd hoe je zelf kan experimenteren met voedselresten door 'out of te fridge' te denken? Jennifer Schleber toont de kunst van ingrediënten combineren op zondag 12 november van 14u30 tot 15u30 op de Boekenbeurs.

Van Halewyck Empty The Fridge van Jennifer Schleber, € 19,99