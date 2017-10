"Bewaar koffie nooit in een thermos" en andere tips voor het lekkerste kopje koffie Sophie Vereycken

13u02 0 Nathan Dumlao for Unsplash Nina kookt Een lekker kopje koffie smaakt iedereen, dat heeft Marjolein Vermeersch, die haar eigen artisanale koffiebranderij runt, goed begrepen. ze schreef er samen met haar moeder Martine Nijsters een boek over: 'Slow Coffee: een eigenzinnig koffieboek vol inside-kennis en recepten'. En wij lichten alvast een tipje van de sluier.

Vers van de molen

Haal de koffie zo vers mogelijk in huis en koop geen al te grote koffievoorraden. Sla de koffie op in een droge, niet al te warme ruimte. Bewaar de koffie niet in het keukenkastje boven het fornuis, maar in een droge, koele bergplaats, ver van alle keukendampen. Maal de koffie ook pas net voor je hem zet, zo is je koffie het lekkerst.

Kwaliteit

Gebruik kwaliteit: voor je koffie, maar ook voor je molen en zetapparaten. Het is een investering in een toekomst vol zalige koffiemomenten. Hou al je koffieattributen ook grondig schoon. Van molen tot kan, reinig alles met helder water en wrijf het droog, zodat geen oude smaken de volgende pret bederven.

Geen thermos

Hou de koffie niet warm op een plaat of in de thermos. Dat verzuurt de koffie en zelfs de beste kwaliteit sneuvelt na verloop van tijd, om dat de aroma- en smaadragers in een thermos afbreken en een zurige smaak aan de koffie geven. Als je niet anders kunt, hou de koffie zeker niet langer dan een uur in een thermos. Beter is het om je koffie op een natuurlijke manier wat langer warm te houden: spoel de koffekan vóór het gebruik met heet water om, zodat het porselein of aardewerk zelf warm is.

Van de kook

Gebruik ziedend water (net van de kook) en een goede manier om de koffie te zetten. Laat de koffie zelf nooit koken: 'Café bouillu, café foutu!' Als je een koffiekan en kopjes koopt, kies dan voor porselein, glad aardewerk (niet poreus) of glas. Die materialen beschermen het aroma van je koffie, hoewel glas iets minder aangenaam is om er koffie uit te drinken.

Meer weten? 'Slow Coffee: een eigenzinnig koffieboek vol inside-kennis en recepten' verscheen bij Lannoo en kost € 24,94. Je vindt Marjolein en Martine ook op de Boekenbeurs op 31 oktober (signeersessie van 14u-15u op stand 318) en 11 november (workshop van 14u30-15u30 in de Showkeuken).

