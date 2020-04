Elke dag vers Gesponsorde inhoud Asperges à la flamande maar dan frisser en met een crunch: dit simpele recept scoort altijd Aangeboden door Lidl

30 april 2020

12u00 0

Ah, het witte goud. Zo lekker met een botersausje en ei, maar net zo lekker met deze verrassendere ingrediënten. Een frisse, crunchy topping en een smeuïge pesto van amandel geven je een compleet nieuwe smaakervaring.



Hoe maak je het? (voor 4 personen)

500 g witte asperges

sap en geraspte schil van 1/2 citroen

120 g amandelen

2 teentjes knoflook

handvol peterselie, grof gehakt + extra om te garneren

1 el fijngehakte bieslook

3 beschuiten

1/2 tl cayennepeper

75 ml zonnebloemolie + 1 el voor de asperges

boter

peper en zout

Zo maak je het:

1. Rooster de amandelen 5 minuten in een droge koekenpan. Mix 100 g van de amandelen samen met de look, de peterselie, bieslook, 1 beschuit en de olie fijn. Giet er 80 ml water bij en mix tot een romige, licht gebonden saus. Breng op smaak met wat citroensap, peper en zout.

2. Schil de asperges en snij de houtige uiteinden weg. Halveer ze in de lengte. Wrijf ze in met wat olie en kruid met peper en zout. Grill ze in een hete grillpan beetgaar.

3. Verkruimel de resterende beschuiten en bak in boter goudbruin. Kruid met het cayennepeper en een snuf zout. Schik de asperges op een schaal, schep er wat van de pesto op en werk af met extra peterselie, de resterende amandelen, de citroenzeste en de crumble.

