NINA en Eviva lanceren nieuwe collectie: dit zijn de favoriete items van de redactie

Grasgroen, helderblauw, picknickruitjes en comfortabele, zachte stoffen. De nieuwe collectie die Eviva en NINA samen creëerden, voor vrouwen met maatje 44 tot 54, is geknipt voor een zonnige lentedag — of doet daarvan dromen. De redactie van NINA selecteert hun favoriete items. “Ik zou me moeten inhouden om deze outfit niet elke dag aan te trekken.”

1. Cooler dan een klassiek kostuum

Volledig scherm Jasje: € 49,99. Broek: € 34,99. T-shirt: € 22,99. Sneakers (maat 36-41): € 44,99. Tasje: € 39,99. © Eviva x NINA

Redactrice Chloë is zonder twijfel fan van deze koningsblauwe broek met bijpassend vest. “Ik hou sowieso van stukken die matchen”, zegt ze. “Zo makkelijk voor wanneer je ’s morgens uit bed springt en niet weet wat aan te trekken. En dan nog eens in zo’n mooie, zomerse kleur. Dit pakje is ook net iets anders dan een klassiek kostuum. Met een T-shirt en toffe sneakers oogt het meer casual, ideaal voor op het werk of een terrasje. Met een hakje onder zou ik er dan weer mee naar een feest gaan. De opties zijn eindeloos en daar hou ik van. Als ik dit in mijn kast hang, weet ik zeker dat ik me zou moeten inhouden om het niet elke dag aan te doen.”

2. Picknickvibes

Volledig scherm Wikkeljurk: € 54,99. © Eviva x NINA

Deze geruite wikkeljurk is volgens onze beautyredactrice Sophie dé ideale outfit om de zonnige maanden mee te trotseren. “Zodra het warmer wordt, draag ik nog maar één ding: zo’n wikkeljurk. Ik heb ze in alle vormen en maten, en ze zijn allemaal even comfortabel. Lekker luchtig, en dankzij het ontwerp ook aansluitend genoeg zodat een frisse zomerbries geen Marilyn Monroe-momentje oplevert. Dit exemplaar in een groene ruitprint wordt ongetwijfeld mijn nieuwe aanwinst voor de summer of ’22. Laat die picknicks maar komen.”

3. Gezien op TikTok en Instagram

Volledig scherm Blouse: € 34,99. Culotte : € 34,99. Slippers: € 29,99. Tasje € 32,99. © Eviva x NINA

“Een luchtige blouse behoort tot die heerlijke kledingstukken die net zo comfortabel als vrouwelijk zijn”, zegt onze eindredactrice Stéphanie. “Geen wonder dat ik zo veel fashionista’s op Instagram en TikTok met zo’n item spot. Of ik nu influenced ben of niet, deze zomer pluk ik met plezier deze groene parel uit m’n kast. Valt perfect op mijn taille, geeft me met wat knoopjes open een mooi decolleté. What’s not to love.”

Byebye skinny jeans. De comfortabele wijde broek is here to stay, en daar is redactrice Liesbeth erg blij mee. “Het is een van mijn favoriete kledingstukken voor de lente en de zomer: even luchtig als een jurk, maar na een dag wandelen heb je tenminste geen schurende billen. Stijlvol en praktisch, dus. Bovendien kan je deze denim versie met alles en nog wat combineren. Van All Stars, instappers en hakken tot blouses, crop tops of een simpel T-shirt.”

4. Subtiele blikvanger

Volledig scherm Mouwloze vest: € 34,99. T-shirt: € 22,99. Culotte: € 34,99. © Eviva x NINA

Redactrice Fleur zou deze beige lentecardigan zo aan haar garderobe toevoegen. “Een mouwloze cardigan? De eerste gedachte die in je opkomt, is misschien wel: ‘nutteloos kledingstuk’. Maar ik vind dit vestje perfect om een extra laagje toe te voegen aan mijn outfit, zonder dat ik me té warm induffel tijdens dit zonnige voorjaar. De beige tint vind ik beautiful, de knopen op het vestje zijn subtiele blikvangers. Ik draag de cardigan het liefst op een wit, los hemd en een flared jeans met oudroze enkellaarsjes met een brede hak. Of als ik de hakken liever links laat liggen, met een wit shirt, culotte en comfy sneakers.”

5. Het gevoel dat iedereen wil

Volledig scherm T-shirt: € 22,99. Hoed: € 11,99. © Eviva x NINA

Je kan nooit genoeg T-shirts in je kleerkast hebben hangen, vindt redactrice Kato. “Ik werd dus helemaal blij toen ik dit leuke exemplaar zag. Met een wit T-shirt kan je ook gewoon alle kanten op. Het is de perfecte basic, zeg maar. Ik draag het in de zomer het liefst op een elegante rok. Tijdens de frissere lentedagen combineer ik zo’n T-shirt met vrolijke opdruk meestal met een blazer, een lichte jeans en kleurrijke sneakers. Het opschrift past trouwens ook helemaal bij hoe ik mij voel tijdens de warmere maanden: happy. En dat wil iedereen zijn, toch?

Shop alle items en de rest van de Eviva x NINA-collectie in een Bel&Bo-winkel in je buurt, bij de Eviva-winkel in Roeselare (Ooststraat 90) of op www.bel-bo.be/nl/eviva/nina.

