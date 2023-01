Nina Derwael is onzeker over haar platte buik: “Body dysmorphia is real”. Hoe herken je ingebeelde lelijkheid?

TV Nina Derwael zet ex-turn­ster Aagje Vanwalleg­hem in ‘Het Huis’ fel en direct op haar plaats: “Ze heeft dingen gezegd waar ze niks van afwist”

Ze is de bomma van de Belgische gymmeisjes. En toch pas 22 jaar. Goud in Tokyo, dat weten we allemaal. De weg van zweet en tranen, van vallen en opstaan, kennen we veel minder. In ‘Het Huis’ praat Nina Derwael opvallend volwassen over haar leven. En zet ze een resem voormalige turnsters, onder wie Aagje Vanwalleghem, ferm op hun plaats. “Ze hebben dingen gezegd waar ze niks van wisten”, klinkt het.

