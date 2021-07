Nillies fashion is helemaal terug. Moderedacteur en trendwatcher leggen uit hoe dat komt: “We willen weer terug naar alles wat bling bling was”

De modewereld wordt momenteel gedomineerd door nostalgie. Het tijdperk waar volop uit geput wordt? De millenniumwisseling, beter gekend als ‘Y2K’. Velours trainingspakken (met diamantjes op het achterste), lage broeken (met zichtbare string) , gekleurde zonnebrillen (inclusief opzichtige merknaam aan de zijkant) , ... Trends waar we zo’n tien jaar geleden nog van gruwden, worden momenteel gretig gerecycleerd. Trendwatcher Herman Konings en onze moderedacteur David Devriendt leggen uit hoe dat komt. “Er is een verschuiving in ons limbisch systeem.”

Riemen waren breed, sjaals waren dun en kettingen waren chunky. Jurken werden over broeken gedragen en iedereen wilde een pet van Von Dutch, een bomberjacket van Lonsdale of een tracksuit van Juicy Couture. Er waren nog geen smartphones, maar wel al (openklapbare) gsm’s. We hebben het natuurlijk over de periode rond de millenniumwisseling, ofwel Y2K. Het tijdperk is momenteel bezig aan een gigantische revival en vooral populair bij het modegevoelige Gen Z (de generatie geboren na 1996). Kijk maar naar onderstaande, hedendaagse interpretaties van de stijl.

(Lees verder onder de foto’s.)

Het is heel begrijpelijk dat zoveel jongeren Y2K fashion omarmen, want stijlgewijs was dat een revolutionaire tijd, “ergens tussen retro en technologisch”, vindt onze moderedacteur David Devriendt. Maar het joeg mensen ook de stuipen op het lijf, want niemand wist hoe computers zouden gaan reageren op de eeuwwisseling. “Door de opkomst van nieuwe technologie heerste er rond het jaar 2000 een apocalyptisch gevoel. Mensen waren geïntrigeerd, maar ook bang, sommigen dachten zelfs dat de wereld ging eindigen. Daardoor was de mode heel exuberant, luxueus en doordrenkt van hedonisme.”

Zichtbare navel

“Y2K fashion is momenteel ontzettend populair op TikTok, maar trendwatchers voorspelden deze revival al een aantal jaar”, vervolgt Devriendt. “We hebben net een mega-heropleving van de nineties gehad in de mode en ook daar zagen we al vroege tekenen van de Y2K fashion. Denk aan de kleine, matrix-achtige zonnebrilletjes en crop tops, bijvoorbeeld. Qua stijl waren de jaren 2000 niet bepaald minimalistisch. Als ik eraan terugdenk, denk ik aan doorschijnende kledij, de opkomst van bubblegumroze, pailletten, tube tops, ‘midriff belts’, ‘low rise’ denim met wijde pijpen, pluizige kledingstukken, ... In films uit die tijd had elk meisje een baguette bag, dé iconische tas van dat moment, onder de arm bungelen. En een zichtbare navel.”

Quote Het is het een vorm van escapisme. We willen terug naar toen alles bling bling was, toen alles mocht en er een soort viering was van kitsch.” David Devriendt , Moderedacteur NINA

Onze hunkering naar het verleden mag dan het hardst voelbaar zijn in de mode, ook in andere domeinen kijken we graag mijmerend terug naar wat geweest is. Denk maar aan onze blijvende liefde voor series zoals ‘Friends’ en ‘Sex & the City’ en grote kaskrakers uit dat tijdperk zoals ‘Kill Bill’ en ‘Requiem for a dream’. En niet te vergeten: onze obsessie met celebrity-koppels van toen zoals Ben Affleck en Jennifer Lopez of Jared Leto en Cameron Diaz. Heel wat iconen van toen maken ook nu weer een comeback. “Stijlvoorbeelden van die tijd waren de Olsen Twins, Sienna Miller en Lindsay Lohan. Maar ook Britney Spears, die nu opnieuw heel erg in de spotlight staat en Paris Hilton, over wie onlangs een documentaire is uitgekomen én die een grote campagne voor Lanvin mocht doen. Ook niet geheel toevallig. Je dacht dat die hun beste tijd gehad hadden, maar nu treden ze opnieuw op de voorgrond.”

(Lees verder onder de foto.)

“We zijn nu volop bezig aan een reïnterpretatie van het millennium. De laatste jaren zijn we steeds meer bezorgd over de invloed van sociale media op mentale gezondheid, er is angst voor de komst van 5G, we vragen ons af of grote technologiebedrijven niet te machtig worden, ... De angst voor technologie is opnieuw groter dan ooit. Dat die mode van het millennium nu terugkomt, is enerzijds daaraan te wijten. Anderzijds is het ook een vorm van escapisme. We willen terug naar toen alles bling bling was, toen alles mocht en er een soort viering was van kitsch.”

Quote Millenni­als hunkeren naar de tijd dat het hen allemaal wat beter afging. Trendwatcher Herman Konings

Ijzeren wet in consumentenland

Ook trendwatcher Herman Konings merkt op dat de millenniumwisseling een interessante periode was. “Toen dook de eerste echte intuïtieve digitale generatie op, de millennials”, vertelt hij begeesterd. “De gemiddelde millennial is momenteel tussen de vijfentwintig en veertig jaar oud en was aan het puberen toen het internet opkwam. Hun zorgeloze periode, die ongeveer begon toen ze vijftien waren en ze meer vrijheid kregen van hun ouders, is nu ongeveer op een einde gelopen. Die generatie zit momenteel in de ‘child bearing and rearing phase’, de kinderbaar- en opvoedjaren, want in België is de standaard leeftijd om aan kinderen te beginnen ongeveer rond je dertigste. Bovendien krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid op hun werkplek, en moeten ze steeds meer presteren. De balans tussen hun werk een privéleven zorgt voor toenemende stress, een groot contrast met hun zorgeloze tijd van voorheen. En wie veel stress heeft, gaat vaker teruggrijpen naar een zorgeloze periode uit de kindertijd of puberteit. Die periode herbeleeft dan een revival, zoals nu het geval is.”

“Millennials hunkeren naar de tijd dat het hen allemaal wat beter afging, maar tegelijk wordt die nostalgie naar de eeuwwisseling in de markt gezet door de sociale media, influencers en de reclamesector. Dat is een ijzeren wet in consumentenland. En wie pikken trends van sociale media het gemakkelijkst op? Gen Z, mensen tussen de vijftien en vijfentwintig jaar. Zij hebben minder voeling met traditionele media zoals televisie of tijdschriften. Media zoals TikTok en Instagram hebben het meeste effect op hen. En laten dat nu net de media zijn waar Y2K het momenteel heel goed doet."

Quote Millenni­als zijn nostal­gisch naar de nillies, maar het is vooral Gen Z die trends uit die tijd met hart en ziel incorpo­reert.

Millennials behaagt het, maar Gen Z draagt het

Vooral millennials zijn nostalgisch naar Y2K, toch zal je hen niet zo snel met een met diamantjes bezette, lage jeansbroek zien rondlopen. In tegenstelling tot Gen Z, die trends uit die tijd met hart en ziel incorporeert. “Dat is het interessante. Gen Z is heel gevoelig voor trends. De gemiddelde millennial is momenteel meer bezig met luiers schoonmaken, werken en boodschappen doen dan de laatste nieuwe hypes bij te houden. Een groep die je wel nog zou kunnen vangen met millennium modetrends zijn de zillennials, de jongste van de millennials en de oudste groep van Gen Z, de twintigers eigenlijk.”

“Teruggrijpen naar het verleden voor modetrends, zoals Gen Z nu volop doet, is leeftijdsgebonden en heeft niets te maken met hun specifieke generatie. Het is iets typisch voor tieners. Globaal gezien is de leeftijd dat je je voor het eerst laat beïnvloeden door modetrends ongeveer vijftien jaar. Vanaf dan krijgen veel jongeren namelijk kledinggeld en meer vrijheid in wat ze dragen, zonder dat ‘de mama’ erin tussenkomt. Vijftienjarige millennials lieten zich destijds ook inspireren door retro tendensen. Vooral de jaren zeventig en tachtig werden toen gerecupereerd, iets waaruit de vintage-cultuur die vandaag leeft is ontstaan. Dat zie je onder andere aan de vinylplaten die weer in zijn. De gemiddelde millennial heeft daar nooit bewust ervaring mee gehad, want zij luisterden naar CD’s. Gen Z streamt dan weer, maar vindt het wel interessant om in een hipsterbar, die door millennials in een jaren vijftig à zestig stijl is ingericht, koffie te gaan drinken. De prikkels van buitenaf die zorgen voor een gevoel van een tijdperk dat anders is dan het huidige, zijn altijd prettig. Ook al heb je er geen ervaring mee. Dat recupereren van trends uit het verleden is dus iets van alle tijden.”

Gen Alpha

Dat die trends in cyclussen terugkeren, blijft een interessant fenomeen. Ik kan mij nog als de dag van gisteren herinneren dat ik gruwde van doorzichtige zonnebrillen, nu overweeg ik om er zelf eentje te kopen. “Iedereen die foto’s van zichzelf bekijkt van tien jaar geleden, schaamt zich. Je denkt: ‘hoe zag mijn haar eruit?’ of ‘hoe kon ik dit soort kledij dragen?’, terwijl je in die tijd bewust voor dat kapsel en die kledingstijl koos. Je vraagt je af hoe je dat ooit mooi kon vinden, maar het antwoord daarop is simpel: dat was gewoon de smaak van dat moment. Omgekeerd werkt dat mechanisme ook. Je kan bepaalde trends op een bepaald tijdstip afschuwelijk achten, maar het na verloop van tijd toch aantrekkelijk vinden. De reden daarachter is een verschuiving die plaatsvindt in ons limbisch systeem, die voor een ‘happy’ gevoel van waardering zorgt.”

Quote Pas vanaf de jaren zestig en zeventig kregen we te maken met individua­li­se­ring wat stijl betreft. Trendwatcher Herman Konings

“We hebben als mens voortdurend te maken met een shift in smaak qua stijl, geuren, kleuren, stoffen, materie, esthetiek, ... Je hoort mensen vaak zeggen: ik hou van tijdloos. Maar wie een beetje een unieke identiteit wil, moet wel regelmatig veranderen van smaak en stijl. Anders ben je grijs. Wie hetzelfde blijft doen als tien of twintig jaar geleden, verandert niet in de ogen van de buitenwereld, wat gelijkstaat aan stilstaan of afsterven. In de tijd van mijn grootouders bestond dat concept niet, we hebben pas met individualisering te maken gekregen sinds de jaren zestig en zeventig. Sindsdien heeft de mens de gewoonte zich te onderscheiden van de rest en regelmatig te variëren in stijl-, vorm- en kleurbesef.”

Wat staat ons qua trends in de toekomst te wachten? “Gen Z kan al heel goed overweg met sociale media, maar de huidig achttienjarige is niet opgegroeid met een smartphone in zijn eerste levensjaar. De volgende generatie, Gen Alpha, wel. Momenteel zijn zij nog te jong om hun identiteit te ontplooien, maar wanneer zij binnen vijf jaar door de molen van zelfidentificatie gaan, zullen we een revival zien van de huidige tijd.”

Lees ook :