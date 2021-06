“Niks kan op tegen seks met iemand waar je van houdt.” Florence heeft een wild seksleven, maar haar beste seks ooit was braaf in bed met Senna

Vlaamse illustra­tri­ce Niet Nu Laura strijdt met 13 andere artiesten tegen voedselver­spil­ling “want lelijke groentjes zijn ook lekker”

5 juni Voedselverspilling een halt toeroepen is een van de punten hoog bovenaan de klimaatagenda staan. Omdat het vandaag World Environment Day is, bundelt de app Too Good Too Go de krachten met veertien Europese artiesten, waaronder de Antwerpse Niet Nu Laura. Zij ontwierpen prachtige posters die je thuis kunt ophangen als geheugensteuntje. Handig, want zo word je eraan herinnerd om op tijd restjes in te vriezen en die kromme komkommer toch te verwerken in een salade.